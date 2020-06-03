 

Что такое светодиодный модуль и для чего он нужен?

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Что такое светодиодный модуль и для чего он нужен?

Изделия представляют собой плату с диодами различной формы и назначения. Объединяют один или несколько. кристаллических источников, укрепленных на основании (металлическом или пластиковом), и ввод для подключения питания. Диодные модули могут размещаться в корпусе, что делает их менее компактными, но более защищенными. Они могут соединяться в светодиодные блоки для формирования рекламных лайт-боксов или цветовых букв, LED-модулей для автомобилей, для декоративного оформления.

Виды в зависимости от мощности

Различные светодиодные кластеры, представленные в интернет-магазине Led-One, различаются:

  • яркостью излучения;
  • цветом излучения (белый, монохромный цветной, RGB переменного цвета);
  • напряжением питания (12-24V постоянного тока или 220V переменного);
  • размерами;
  • углом свечения;
  • степенью защищенности (в виде открытых плат или в отдельных корпусах).

Разделяются модули диодные и по методу крепления - на двустороннем скотче или при помощи саморезов через специальные отверстия.

Устройства производятся в виде кольцевых, круглых или многоугольных плат с однонаправленными осями установленных элементов. Мощные модули предназначены для наружного применения, маломощные - для витрин, рабочего места, салона авто, индикаторных устройств.

LED-модули для автомобилей

Все большей популярностью пользуется LED-освещение для автомобилей. Малое энергопотребление, отсутствие инерционности, подключение от бортовой системы 12V постоянного тока - эти достоинства делают Лед освещение для авто лучшим вариантом.

Мы предлагаем модули светодиодные различных типов для использования во внешних оптических системах (ближний и дальний свет фар, габариты, поворотники, стоп-сигналы, номера) или для внутреннего оформления салона, приборной шкалы, торпеды, багажника. Низкое энергопотребление существенно снижает нагрузку на аккумулятор и проводку.

Светодиодные модули для дома и бизнеса

Все больше востребованы диодные кластеры при оформлении интерьера дома.

В домашних условиях их удобно использовать для украшения или выделения мест, которые не охватывают потолочные люстры или настенные и настольные лампы. Это разделочный стол на кухне, рабочее место, зеркало в ванной, оригинальные ночники.

В бизнесе подобные кластеры применяются в рекламной продукции, для создания бегущей строки или как самостоятельные элементы декора. Для витрин используются и отдельные модули, и LED лампы линейные, создающие бестеневое и направленное выделение выкладки товара. Они не влияют на качества и свойства продукции, так как не нагреваются.

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