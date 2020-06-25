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Досуг Сегодня, 13:1526
В кризис онлайн кредит на карту укрепил позиции на рынке Украины

Уровень доверия к микрокредитам растет

В условиях кризиса МФО не стали отменят наиболее выгодное предложение – онлайн кредит на карту под 0,01% для новых клиентов. Некоторые даже повысили суммы до 10 000 гривен, что дало возможность украинским гражданам преодолеть кризис.

Несмотря на возможность быстро и удобно получить деньги, у многих украинцев микрофинансовые многие до сих пор ассоциируются с угрозами от коллекторов, скрытыми комиссиями и платежами. Раньше подобное встречалось достаточно часто, однако ситуация кардинально изменилась:

  • кредитные компании подчиняются нормам гражданского права и законодательству о защите прав потребителей;
  • МФО подчиняются ряду законов, включая закон Украины «Об электронной коммерции»;
  • недавно в закон «О потребительском кредитовании» были приняты поправки, поэтому теперь он регулирует деятельность микрофинансовых организаций;
  • компании начали добавлять в открытый доступ юридическую информацию, лицензии, свидетельство;
  • посчитать переплату, убедившись в отсутствии скрытых комиссий и платежей, можно до оформления онлайн кредита на карту на кредитном калькуляторе;
  • вместо коллекторов и угроз, компании используют законные способы вернуть денежные средства, например, продление сроков без дополнительных штрафов.

Дополнительным преимуществом МФО является возможность взять микрокредит с плохой кредитной историей. Компании передают информацию о взаимодействии с заемщиком в Бюро кредитных историй: если выполнять обязательства, со временем удастся повысить рейтинг, получить более выгодные условия в микрофинансовой организации.

Выгодные условия кредитования сохранились

МФО привлекают украинцев возможностью быстро и удобно получить онлайн кредит на карту на любые цели. Для подачи заявки достаточно зарегистрироваться на сервисе, заполнить анкету. Заявки рассматриваются в среднем 15 минут, а деньги моментально приходят на карту.

Новые клиенты могут взять микрокредит на сумму до 10 000 гривен под 0,01% в день. Сроки пользования заемными средствами составляют 30 дней. Полученные деньги можно выделить на оплату лечения, ремонт в квартире, покупку товаров или использовать любым другим способом.

Рассчитать переплату, узнать подробнее об условиях оформления онлайн кредита на карту или подать заявку можно на сайте микрофинансовой организации в любое время суток. Получить микрокредит могут совершеннолетние граждане, которые готовы предоставить паспортные данные, идентификационный номер налогоплательщика, телефон и email.

Мнение украинских граждан насчет онлайн кредитов меняется в лучшую сторону. Учитывая постоянное развитие микрофинансовых организаций и лояльное отношение к заемщикам, их популярность среди украинцев продолжит расти даже после кризиса.

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Теги: news, новости, Украина, кредитование, 7dniv, 7dnivinfo  
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