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Упрощенные закупки. Ответы на важные вопросы

Процедура упрощенных закупок как один из видов допорогов появилась вместе с новой редакцией Закона Украины «О публичных закупках» (далее по тексту — Закон) 19 апреля 2020 года. Отныне она обязательна для тендеров с бюджетом более 50 тысяч гривен и менее 200 тысяч гривен или суммы, указанной в Законе (пункты 1 и 2 части 1 статьи 3).

Упрощенными закупками имеют право заниматься только уполномоченные лица (до 1 января 2022 года все без исключения заказчики государственных тендеров Прозорро будут обязаны заменить ими действующие тендерные комитеты).

Далее отвечаем на наиболее актуальные вопросы, касающиеся таких закупок.

Правомерно ли требовать выполнение участниками договора в упрощенных закупках?

В понимании Закона соглашение, подписанное по результатам упрощенной закупки, является договором о закупке. Условие об обеспечении выполнения такого договора прописано в пункте 9 части 1 статьи 1 Закона. Поэтому да, вы можете требовать и обеспечение выполнения договора, и обеспечение предложения.

Если приобретение услуг на сумму до 200 тысяч гривен осуществляется у чистого монополиста, нужно проводить упрощенную закупку или переговорную процедуру?

Согласно пункту 2 части 7 статьи 40 Закона, переговорная процедура проводится, если услуги могут быть предоставлены только определенным субъектом хозяйствования при наличии одного из перечисленных случаев. Ситуация, когда поставщик действительно является чистым монополистом, считается случаем отсутствия конкуренции, вызванной техническими причинами. Поэтому такое приобретение услуг может спокойно проводиться по переговорной процедуре.

Существует ли установленная стандартная форма объявления об упрощенной закупке? Нужно ли прилагать еще какие-то документы к договору?

Форма объявления опубликована в части 3 статьи 44 Закона. Что касается требований по подаче расходной накладной по договору, то тут строгих условий нет. Если в нем нет приложений, то и публиковать ничего, кроме самого договора, не нужно.

Разрешается ли секретарю тендерного комитета вести упрощенную закупку?

Заниматься такими тендерами в системе Prozoro разрешается исключительно уполномоченному лицу заказчика. Секретарю тендерного комитета разрешается выполнять функции уполномоченного лица, при условии, что это будет прописано в его новых должностных обязанностях с соответствующим пересмотром заработной платы.

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