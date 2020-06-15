Как производят асфальт и бетон в Украине

Если вы хотите приобрести современный асфальтобетонный завод, который будет выпускать качественное сырье, сперва изучите особенности работы такой техники.
Читайте в нашем материале обо всех нюансах такого производства и дорожных машинах, предназначенных для выполнения этих задач.
Особенности производства асфальта и бетона
Производство бетона и асфальта – это серьезный технологический процесс, предполагающий использование качественного современного дорожного оборудования, а также привлечение опытного персонала.
Давайте остановимся подробнее на том, как производят асфальт:
- Вначале все материалы (щебень/гравий, песок и минеральный порошок), которые используются, просеивают через специальную решетку. Чересчур крупные компоненты, которые не соответствуют фракции, заявленной в рецепте смеси, поступают в дробильную установку для измельчения.
- Предварительно просеянные компоненты подаются в сушильный барабан. Горелки сушильного барабана разогревают материалы до нужной температуры.
- Как только датчики АБЗ фиксируют, что температура соответствует заданной, компоненты поступают дальше — в миксер. Здесь их тщательно перемешивают, добавляют к ним битум и ещё раз тщательно смешивают.
- Продукт готов использованию и укладке на дорожное полотно.
А теперь поговорим о том, какие материалы необходимы для выпуска бетона:
- Цемент – самый важный компонент, который должен иметь сыпучую текстуру и чётко соответствовать всем параметрам работ.
- Щебень или гравий в качестве крупного заполнителя. Он снижает стоимость работ, улучшает прочность конечного продукта и его структуру.
- Однородный песок в качестве мелкого заполнителя.
- Вода, которая должна соответствовать некоторым требованиям: содержать определенное количество солей и других примесей.
Оборудование для производства асфальта и бетона в Украине
Для того, чтобы выпускать качественный асфальт или бетон, нужно серьезно подойти к вопросу выбора подходящей техники.
Среди всего ассортимента оборудования, предназначенного для изготовления различных видов дорожной смеси, особого внимания заслуживает асфальтобетонные заводы ЧАО Кредмаш.
- Качественные европейские комплектующие
- Наличие нескольких компоновочных схем размещения
- Долгий срок службы
- Большой выбор АБЗ различной производительности
- Возможность внедрения в установку дополнительного или расширенного функционала
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