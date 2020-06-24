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Досуг Сегодня, 20:5544
В чем преимущества кроссовок Puma

Из-за сложной ситуации, которая сложилась во всем мире в связи с пандемией коронавируса, многие люди были вынуждены пересмотреть свой образ жизни. Чтобы быть здоровыми и повысить сопротивляемость организма к вирусам простуды и ОРВИ, обязательно нужно заниматься спортом. А вы знали, что 70% успеха тренировки — это хорошая спортивная обувь? Она фиксирует стопу в правильном положении, оберегая вас от травм, растяжений связок и других возможных негативных последствий. Если вы в поисках удобных и качественных кроссовок, рекомендуем заглянуть на сайт sport.discount.com.ua. Здесь большой выбор обуви по доступной цене. Главное, доверять проверенным брендам, которые уже успели завоевать положительную репутацию в глазах миллионов клиентов. Хорошие кроссовки выпускает PUMA — это один из крупнейших мировых спортивных брендов, производящих обувь, одежду и аксессуары. Уже более 65 лет PUMA создает одежду и обувь для самых быстрых спортсменов на планете, вдохновляясь их достижениями.

PUMA Legacy

Какой вид спорта максимально проверяет обувь на прочность? Нет, не футбол и не регби, а баскетбол. Здесь есть и пробежки, и прыжки, и другие резкие движения, которые изнашивают кроссовки в два раза быстрее. Бренд puma разработал специальные баскетбольные кроссовки Legacy '68 и Legacy Dark Mode. Впечатляет, правда? У них есть целый ряд преимуществ:

  • Хорошая вентиляция. Часть кроссовок выполнена из специального сетчатого материала engineered mesh, нормализующего терморегуляцию стоп.
  • Комфорт во время прыжка. Амортизирующая вставка Puma Hybrid в пятке обеспечивает более равномерное распределение нагрузки на стопу при приземлении.
  • Улучшенное сцепление с разного вида поверхностями. Не важно, играете вы на улице или в зале, литая плоская подошва с зигзагообразным рисунком протектора не будет скользить.
  • Стабилизация стопы. Этот эффект достигается благодаря целым семи петлям шнуровки.

Несмотря на то, что эти кроссовки были разработаны специально для баскетболистов, в них комфортно будет и при других разновидностях нагрузки.

Где купить оригинальные кроссовки PUMA

Оригинальные кроссовки Puma Украина Рекомендует приобретать на sport.discount.com.ua. Интернет-магазин "Пума" радует ценами и качественной обувью, идеальной как для тренировок, так и для ежедневной носки. С каталогом изделий вы можете ознакомиться на сайте https://sport-discount.com.ua/puma.

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Теги: news, новости, Украина, Puma, Legacy, 7dniv, 7dnivinfo  
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