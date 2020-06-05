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Как выбрать и купить мебель для кафе через интернет?

Рестораны и кафе выбирают «по одежке». Первым на что обратят свой взор посетители станет дизайн интерьера и мебель в ресторане. Даже если в вашем кафе готовят самые вкусные блюда, люди могут отказаться от посещения, если им будет не комфортно проводить время.

Акценты в выборе мебели для ресторана

Для избегания риска не понравиться клиентам, внимательно отнеситесь к выбору мебели в ваше заведение. Главным элементом дизайна и создания удобства будут столы и стулья для кафе, в них посетители проводят большую часть времени. К базовой мебели для кафе вносите дополнительные акценты, дополняйте стильными картинами, цветами и оформите оригинальную фотозону.

Мы живем во время активного развития влияния социальных сетей. Сейчас мебель выполняет функцию удобства и выступает одной из главных локаций для создания привлекательного контента. Если стиль и мебель ресторана понравятся посетителям, информация об этом молниесно распространится, и в вашем заведении захотят увидеть новые посетители.

Выбор мебели для ресторана

Стол для кафе чаще всего изготавливают из фанеры или дерева. Первое используется в заведениях массового формата, а вот дерево – дорогой материал, который свидетельствует о высоком уровне заведения. В последние годы стало модным использование стекла и специальной смолы для создания оригинальных столов для кафе. Такую мебель себе могут позволить премиум-заведения, чтобы подчеркнуть свою эксклюзивность. Выбирая стол для кафе обратите внимание на его гигроскопичность и удобство для чистки.

Выбор стульев для кафе зависит от типа вашего заведения. В небольших кафетериях, куда люди заходят выпить кофе и перекусить, чаще всего используют пластиковые стулья ярких тонов или минималистичные варианты из дерева. В престижных предпочитают использовать комфортные стулья, рассчитанные на долгое пребывание посетителей. Каркас изготавливается из дерева или металла, дополняется мягким наполнителем и тканевой обивкой. В таких стульях для кафе посетители смогут расслабиться, насладиться атмосферой, вкусными блюдами, захотят вновь и вновь возвращаться.

Презентабельности мебели в ресторане определяет его статусность. Если вы хотите открыть привлекательное заведение с чеком выше среднего, выбирайте только качественную и натуральную мебель для кафе, в которой посетители смогут удобно расположиться.

Для того чтобы выбрать подходящую мебель в интернете на первом этапе определитесь с общим концептом и стилистикой вашего заведения. Мебель в ресторане должна гармонично вписываться в цветовую гамму, используемую в пространстве. Далее рассчитайте количество требуемой мебели и сумму, которую вы готовы на нее потратить. Если у вас заведение массового формата, выбирайте яркую, удобную и надежную мебель. Для ресторана премиум-класса обратите внимание на дизайнерские варианты из лучших материалов или закажите индивидуальный вариант, например, стулья с эксклюзивной тканевой обивкой.

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