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«Всё включено»: время настало?

Любители съездить в отпуск в Турцию с замиранием сердца ожидают 1 июля — день возобновления регулярных пассажирских перевозок. Страна любимых пляжей и «All Inclusive» снова откроет свои границы.

Потенциальных отдыхающих не может не волновать вопрос, касающийся эпидемиологических мер в Турции и собственной безопасности. Какой ожидается наплыв туристов? Сохранится ли та самая атмосфера отдыха? Вопросов множество! И тем не менее ситуация видится вполне благоприятной для полноценного отдыха — и горящих туров в Турцию из Харькова.

Что может ожидать туристов в Турции этим летом?

  1. Тест на COVID в аэропорту. Полноценно проверять каждого прилетающего физически невозможно, поэтому есть высокая вероятность, что ограничатся измерением температуры. Каратинные комнаты будут в полной мере работать.
  2. Загруженность отелей. Официальные санитарные меры, установленные турками, требуют заполнения не более чем на 50% в отелях для безопасного и комфортного отдыха постояльцев.
  3. Безопасность в отелях. Полотенца и постельное бельё будут упаковываться в вакуумные пакеты, и на всей территории отеля установят дезинфекторы.
  4. Пляжи и маски. Предполагалось установить небольшие заборы, которые бы разделяли шезлонги, и просить отдыхающих носить маски, однако крупные отели курортных зон подобные меры вводить не стали.
  5. Аниматоры и мини-клубы. Да! Танцам с аниматорами, эхо от музыки и далёким весёлым голосам — быть!
  6. Шведский стол и тот самый «All Inclusive». И им тоже быть! Однако с небольшим уточнением: теперь к каждому столу будет приставлен сотрудник отеля, официант или повар, который и будет накладывать гостю еду — самостоятельно набирать блюда нельзя.
  7. Водные горки. Можно! Однако персонал будет следить за тем, чтобы не скапливались очереди.

Меры более чем демократичные. Ещё одна хорошая новость: турецкие власти в вопросах туризма остаются очень внимательны к тенденциям — и те или иные меры будут вводиться и отменяться по ходу сезона, в зависимости от ситуации. Что логично, ведь в противном случае возобновления полновесного туристического потока можно не ждать: ведь о снижении цен, если речь не идёт о горящих турах, речи нет, а отдых получается совсем не таким, к какому туристы привыкли!

Турция показала себя отлично во время борьбы с коронавирусом, а потому объявила себя готовой к приёму иностранцев. Министр туризма и культуры страны Мехмет Эрсой сообщил, что никаких справок об отсутствии коронавируса прибывающим из-за рубежа не потребуется и никакой временный карантин им не грозит.

Туристов в Турции очень ждут — ещё бы, ведь эта сфера приносит стране наибольшую прибыль. Курорты стараются делать отдых максимально выгодным, комфортным и привлекательным для иностранцев, и именно поэтому сейчас самое время воспользоваться горящими путёвками и оперативно спланировать свой первоклассный отпуск. Решиться поехать отдохнуть на любимых пляжах под жарким солнцем, сбросить с себя накопленное за месяцы карантина напряжение и тревожность можно уже сейчас! Горящие туры в Турцию из Харькова завоевали популярность среди клиентов благодаря высокому уровню сервиса, удобному интерфейсу подбора туров и сравнительно низким ценам.

Почему важно брать горящие путёвки? Потому что эксперты сходятся во мнении, что «дешёвого отдыха» по стандартному бронированию ждать попросту бессмысленно: значительного смещения спроса в сторону бюджетных вариантов после массового заезда туристов не произойдет. Как правило, основные продажи туроператоров — четырёхзвёздочные и пятизвёздочные отели. Авиаперевозчики в месяцы пандемии потеряли значительный процент от доходов, поэтому горящие туры сейчас — это самый оптимальный вариант!

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Теги: news, новости, Украина, Турция, отпуск, Всё включено, компьютерное, 7dniv, 7dnivinfo  
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