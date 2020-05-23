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Оригинальные органайзеры на подарок

Корпоративный органайзер – отличный подарок сотрудникам компании и любым офисным работникам. Бизнес органайзеры помогают держать в порядке рабочий стол и хранить в одном месте канцелярские принадлежности.

Подставка для канцтоваров станет полезным и приятный подарком на День Рождения, Новый год или любой корпоративный праздник каждому, кто работает в офисе или имеет свой рабочий стол.  Органайзер с брендовым логотипом можно презентовать постоянному клиенту или бизнес партнеру с целью выразить вашу привязанность и надежду на дальнейшее сотрудничество.

Что подарить сотрудникам и офисным работникам?

Часто руководство компании или HR отдел ломает голову над корпоративным подарком своим сотрудникам. Презентовать не нужную и не качественную вещь, как минимум, не рационально. Не продуманный или наспех купленный подарок может смотреться дешево и нелепо. Integra Gifts советует заблаговременно позаботиться о брендовых корпоративных подарках.

Хотите преподнести красивый и нужный презент – органайзер с логотипом станет практичным сувениром для любого сотрудника вашего офиса, а также клиента или партнера по бизнесу. Это может быть подставка для ручек, карандашей и других канцелярских принадлежностей.

Другие варианты офисных подставок на стол могут включать выемки для чашки, отделение для телефона, пространство для ноутбука или клавиатуры. Дизайн органайзеров может быть нестандартный и даже оригинальный, например, выполнен в форме животных или домика. Некоторые экземпляры бизнес органайзеров предполагают наличие календаря на текущий год.

Деревянный органайзер поможет обеспечить порядок и чистоту на рабочем столе. Он всегда находится перед глазами у коллеги, клиента или партнера и своим видом постоянно напоминает о том, кто был дарителем презента.

В довесок к органайзеру может идти корпоративный календарь, который поможет планировать свою ежедневную деятельность и предстоящие бизнес встречи.

Преимущества органайзеров из дерева

Компания Integra Gifts специализируется на производстве качественных деревянных органайзеров. Мы используем натуральные и экологичные материалы при изготовлении корпоративных подарков. Органайзер из фанеры высшего сорта имеет привлекательный внешний вид, приятный на ощупь, не имеет едкого запаха, как бывает с пластиком.

Наши органайзеры легко и быстро собираются, не имеют гвоздей, шурупов и различных шероховатостей. Они будут долго служить без потери первоначальных качеств.

Нанесение корпоративного логотипа поможет продвигать свой бренд и позиционировать себя серьезной компанией, которая имеет хороший вкус и знает толк в подарках.

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Теги: news, новости, Украина, Подарки, 7dniv, 7dnivinfo  
Оригинальные органайзеры на подарок
Оригинальные органайзеры на подарок
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Оригинальные органайзеры на подарок
Оригинальные органайзеры на подарок
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