 

Какой длины должны быть шторы?

Досуг Сегодня, 12:1251
Какой длины должны быть шторы?

Оформление оконного проема - важный этап при создании дизайна интерьера. Правильно подобранное изделие может придать роскошности, либо простоты и уюта. При выборе штор помимо всех характеристик необходимо определиться с длинной. Одним из факторов выбора длины - тип помещения и его дизайн. Давайте разберем возможные варианты комнат и правила подбора изделия. 

Разновидности 

  1. Короткие шторы до подоконника - обычно такой размер имеет кухонная тюль, расстояние до подоконника остается 2-3 см. Это практичный вариант так как не подвержен быстрому загрязнению. Выбирать стоит светлые тона, они смотрятся нежно и пропускают необходимый для кухонной зоны свет. Темные тона коротких штор, будут визуально резать пространство и скрывать свет.
  2. Ниже подоконника на 10-20 см - это также вариант для кухонь, где электроприборы размещены вдали от окна. 
  3. Длина штор не достающая до пола на несколько сантиметров - популярная и универсальная, её используют во всех категориях помещений. Используется для высоких потолков. Тюль и штора должны быть одной длины. При низких потолках лучше не использовать.
  4. До пола - распространенное решение, используется в комнатах с любой высотой потолков. Основной особенность такого выбора является тщательный подбор размера изделия. Необходимо учесть вид карниза, будет ли он стандартный, либо скрытый потолочный. Расстояние от пола до шторы должно сохранятся в пределах 1,5 см.
  5. Свисающие на полу - на 10-30 см изделия лежат на полу. Такой вариант эстетически красивый, но непрактичный. Во-первых он чаще загрязняется, а при частых стирках будет соответственно быстрее изнашиваться, во-вторых при уборке шторы приходится поднимать, и потом раскладывать складки. Но гостиным, комнатам для приема гостей такая вариация придаст роскошный и уютный вид.

Сочетание длины тюли и шторы

Когда вы определились с длиной, теперь необходимо сочетать размер гардины и шторы. Гардина подбирается до подоконника когда это кухонное помещение. При свисающих шторах, тюль также делается короче. Во всех остальных случаях они одинаковой длины.

Дизайнеры рекомендуют комбинировать длину в таких случаях:

  • При нестандартной форме окна – например в виде арки,
  • При необходимости визуально расширить помещение,
  • Декорировании балконной зоны,
  • Стиль дизайна позволяет придать динамичности.

При ремонте классика, либо минимализм, необходима одна длина шторы и тюли. В остальных случаях можно комбинировать, особенно когда есть балкон. Отсюда вытекают основные критерии выбора параметров изделия:

  • высота от пола до потолка,
  • размеры помещения,
  • наличие балконной двери,
  • расстояние от окна до плиты, 
  • будет ли использоваться подоконник в качестве рабочей зоны.

Удачный дизайн любой комнаты, это правильное сочетание всех элементов декора. Шторы являются важным элементом, который не только придает эстетической красоты, но и выполняет дополнительную функцию - уменьшает попадание яркого солнечного света. Выбирайте качественные материалы, и уют и долговечность вам гарантированы.

Статья была интересной?
Поделитесь публикацией со своими друзьями!
Теги: news, новости, Украина, Шторы, 7dniv, 7dnivinfo  
Какой длины должны быть шторы?
Какой длины должны быть шторы?
Гороскоп на сегодня (26.06.20)
Гороскоп на сегодня (26.06.20)
Какие сегодня праздники, события - 26 Июня
Какие сегодня праздники, события - 26 Июня
Современные методы борьбы с гепатитом С
Современные методы борьбы с гепатитом С
Инвентарь, который необходим для посадки растений
Инвентарь, который необходим для посадки растений
Модные и стильные бананки
Модные и стильные бананки
Антибактериальная терапия инфекций верхних дыхательных путей
Антибактериальная терапия инфекций верхних дыхательных путей
Как оформить микрозайм за 15 минут — советы, проверенные практикой
Как оформить микрозайм за 15 минут — советы, проверенные практикой
Плюсы и особенности выбора электротранспорта
Плюсы и особенности выбора электротранспорта
Профнастил: основные области применения, преимущества материала
Профнастил: основные области применения, преимущества материала
Семена с доставкой по Украине: все для сада и огорода
Семена с доставкой по Украине: все для сада и огорода
Как подобрать звезду на мопед: расчетная таблица
Как подобрать звезду на мопед: расчетная таблица

Новости по теме

Выбираем качественный журнальный стол
Выбираем качественный журнальный стол
25-мая-2020, 22:48
Почему стоит купить угловой диван
Почему стоит купить угловой диван
25-мая-2020, 16:46
Компьютерные столы для двоих детей: удобство и функциональность в одном наборе
Компьютерные столы для двоих детей: удобство и функциональность в одном наборе
20-мая-2020, 18:17
Лаконичность форм и эко-направленность: какие кухни будут самыми стильными в 2020 году
Лаконичность форм и эко-направленность: какие кухни будут самыми стильными в 2020 году
13-мая-2020, 11:53
Оникс в дизайне интерьера
Оникс в дизайне интерьера
29-апр-2020, 18:23

Последние новости

13:30
События
Основную версию взрыва на Позняках назвали в МВД
12:08
События
Области где сегодня ожидают повышения уровней воды назвали в ГСЧС
12:05
Политика
Закон о банках явно неконституционным называть оснований нет
12:02
События
Усиления контроля карантина в транспорте и супермаркетах требует Минздрав
11:58
Политика
Июнь и июль в карантинных ограничениях проживет Украина
11:57
Политика
Об отставке Авакова оснований говорить нет - Шмыгаль
11:51
События
Мост полностью снесло наводнение в Черновцах
11:50
Политика
О назначении министра энергетики сейчас говорить сложно - Шмыгаль
11:06
Общество / Жизнь
Гороскоп на сегодня (26.06.20)
10:42
Общество / Жизнь
Какие сегодня праздники, события - 26 Июня
10:00
Политика
«Слуга народа», заявившую о детях «низкого качества» и предложившую «стерилизовать безработных» поддержал Зеленский
09:52
События
Обновлённые данные про заболевших и умерших от коронавируса в Украине 26.06 (состоянием на 09:00)
Вчера, 2020-06-25
22:42
События
От избиения активиста "Партии Шария" в Харькове открестился нацкорпус
21:57
События
Координатора партии Шария избили в Харькове
21:45
События
Омеляна под личное обязательство отпустил суд
21:37
События
Выдавать квартиры начали пострадавшим от взрыва на Позняках
21:35
Политика
ЦИК принял решение по поводу того кто зайдет в Раду вместо Бельковой
21:30
События
В Кагарлыке взяли под круглосуточную охрану жертву изнасилования
19:43
События
Возможно затопление трассы Одесса-Рени в Одесской области
18:57
События
Стала известна дата окончательной ликвидации отдела полиции в Кагарлыке

Новости ТОП-7

Обновлённые данные про заболевших и умерших от коронавируса в Украине 24.06 (состоянием на 09:00)2005
Коррупция в «реформированной» погранслужбе достигла небывалых масштабов1876
Обновлённые данные про заболевших и умерших от коронавируса в Украине 25.06 (состоянием на 09:00)1835
К ослаблению карантина большинство регионов Украины не готовы779
В список стран "красной зоны" попала Украина497
Более жесткий карантин могут ввести в западных регионах могут ужесточить карантин трех областях273
Украинцев о наказании за отсутствие масок и соцдистанции предупредил Кабмин251

Досуг

Какой длины должны быть шторы?
Какой длины должны быть шторы?
Оформление оконного проема - важный этап при создании дизайна интерьера. Правильно подобранное изделие может придать роскошности, либо простоты и уюта.
Сегодня, 12:1252
Современные методы борьбы с гепатитом С
Современные методы борьбы с гепатитом С
Опасность хронического Hepatitis С – вирусного заболевания печени в том, что оно приводит к тяжелым осложнениям: стеатозу, циррозу и раку. Еще не так давно, ВГС, считался неизлечимым недугом. В нынешнее время ситуация в корне изменилась. Благодаря разработанным современным противовирусным
Сегодня, 09:5452
Инвентарь, который необходим для посадки растений
Инвентарь, который необходим для посадки растений
Для посадки растений нужно правильно выбирать время года и закупать соответствующий инвентарь, который сильно облегчит выполнение работ. Рассаду, семена, саженцы обычно заказывают весной. Чтобы не затягивать сроки посадки и максимально ускорить процесс, нужен минимальный набор инструментария.
Вчера, 19:31104
Модные и стильные бананки
Модные и стильные бананки
Поясные сумки стали настоящим новым веянием в современной моде. Такие аксессуары были особенно востребованы среди молодежи еще несколько десятилетий назад. Теперь, они вновь появились на современном рынке.
Вчера, 19:30100
Антибактериальная терапия инфекций верхних дыхательных путей
Антибактериальная терапия инфекций верхних дыхательных путей
К наиболее распространенным заболеваниям относятся инфекции верхних дыхательных путей, которые особенно распространены в период холодов. Для лечения используют различные антибиотики, способные подавлять рост или вызывать гибель болезнетворных микроорганизмов.
Вчера, 19:23108
Как оформить микрозайм за 15 минут — советы, проверенные практикой
Как оформить микрозайм за 15 минут — советы, проверенные практикой
Получить микрозайм онлайн — оптимальный способ оперативно найти небольшую сумму денег для решения непредвиденных финансовых трудностей.
Вчера, 19:2178

События

Основную версию взрыва на Позняках назвали в МВД
Основную версию взрыва на Позняках назвали в МВД
Взрыв произошел после поверки счетчиков
Сегодня, 13:3044
Области где сегодня ожидают повышения уровней воды назвали в ГСЧС
Области где сегодня ожидают повышения уровней воды назвали в ГСЧС
Паводки ожидаются также в Одесской и Винницкой областях
Сегодня, 12:0860
Усиления контроля карантина в транспорте и супермаркетах требует Минздрав
Усиления контроля карантина в транспорте и супермаркетах требует Минздрав
Минздрав заявил, что ситуация должна быть контролируема
Сегодня, 12:0277
Мост полностью снесло наводнение в Черновцах
Мост полностью снесло наводнение в Черновцах
Мост был в аварийном состоянии
Сегодня, 11:5185
Обновлённые данные про заболевших и умерших от коронавируса в Украине 26.06 (состоянием на 09:00)
Обновлённые данные про заболевших и умерших от коронавируса в Украине 26.06 (состоянием на 09:00)
По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 09:00 26 июня в Украине 41 117 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19
Сегодня, 09:5282
От избиения активиста "Партии Шария" в Харькове открестился нацкорпус
От избиения активиста "Партии Шария" в Харькове открестился нацкорпус
Лидер харьковского "Нацкорпуса" Константин Немичев отрицает причастность организации к избиению координатора "Партии Шария", которое произошло этой ночью. 
Вчера, 22:42126
7 Днів