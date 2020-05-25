Какой длины должны быть шторы?

Оформление оконного проема - важный этап при создании дизайна интерьера. Правильно подобранное изделие может придать роскошности, либо простоты и уюта. При выборе штор помимо всех характеристик необходимо определиться с длинной. Одним из факторов выбора длины - тип помещения и его дизайн. Давайте разберем возможные варианты комнат и правила подбора изделия.

Разновидности

Короткие шторы до подоконника - обычно такой размер имеет кухонная тюль, расстояние до подоконника остается 2-3 см. Это практичный вариант так как не подвержен быстрому загрязнению. Выбирать стоит светлые тона, они смотрятся нежно и пропускают необходимый для кухонной зоны свет. Темные тона коротких штор, будут визуально резать пространство и скрывать свет. Ниже подоконника на 10-20 см - это также вариант для кухонь, где электроприборы размещены вдали от окна. Длина штор не достающая до пола на несколько сантиметров - популярная и универсальная, её используют во всех категориях помещений. Используется для высоких потолков. Тюль и штора должны быть одной длины. При низких потолках лучше не использовать. До пола - распространенное решение, используется в комнатах с любой высотой потолков. Основной особенность такого выбора является тщательный подбор размера изделия. Необходимо учесть вид карниза, будет ли он стандартный, либо скрытый потолочный. Расстояние от пола до шторы должно сохранятся в пределах 1,5 см. Свисающие на полу - на 10-30 см изделия лежат на полу. Такой вариант эстетически красивый, но непрактичный. Во-первых он чаще загрязняется, а при частых стирках будет соответственно быстрее изнашиваться, во-вторых при уборке шторы приходится поднимать, и потом раскладывать складки. Но гостиным, комнатам для приема гостей такая вариация придаст роскошный и уютный вид.

Сочетание длины тюли и шторы

Когда вы определились с длиной, теперь необходимо сочетать размер гардины и шторы. Гардина подбирается до подоконника когда это кухонное помещение. При свисающих шторах, тюль также делается короче. Во всех остальных случаях они одинаковой длины.

Дизайнеры рекомендуют комбинировать длину в таких случаях:

При нестандартной форме окна – например в виде арки,

При необходимости визуально расширить помещение,

Декорировании балконной зоны,

Стиль дизайна позволяет придать динамичности.

При ремонте классика, либо минимализм, необходима одна длина шторы и тюли. В остальных случаях можно комбинировать, особенно когда есть балкон. Отсюда вытекают основные критерии выбора параметров изделия:

высота от пола до потолка,

размеры помещения,

наличие балконной двери,

расстояние от окна до плиты,

будет ли использоваться подоконник в качестве рабочей зоны.

Удачный дизайн любой комнаты, это правильное сочетание всех элементов декора. Шторы являются важным элементом, который не только придает эстетической красоты, но и выполняет дополнительную функцию - уменьшает попадание яркого солнечного света. Выбирайте качественные материалы, и уют и долговечность вам гарантированы.