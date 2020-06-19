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Межкомнатные двери в скандинавском стиле

Совместно с экспертами компании Leroymerlin, мы проанализировали общие тенденции в области дизайна интерьеров и пришли к выводу, что они движутся в сторону простоты, лаконичности и комфорта. Бьет все рекорды по популярности скандинавский стиль. Его основная концепция — это ЭКО тренды, функциональность и универсальность интерьера. Черно-бело-серая цветовая гамма позволяет обновлять обстановку без особых финансовых затрат, меняя только текстиль и контрастные элементы декора. По статистике, у большинства людей при самостоятельном планировании ремонта в скандинавском стиле возникают проблемы именно на этапе выбора входной межкомнатной двери. Выбирая двери в комнату, не гонитесь за модой. Она должна быть в цвет пола, потолка, стен или мебели? Давайте попробуем разобраться.

Классические филенки

Если посмотреть картинки реальных скандинавских домов, в них четко прослеживается эклектика сразу трех направлений: минимализма, ретро и mid-century. Мы рекомендуем отдавать предпочтение классическим прямоугольным филенкам, которые и через 20-30 лет будут смотреться все так же уместно. Важно: скандинавский стиль не приемлет скругленных углов у мебели, то же самое относится и к филенкам на фасадах. Отдавайте предпочтение прямым строгим линиям.

Белые двери — хороший выбор

Если не можете определиться с цветом дерева, который наиболее удачно впишется в интерьер, выбирайте белые двери. Особенно это актуально, если близлежащие стены выкрашены в такой же цвет. Белая межкомнатная дверь «растворяется» на белой стене и является гармоничным продолжением интерьера, а не предметом, перетягивающим на себя все внимание. Как правило, белые межкомнатные двери выпускаются производителями с покрытием эмаль. За такой поверхностью очень легко ухаживать, достаточно время от времени протирать полотно губкой с мыльным раствором, без использования абразивных чистящих средств.

Двери из массива

Скандинавы особо трепетно относятся к вопросу сохранности окружающей среды, поэтому в их интерьерах много вещей из природных материалов. Деревянные двери — это практичное, экологичное и универсальное решение. Можно оставить их в натуральном цвете или перекрасить в любой понравившийся оттенок. Единственный минус: такие двери не подходят для установки в ванной, санузле и кухне. Дерево все же «живой» материал, поэтому не может похвастаться устойчивостью к повышенной влажности.

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