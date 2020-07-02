Медальон: особенности украшения и его выбора

Медальон — это разновидность кулона, которая представляет собой небольшой декоративный футляр. В этот футляр помещают либо фотографию важного человека (людей), либо какие-то небольшие вещи, имеющие сакральное значение. Это могут быть нитки, кусочки засушенных трав, листочек с определенного дерева — что угодно. Главное, чтобы это не портилось и имело какое-то значение.

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Но вернемся к медальонам: как стоит носить такие изделия? В этой статье дадим краткие рекомендации.

Медальон — самостоятельное украшение

Это означает, что даже с учетом символичности в первую очередь такое изделие украшает того, кто его носит. То есть подбирать его надо с учетом собственного стиля, гардероба, потребностей. Чем крупнее модель, тем сложнее ее комбинировать с одеждой и другими аксессуарами. А вот небольшой полый кулон без лишних вставок — это вполне универсальное решение. Более того, часто медальоны маскируют — например, выполняют в виде часового механизма.

И под одежду, и на одежду

Поскольку медальон очень значим для своего владельца, предполагается, что такое изделие будет носиться постоянно — и иногда его придется прятать. Например, модель в виде сердечка просто неуместна, если вы надеваете деловой костюм и идете на переговоры. В таком случае ее лучше поместить под рубашку. По этой причине медальон должен быть:

Не слишком объемным и выпуклым. В противном случае он будет торчать под одеждой.

Гладким и аккуратно обработанным. Если останутся какие-то цепляющиеся элементы, вы будете портить мягкие и деликатные ткани.

Прочным. Это касается как самого металла, который не должен прогибаться от малейшего давления, так и качества покрытия. Если оно плохое, то от постоянных соприкосновений с одеждой и телом краска рискует слезть. Поэтому изделия из золота или серебра будут оптимальным выбором.

Медальоны — это еще и идеальные ювелирные украшения в качестве подарка близкому человеку. Перед вручением презента в него сразу можно вложить фотографию или другую памятную вещицу. Но если вы выбираете подарок, тщательно изучите вкусы того, кому собираетесь его преподнести. Важно, чтобы такая вещь отражала характер человека и гармонично сочеталась с его образом.