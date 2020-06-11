Как правильно ухаживать за водой в бассейне

Жизнь в частном доме имеет массу преимуществ: собственная зона барбекю, возможность разбить сад на участке и так далее. Но главный объект вожделения всех дачников — это личный бассейн. Большинство людей отказываются от этой идеи не столько из-за затратности процесса строительства бассейна, сколько из-за неумения ухаживать за ним в дальнейшем. Но так ли все сложно на самом деле? Давайте попробуем разобраться. Вместе с экспертами интернет-магазина https://aquadoctor.ua/, где продается качественная химия для бассейнов, мы подготовили пару советов о том, как правильно ухаживать за водой.

Периодически замеряйте показатели

Первый шаг — это измерение уровня pH и его корректировка к 7,0-7,4. Для этого существуют специальные рН-корректоры, продающиеся в магазинах с химией для бассейна. Важно: чтобы получить реальную картину pH воды, берите пробу жидкости из разных участков бассейна. Второй шаг — это измерение общей и карбонатной жесткости и дозирование дезинфектанта для предотвращения появления и роста бактерий. Регулярно проверяйте и регулируйте эти показатели, тогда вода в бассейне будет радовать вас своей чистотой.

Стандартная химия для очистки:

Хлор. Препараты на основе хлора подходят для быстрой дезинфекции и обеззараживания воды в бассейне, при этом они стоят достаточно бюджетно. Единственный минус: купаться сразу нельзя. Придерживайтесь инструкций производителя, указанных на упаковке.

Антикальцит. Хороший способ почистить бассейн в межсезонье или перед самым началом эксплуатации.

Альгитин и альгицид. Препараты на основе этих компонентов помогут справиться с водорослями и грибковыми инфекциями. Такие средства тоже относятся к бюджетному ценовому сегменту.

Гранулированный коагулянт. Быстрорастворимые гранулы действуют лучше, так как за максимально короткий промежуток времени делают воду прозрачной и чистой. Пену, которая образовывается на поверхности, легко убрать любыми подручными средствами.

Регуляторы кислотности. Здесь все понятно: вода в бассейне должна быть комфортной для наших слизистых и не вызывать раздражения на коже. Уровень кислотности легко корректировать с помощью химии.

Регулярная механическая чистка — это необходимость

Чем меньше мусора в вашем бассейне, тем меньше химии нужно будет использовать в воде. Раз в несколько дней убирайте мусор, а также используйте специальные защитные тенты.