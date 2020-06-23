Как выбрать дорогие часы наручные?

Мода переменчива, меняются аксессуары, их актуальность и значение, но часы всегда остаются в тренде. Именно они соединили в себе функциональность, стиль и умение подчеркнуть статус.

Тип конструкции

Все часы наручные могут быть кварцевыми, электронными и механическими. Последние разделяются на ручной и автоматический завод.

Немало вопросов возникает при выборе кварцевой и механической модели. Основное отличие кроется в источнике питания, который обеспечивает работу часов.

В механике работа осуществляется благодаря спиралевидной пружине. Из смысла самой конструкции возникает и главный недостаток – неравномерное раскручивание спирали приводит к некорректной работе часов.

Кварцевые работают от батарейки, поэтому точность их работы на порядок выше.

Казалось бы, кварцевые должны иметь более высокую стоимость, но нет – механику собирают вручную, а как известно, ручной труд стоит дорого.

Материал ремешка и корпуса

Ремешок – обязательный атрибут часов, в большой степени определяющий их стиль. Кожаные ремешки выглядят статусно и дорого, но не так долговечны в сравнении с металлическими браслетами.

Металлический браслет более долговечный, но и у него есть слабое место – крепление звеньев. Если ваш выбор все же склоняется к браслету, пусть это будет дорогая модель известного бренда, который следит за качеством и дорожит репутацией.

В производстве часов чаще всего используется латунь, нержавеющая сталь, титановый сплав, алюминий и пластмасса. В качественных дорогих моделях применяется исключительно титановый сплав и сталь. Стекло должно быть сапфировым или хрустальным. Пластик и минеральное стекло – удел более низкого ценового сегмента.

Стиль

Если с техническими параметрами все более или менее ясно, то внешний вид аксессуара будет полностью зависеть от вашего стиля и жизни.

Если вам часто приходится носить костюм, работаете в престижной компании или офисе, – выбирайте классику. Она отличается элегантностью и создает ощущение следования традициям. Часы могут иметь кожаный или металлический браслет, внешне их характеризуют четкие простые линии, спокойная гамма черного, коричневого, синего цвета.

Для спортивного стиля свойственно следование тенденциям, а значит и необычным дизайнам. В таких моделях часов значительно больше функций. Внешне они массивные, тяжелые и громоздкие, могут иметь различные расцветки и формы. Подойдут активным мужчинам, непривыкшим к спокойной размеренной жизни.

В арсенале современного мужчины может быть не одна пара часов, подходящая для того или иного события. Такой подход самый верный, поскольку универсального решения попросту не существует.