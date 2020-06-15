 

Как производят асфальт и бетон в Украине

Досуг Сегодня, 18:2415
Как производят асфальт и бетон в Украине

Если вы хотите приобрести современный асфальтобетонный завод, который будет выпускать качественное сырье, сперва изучите особенности работы такой техники.

Читайте в нашем материале обо всех нюансах такого производства и дорожных машинах, предназначенных для выполнения этих задач.

Как производят асфальтобетон в Украине

Особенности производства асфальта и бетона

Производство бетона и асфальта – это серьезный технологический процесс, предполагающий использование качественного современного дорожного оборудования, а также привлечение опытного персонала.

Давайте остановимся подробнее на том, как производят асфальт:

  • Вначале все материалы (щебень/гравий, песок и минеральный порошок), которые используются, просеивают через специальную решетку. Чересчур крупные компоненты, которые не соответствуют фракции, заявленной в рецепте смеси, поступают в дробильную установку для измельчения.
  • Предварительно просеянные компоненты подаются в сушильный барабан. Горелки сушильного барабана разогревают материалы до нужной температуры.
  • Как только датчики АБЗ фиксируют, что температура соответствует заданной, компоненты поступают дальше — в миксер. Здесь их тщательно перемешивают, добавляют к ним битум и ещё раз тщательно смешивают.
  • Продукт готов использованию и укладке на дорожное полотно.

А теперь поговорим о том, какие материалы необходимы для выпуска бетона:

  • Цемент – самый важный компонент, который должен иметь сыпучую текстуру и чётко соответствовать всем параметрам работ.
  • Щебень или гравий в качестве крупного заполнителя. Он снижает стоимость работ, улучшает прочность конечного продукта и его структуру.
  • Однородный песок в качестве мелкого заполнителя.
  • Вода, которая должна соответствовать некоторым требованиям: содержать определенное количество солей и других примесей.

Оборудование для производства асфальта и бетона в Украине

Для того, чтобы выпускать качественный асфальт или бетон, нужно серьезно подойти к вопросу выбора подходящей техники.

Среди всего ассортимента оборудования, предназначенного для изготовления различных видов дорожной смеси, особого внимания заслуживает асфальтобетонные заводы ЧАО Кредмаш.

  • Качественные европейские комплектующие
  • Наличие нескольких компоновочных схем размещения
  • Долгий срок службы
  • Большой выбор АБЗ различной производительности
  • Возможность внедрения в установку дополнительного или расширенного функционала

Свяжитесь с консультантами Кредмаш – они подберут современный асфальтобетонный завод, который позволит вам построить прибыльный и преуспевающий бизнес. На такой продукт, как асфальтобетон, всегда есть спрос. А с качественной техникой Кременчугского завода дорожных машин вы всегда будете обеспечены большим количеством заказов.

Статья была интересной?
Поделитесь публикацией со своими друзьями!
Теги: news, новости, Украина, Асфальт, 7dniv, 7dnivinfo  
Как производят асфальт и бетон в Украине
Как производят асфальт и бетон в Украине
Как выбрать чехол для смартфона Samsung Galaxy A01: популярные модели и их плюсы
Как выбрать чехол для смартфона Samsung Galaxy A01: популярные модели и их плюсы
Samsung Galaxy S10+ в интернет магазине Стилус
Samsung Galaxy S10+ в интернет магазине Стилус
Гороскоп на сегодня (28.06.20)
Гороскоп на сегодня (28.06.20)
Какие сегодня праздники, события - 28 Июня
Какие сегодня праздники, события - 28 Июня
Що таке міні пивоварня?
Що таке міні пивоварня?
Гороскоп на сегодня (27.06.20)
Гороскоп на сегодня (27.06.20)
Какие сегодня праздники, события - 27 Июня
Какие сегодня праздники, события - 27 Июня
Почему художественная литература пользуется популярностью?
Почему художественная литература пользуется популярностью?
Актуальные вакансии 2020 года: IT-шники, рабочие специальности, универсалы
Актуальные вакансии 2020 года: IT-шники, рабочие специальности, универсалы
Продвижение сайта в Google в 2020 году: секреты ведения успешного бизнеса
Продвижение сайта в Google в 2020 году: секреты ведения успешного бизнеса
Какому велозамку можно доверить свой велосипед?
Какому велозамку можно доверить свой велосипед?

Новости по теме

Особенности использования строительного щебня в ландшафтном дизайне
Особенности использования строительного щебня в ландшафтном дизайне
15-июн-2020, 22:33
Как выбрать долговечный и надежный насос для своей скважины
Как выбрать долговечный и надежный насос для своей скважины
22-мая-2020, 20:07
Диван в спальню: критерии выбора
Диван в спальню: критерии выбора
22-мая-2020, 12:56
Как выбрать квадрокоптер: параметры
Как выбрать квадрокоптер: параметры
3-мая-2020, 17:02
Детские шорты из лучшего трикотажа
Детские шорты из лучшего трикотажа
1-мая-2020, 10:35

Последние новости

18:21
События
Коронавирусом за сутки в Беларуси заразились 380 человек
18:18
События
Стало известно, когда завершат экспертизы по делу взрыва на Позняках
18:17
События
О всплеске радиации у границ с Россией заявили в Европе
16:49
События
Ветку от "Турецкого потока" из Сербии решила проложить себе Венгрия
16:47
Политика
На публикацию NYT о поддержке талибов Россией отреагировал Трамп
16:45
События
Взрыв с пожаром произошел в Харьковской области
14:41
События
В Харьковской области произошла стрельба
14:38
События
Когда нужно носить маски на пляже разъяснили в Минздраве
14:34
События
Cемь штрафов выписали в Киеве из-за нарушения карантина в кафе и клубах
12:59
Политика
Президент подписал закон о кредитной программе для ремонта дорог
12:35
События
Населенные пункты в двух областях остаются без света
12:24
События
Где и когда откроют границы. График с датами по странам
11:31
Политика
О первом деле против нардепа-кнопкодава рассказали в Раде
11:29
События
При голосовании за закон о референдуме "турборежим" в Раде исключают
11:27
Экономика
Снижение курса доллара прогнозируют аналитики
11:26
Политика
НАБУ нарушает Конституцию отказавшись выполнять решение суда
11:24
События
При стрельбе в Walmart в Калифорнии погибли два человека
10:38
События
Трампу судом пригрозила рок-группа The Rolling Stones
10:33
События
Зеленский поздравил всех с Днем Конституции
10:31
Политика
Президентские выборы стартовали в Польше

Новости ТОП-7

Где и когда откроют границы. График с датами по странам262928
Что закроют на карантин в 13 проблемных регионах4105
Обновлённые данные про заболевших и умерших от коронавируса в Украине 27.06 (состоянием на 09:00)2215
Обновлённые данные про заболевших и умерших от коронавируса в Украине 28.06 (состоянием на 09:00)1673
Опрос RTS: В парламент могут пройти четыре партии, в лидерах - "Слуга народа" и "Оппозиционная платформа - За жизнь"986
Как можно убить коронавирус за 25 секунд выяснили американские ученые274
На допрос после заявлений Шария о $2 миллионах за снятие с выборов вызвали Мураева260

Досуг

Как производят асфальт и бетон в Украине
Как производят асфальт и бетон в Украине
Читайте в нашем материале обо всех нюансах такого производства и дорожных машинах, предназначенных для выполнения этих задач.
Сегодня, 18:2420
Как выбрать чехол для смартфона Samsung Galaxy A01: популярные модели и их плюсы
Как выбрать чехол для смартфона Samsung Galaxy A01: популярные модели и их плюсы
Защитный чехол не только предотвращает повреждения смартфона, но и выполняет декоративные функции. Среди владельцев моделей Samsung Galaxy A01 высоким спросом пользуются книжки, флипы и накладки.
Сегодня, 18:2224
Samsung Galaxy S10+ в интернет магазине Стилус
Samsung Galaxy S10+ в интернет магазине Стилус
В наши дни телефон должен быть не только практичным в использовании, но и обладать другими немаловажными качествами: внешний вид, дополнительные функции, уникальность, быстрая система и многое другое.
Сегодня, 17:4536
Що таке міні пивоварня?
Що таке міні пивоварня?
Міні пивоварня - сучасне обладнання для приготування пива в побуті. Як вибрати агрегат з урахуванням особистих переваг? Уточнюємо у експертів.
Сегодня, 09:2284
Почему художественная литература пользуется популярностью?
Почему художественная литература пользуется популярностью?
Художественная литература по праву считается одним из популярных видов искусства наравне с кино, театром или балетом. Основной особенностью художественных жанров, как правило, является то, что автор произведения способен вызвать у читателя массу ярких и незабываемых эмоций.
26-июн-2020, 21:12100
Актуальные вакансии 2020 года: IT-шники, рабочие специальности, универсалы
Актуальные вакансии 2020 года: IT-шники, рабочие специальности, универсалы
На пороге взрослой жизни перед выпускниками и их родителями встает вопрос о выборе профессии. На какую стезю вступить, чтобы будущая работа отвечала природным склонностям и была востребована на кадровом рынке?
26-июн-2020, 20:29110

События

Коронавирусом за сутки в Беларуси заразились 380 человек
Коронавирусом за сутки в Беларуси заразились 380 человек
В субботу в Республике Беларусь заражение коронавирусом было подтверждено у 61 095 человек, а в воскресенье - у 61 475 человек. Таким образом, суточный прирост заболевших составл 380 человек.
Сегодня, 18:2121
Стало известно, когда завершат экспертизы по делу взрыва на Позняках
Стало известно, когда завершат экспертизы по делу взрыва на Позняках
Результаты экспертиз планируют сообщить на следующей неделе
Сегодня, 18:1822
О всплеске радиации у границ с Россией заявили в Европе
О всплеске радиации у границ с Россией заявили в Европе
Уровень радиации не угрожает людям
Сегодня, 18:1736
Ветку от "Турецкого потока" из Сербии решила проложить себе Венгрия
Ветку от "Турецкого потока" из Сербии решила проложить себе Венгрия
Оператор газотранспортной системы Венгрии (FGSZ) заявил, что принял инвестиционное решение построить соединительный газопровод из Сербии.
Сегодня, 16:4953
Взрыв с пожаром произошел в Харьковской области
Взрыв с пожаром произошел в Харьковской области
В результате взрыва пострадал мужчина
Сегодня, 16:4539
В Харьковской области произошла стрельба
В Харьковской области произошла стрельба
Стрелка задержали
Сегодня, 14:4153
7 Днів