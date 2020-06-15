Как производят асфальт и бетон в Украине

Если вы хотите приобрести современный асфальтобетонный завод, который будет выпускать качественное сырье, сперва изучите особенности работы такой техники.

Читайте в нашем материале обо всех нюансах такого производства и дорожных машинах, предназначенных для выполнения этих задач.

Особенности производства асфальта и бетона

Производство бетона и асфальта – это серьезный технологический процесс, предполагающий использование качественного современного дорожного оборудования, а также привлечение опытного персонала.

Давайте остановимся подробнее на том, как производят асфальт:

Вначале все материалы (щебень/гравий, песок и минеральный порошок), которые используются, просеивают через специальную решетку. Чересчур крупные компоненты, которые не соответствуют фракции, заявленной в рецепте смеси, поступают в дробильную установку для измельчения.

Предварительно просеянные компоненты подаются в сушильный барабан. Горелки сушильного барабана разогревают материалы до нужной температуры.

Как только датчики АБЗ фиксируют, что температура соответствует заданной, компоненты поступают дальше — в миксер. Здесь их тщательно перемешивают, добавляют к ним битум и ещё раз тщательно смешивают.

Продукт готов использованию и укладке на дорожное полотно.

А теперь поговорим о том, какие материалы необходимы для выпуска бетона:

Цемент – самый важный компонент, который должен иметь сыпучую текстуру и чётко соответствовать всем параметрам работ.

Щебень или гравий в качестве крупного заполнителя. Он снижает стоимость работ, улучшает прочность конечного продукта и его структуру.

Однородный песок в качестве мелкого заполнителя.

Вода, которая должна соответствовать некоторым требованиям: содержать определенное количество солей и других примесей.

Оборудование для производства асфальта и бетона в Украине

Для того, чтобы выпускать качественный асфальт или бетон, нужно серьезно подойти к вопросу выбора подходящей техники.

Среди всего ассортимента оборудования, предназначенного для изготовления различных видов дорожной смеси, особого внимания заслуживает асфальтобетонные заводы ЧАО Кредмаш.

Качественные европейские комплектующие

Наличие нескольких компоновочных схем размещения

Долгий срок службы

Большой выбор АБЗ различной производительности

Возможность внедрения в установку дополнительного или расширенного функционала

Свяжитесь с консультантами Кредмаш – они подберут современный асфальтобетонный завод, который позволит вам построить прибыльный и преуспевающий бизнес. На такой продукт, как асфальтобетон, всегда есть спрос. А с качественной техникой Кременчугского завода дорожных машин вы всегда будете обеспечены большим количеством заказов.