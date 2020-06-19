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Samsung Galaxy S10+ в интернет магазине Стилус

В наши дни телефон должен быть не только практичным в использовании, но и обладать другими немаловажными качествами: внешний вид, дополнительные функции, уникальность, быстрая система и многое другое. Разработчики сотовых телефонов знают об этом и активно усовершенствуют свои продукты. Мы предлагаем вам обратить свое внимание на новый гаджет samsung s10+ и его особенности, выделяющие его от другие смартфонов.

Чем особенен Samsung Galaxy S10+ 8/128GB Dual Prism Black G975?

  1. HD+ экран с технологией Dynamic AMOLED позволяет видеть цвета на экране более насыщенно и ярко. Благодаря этому все фотографии и видео на таком экране будут передавать все те эмоции, что были при съемке. Также новая технология обеспечивает комфорт при просмотре, т.к. уменьшается интенсивность голубого света, что хорошо влияет на восприятие картинки.
  2. Разблокировать телефон можно отпечатком пальца, что делает процесс входа в телефон намного быстрее и безопаснее, ведь никто, кроме хозяина смартфона, не сможет разблокировать его. Сверхзвуковая защита позволяет распознавать отпечаток пальца, даже если сам палец мокрый или грязный, что, как правило, препятствует разблокировке.
  3. Разработчики также постарались в усовершенствовании дизайна: сделали его более лаконичным, но при этом стильным и приятным. Задняя панель сделала из керамического гладкого материала, что довольно приятно на ощупь при использовании. Передняя панель сделана из сверхпрочного стекла, что обеспечивает безопасность при падении. И ко всему прочему покупатель может выбрать цвет панели из заранее предоставленных.
  4. Смартфон не только рекордно долго может держать заряд, но и делиться им с другими устройствами. При этом разного рода шнуры попросту не нужны - достаточно приложить разряженное устройство на телефон, после чего последний начнет отдавать заряд. Это может работать и в обратную сторону. Такая технология экономит время и не привязывает обладателя Samsung Galaxy S10+ к определенному месту.
  5. Смартфон имеет встроенную память - 128 Gb, что позволяет большому объему информации храниться в телефоне. Это удобно для использования в рабочих целях, но также может хранить много воспоминаний и другой важной информации.
  6. Объем оперативной памяти - 8 Gb, что говорит о высокой скорости. Смартфон позволяет работать в многозадачном режиме, при этом моментально загружая вся необходимое. Сразу можно сказать об экономии времени и оперативности в поиске информации у пользователей Samsung Galaxy S10+.

О достоинствах Samsung Galaxy S10+ можно говорить долго, но хотелось бы порекомендовать также интернет- магазин Стилус, который предоставляет возможность приобрести быстрый и удобный смартфон.

В чем достоинства онлайн-магазина Стилус?

  1. Магазин понимает важность не только качества самого смартфона, но и доступность ценника, поэтому цена за Samsung Galaxy S10+ наиболее оптимальная в отличие от другие магазинов. Низкая цена воможна благодаря тому, что менеджеры сайта не тратят ресурсы на маркетинг и рекламу.
  2. Онлайн-магазин может предоставить доставку любым удобным способом. Курьерская доставка в течение 2-х дней с момента оформления заказа. Доставка через "Новую почту". Экспресс доставка в течение двух часов. И также можно воспользоваться самовывозом из магазина Стилус.
  3. Менеджеры интернет-магазина заботятся о своих покупателях, именно поэтому всегда готовы проконсультировать о товаре и помочь оформить заказ. А также в случае поломки оформить в течении 12 месяцев возврат с возмещением полной стоимости товара или же оплатить ремонт гаджета.
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