Современные методы борьбы с гепатитом С

Опасность хронического Hepatitis С – вирусного заболевания печени в том, что оно приводит к тяжелым осложнениям: стеатозу, циррозу и раку. Еще не так давно, ВГС, считался неизлечимым недугом. В нынешнее время ситуация в корне изменилась. Благодаря разработанным современным противовирусным препаратам прямого действия (ПППД), успех в борьбе против HCV достиг 98%.

В основу ПППД включены действующие вещества Софосбувир и Даклатасвир, которые были разработаны в США. Из-за их непомерной дороговизны, лечиться могли себе позволить только богатые слои населения. Доступными аналогами дорогостоящих средств против гепатита С Совальди и Даклинза, стали дженерики. Высокая эффективность и разумная цена индийских дженериков, позволили множеству людей с невысоким уровнем доходов, полностью излечиться от коварного заболевания за 8 - 24 недели.

Хотя дженерики из Индии в аптечной сети России практически отсутствуют, приобрести их можно непосредственно через интернет. Дженерики, в том числе с входящим медвеществом Велпатасвир, можно заказать по доступной цене в онлайн- аптеке “Индия - Хелпс”.

Как лечат ВГС?

Новую тактику для борьбы с гепатитом С медсредствами:

Sofosbuvir;

Daclatasvir;

Ledipasvir;

Velpatasvir,

одобрила Всемирная организация здравоохранения.

Результаты проведенных клинических исследований подтвердили высокий процент излечения в 98% случаев.Софосбувир, очень эффективное противовирусное средство. Однако, в монотерапии он не используется, так как вирус быстро привыкает к нему и перестает реагировать. Поэтому, для успешной терапии подбираются комбинации минимум из двух ПППД:

Sofosbuvir/ Daklatasvir;

Софосбувир+Ледипасвир;

Sofosbuvir/ Velpatasvir.

Особенности течения заболевания связано со штаммом. Определить его, можно с помощью лабораторных анализов. Всего ученые выделяют 11 их разновидностей, из которых 6 основных. 1 -6 генотипы, являются самыми важными, остальные мало изучены и встречаются реже. На территории России распространены только NoNo 1, 2 , 3 и 4.

Какие схемы используются в лечении каждого штамма?

Схема Софосбувир и Даклатасвир - универсальная, так как эффективно воздействует на 1-5 штаммы.

Использование Sofosbuvir + Ledipasvir, Sofosbuvir + Daclatasvir для первого типа, дает положительный отклик на терапию в 99% случаев.

Больным с декомпенсированным циррозом и ко-инфекцией ВИЧ, а также тем, которые уже боролись с вирусом, принимая интерферон, назначают Sofosbuvir/ Daklatasvir и дополняют рибавирином.

Комбинированное лечение Софосбувиром и Даклатасвиром, используется при втором штамме.

Рибавирин допускается в отношении пациентов, которые ранее принимали противовирусные лекарства, а также тех, у кого диагностирован печеночный фиброз 4-й стадии.

Терапия Sofosbuvir/ Daklatasvir, рекомендуется для третьего генотипа. У 99 пациентов из 100, эти вещества дают положительный эффект.

Также, она может применяться для ВИЧ-положительных больных и с циррозом.

Четвертый генотип вируса, который поражает печень, наиболее часто встречается в России.

Очень эффективно лечат его комбинацией Софосбувира с Даклатасвиром, так и Ледипасвиром.

Революционный прогресс в борьбе с шестью генотипами ВГС, Индийское лекарство от гепатита, содержащее Софосбувир и Велпатасвир, показало отличные результаты.

Устойчивость вирусологического ответа, отмечена у 98% больных со 2 и 4 генотипами.

Курс терапии - от 12 до 24 недель. То есть, от страшного диагноза человек может избавиться всего за 3-6 месяцев.