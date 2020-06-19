В какой-то момент каждый родитель сталкивается с вопросом покупки одежды не только для себя, но и для своего ребенка. Одежда для детей должна быть хорошего качества, чтобы могла прослужить как можно дольше. На сайте нашего магазина https://born2be.ua/ можно ознакомиться с ассортиментом, который проходил тщательный отбор через наших специалистов.

Нюансы при выборе детской одежды

В первую очередь стоит отдавать себе отчет того, что дети растут очень быстро, поэтому первой проблемой, с которой вам доведется столкнуться – подборка размера одежды. Важно серьёзно подойти к этому вопросу, чтобы не приобрести слишком большую одежду или вовсе ту, которая через месяц уже будет мала.

Для правильного подбора вам следует снять мерки с вашего ребенка. Используйте для этого мерную ленту, чтобы снятые параметры были максимально точными. Сравните полученные цифры с мерными таблицами на нашем сайте или обратитесь к консультантам, чтобы вы понимали, в каком направлении вам следует двигаться дальше.

Зачастую производители одежды, указывая размер вещи, ориентируются исключительно на рост, игнорируя разность охвата грудной клетки, поэтому не поленитесь обратиться к консультантам, чтобы избежать всяких неудобств, связанных с покупкой неподходящего размера.

Правила выбора детской одежды

Когда взрослые выбирают одежду для себя, то они могут с лёгкостью отказаться от практичной составляющей в угоду эстетике, чтобы выглядеть, как можно изящнее, красивее и привлекательнее. Но такой подход к выбору одежды не пройдёт, если вы речь идет о вашем ребенке.

Все мы хотим, чтобы наши дети выглядели красиво и опрятно, но чаще всего лучше уступить комфорту. Будь то малыш, годовалый или просто подросток – всем им нужна в первую очередь удобная и практичная одежда.

Например, совсем юным детишкам лучше всего выбирать одежду с максимально простыми способами фиксации: липучки или заклепки. Для более самостоятельных и взрослых можно выбирать более сложные застежки: замок-молния, пуговицы или шнуровка.

Материал детской одежды

На этапе, когда детский организм еще только формируется, лучше всего отдавать предпочтение только вещам из натуральных материалов. В таких вещах ваш ребенок будет чувствовать себя достаточно комфортно из-за полноценной циркуляции воздуха. Одежда сделанная по большей части из синтетически выведенных материалов, может вызвать у ребенка раздражение кожи, а её длительное ношение может вовсе перерасти в хронические кожные заболевания.

Всегда уточняйте материал, если вдруг он не будет указан в описании товара или отсутствовать фото этикетки.