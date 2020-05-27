 

Ремонт холодильника: когда нужно вызывать мастера

Досуг Сегодня, 12:4043
Ремонт холодильника: когда нужно вызывать мастера

Бытовая техника уже давно стала обычными и обязательными составляющими каждого дома. Это, разумеется, касается и холодильника, без которого в современном мире – ну никак, и это факт. Если данное устройство выходит из строя или в его работе помечаются изменения в худшую сторону, такая ситуация вряд ли кого-то сильно порадует.

Поломки холодильника могут быть самыми разнообразными, многие из них  можно запросто исправить собственноручно, но есть и такие неисправности, устранение которых под силу только квалифицированному специалисту. Рассмотрим три самые распространенные неполадки холодильного устройства, при которых без помощи мастера уж никак не обойтись.

Мотор холодильника не запускается

Если Вы заметили, что мотор Вашего холодильника перестал работать, придется поменять сломленный мотор-компрессор на новый. Прежде всего нужно в обязательном порядке обратиться к мастеру, а также купить компрессор на холодильник , после чего специалист произведет замену детали, возвратив таким образом полную работоспособность Вашему холодильному устройству.

Холодильник не охлаждает

Скорее всего, речь идет о выходе из строя терморегулятора, который, собственно говоря, и отвечает за обеспечение необходимого температурного режима внутри устройства. Чтобы заменить неработающий термостат, Вам не только необходимо приобрести новую деталь, но также обратиться за помощью к специалисту, ведь собственноручная замена терморегулятора – дело рисковое, лучше доверить это профессионалу.

Помимо этого, холодильник может плохо охлаждать из-за утечки хладагента. Поскольку данную неполадку может устранить только мастер, Вам остается только купить фреон , а специалист по ремонту холодильных устройств уже сделает всю необходимую работу.

Холодильник бьет током

Это очень серьезная  поломка, желательно сразу же отключить холодильник от сети и вызвать мастера. Такое явление может указывать на то, что происходит утечка электрического тока на корпус устройства. Поэтому необходима тщательная диагностика и, следовательно, определение того самого места утечки тока и устранение данного дефекта.

5 советов по эксплуатации холодильника

Чтобы холодильник радовал Вас безукоризненной работой на протяжении длительного времени, старайтесь додерживаться следующих рекомендаций:

  1. Обеспечивайте тщательную чистку холодильника внутри и снаружи – хотя бы дважды в год;
  2. Используйте устройство в среднем режиме. Если выставить максимальные показатели регулировки, это не даст существенного преимущества, но в то же время заставит двигатель работать на максимуме, что может значительно ускорить его выход их строя;
  3. Не устанавливайте холодильник вблизи источников выделения тепла – возле радиатора, духовки или непосредственно на «теплом полу»;
  4. Если Вы размораживали холодильник, дайте ему отработать один полный цикл, и только после отключения загружайте в него продукты;
  5. Избегайте резкого выключения/включения холодильника. Если холодильник с тех или иных причин был резко отключен от сети, прежде чем включить его, желательно выдержать паузу не менее 10-15 минут.
Статья была интересной?
Поделитесь публикацией со своими друзьями!
Теги: news, новости, Украина, Холодильник, 7dniv, 7dnivinfo  
Chery Eastar - китайский взгляд на представительский класс
Chery Eastar - китайский взгляд на представительский класс
Ремонт холодильника: когда нужно вызывать мастера
Ремонт холодильника: когда нужно вызывать мастера
Гороскоп на сегодня (08.07.20)
Гороскоп на сегодня (08.07.20)
Какие сегодня праздники, события - 8 Июля
Какие сегодня праздники, события - 8 Июля
В чем преимущества кроссовок Puma
В чем преимущества кроссовок Puma
Упрощенные закупки. Ответы на важные вопросы
Упрощенные закупки. Ответы на важные вопросы
Медальон: особенности украшения и его выбора
Медальон: особенности украшения и его выбора
Как выбрать детскую обувь - производитель DDStep рекомендует
Как выбрать детскую обувь - производитель DDStep рекомендует
Гороскоп на сегодня (05.07.20)
Гороскоп на сегодня (05.07.20)
Гороскоп на сегодня (04.07.20)
Гороскоп на сегодня (04.07.20)
Какие сегодня праздники, события - 4 Июля
Какие сегодня праздники, события - 4 Июля
Оригинальные органайзеры на подарок
Оригинальные органайзеры на подарок

Новости по теме

Как выбрать холодильник с учетом его ключевых характеристик
Как выбрать холодильник с учетом его ключевых характеристик
27-мая-2020, 16:21
Техобслуживание авто: сроки и ключевые особенности
Техобслуживание авто: сроки и ключевые особенности
26-мая-2020, 12:20
Где заказать ремонт кондиционеров в Киеве недорого?
Где заказать ремонт кондиционеров в Киеве недорого?
24-мая-2020, 11:33
Холодильники: типы, виды и основные характеристики выбора
Холодильники: типы, виды и основные характеристики выбора
23-мая-2020, 21:34
Ремонт кондиционеров Самсунг
Ремонт кондиционеров Самсунг
9-мая-2020, 19:07

Последние новости

13:02
Политика
Продолжили суд по делу Порошенко
13:00
События
В Киеве на перекрытом мосту произошли стычки с полицией, есть задержанные
12:58
События
Непогода в Одессе повалила 63 дерева и оборвала 22 электросети
12:52
События
Обыски в мэрии Одессы проводит СБУ
12:48
События
Глава МВД заявил, что до конца среды планируется локализировать все очаги возгорания в Луганской области
12:39
Политика
На переговоры о компенсации жертвам катастрофы МАУ не идет Иран
12:36
События
Дорогу на мосту Метро в Киеве перекрыли люди
12:24
События
Ляшко готов уйти с должности главного санитарного врача в пользу должности мэра Киева
11:53
События
Военные корабли НАТО вошли в Черное море
11:24
События
США хотят увеличить военную помощь Украине
10:49
События
О еще одном возможном пути передачи коронавируса заявили в ВОЗ
10:46
События
Служить в СБУ и быть пограничниками могут военные с инвалидностью в Украине
10:43
События
Штормовое предупреждение объявили в Украине
10:37
Экономика
Официальный курс доллара ниже 27 гривен на 8 июля опустил НБУ
10:20
Общество / Жизнь
Гороскоп на сегодня (08.07.20)
09:36
Общество / Жизнь
Какие сегодня праздники, события - 8 Июля
09:32
События
Обновлённые данные про заболевших и умерших от коронавируса в Украине 07.07 (состоянием на 09:00)
Вчера, 2020-07-07
21:31
Политика
На следующей неделе могут назначить главу Нацбанка
21:29
Политика
Заседание Комиссии Украина-НАТО состоится в Брюсселе
21:23
События
Число жертв вследствие масштабных лесных пожаров в Луганской области возросло

Новости ТОП-7

Обновлённые данные про заболевших и умерших от коронавируса в Украине 06.07 (состоянием на 09:00)2899
Масштабную акцию протеста устроили в центре Киева2236
В Киеве пьяный мойщик угнал клиентский Mercedes, ударил им два авто и чуть не влетел в остановку с людьми1094
Зеленского и его команду в дискриминации русскоязычных украинцев обвинила Оппоплатформа833
Обновлённые данные про заболевших и умерших от коронавируса в Украине 07.07 (состоянием на 09:00)496
Три варианта открытия границ рассматривают в ЕС407
В Польше прогнозируют поражение действующего президента на выборах332

Досуг

Chery Eastar - китайский взгляд на представительский класс
Chery Eastar - китайский взгляд на представительский класс
Chery Eastar - один из лучших представителей автомобилей для бизнес-класса. Он предлагает удобство и надежность, за довольно низкую цену.
Сегодня, 13:2035
Ремонт холодильника: когда нужно вызывать мастера
Ремонт холодильника: когда нужно вызывать мастера
Бытовая техника уже давно стала обычными и обязательными составляющими каждого дома. Это, разумеется, касается и холодильника, без которого в современном мире – ну никак, и это факт. Если данное устройство выходит из строя или в его работе помечаются изменения в худшую сторону, такая ситуация
Сегодня, 12:4044
В чем преимущества кроссовок Puma
В чем преимущества кроссовок Puma
Краткий обзор главных преимуществ и серии Legacy от бренда Puma.
6-июл-2020, 20:55109
Упрощенные закупки. Ответы на важные вопросы
Упрощенные закупки. Ответы на важные вопросы
Процедура упрощенных закупок как один из видов допорогов появилась вместе с новой редакцией Закона Украины «О публичных закупках» (далее по тексту — Закон) 19 апреля 2020 года. Отныне она обязательна для тендеров с бюджетом более 50 тысяч гривен и менее 200 тысяч гривен или суммы,
6-июл-2020, 20:53129
Медальон: особенности украшения и его выбора
Медальон: особенности украшения и его выбора
Выбираем и правильно носим медальон: советы от ювелирного магазина
6-июл-2020, 20:44111
Как выбрать детскую обувь - производитель DDStep рекомендует
Как выбрать детскую обувь - производитель DDStep рекомендует
На что обращать внимание при выборе детской обуви? Как правильно определить размер обуви для ребенка? 8 основных моментов, которые обязательно необходимо проверить перед покупкой.
5-июл-2020, 10:24177

События

В Киеве на перекрытом мосту произошли стычки с полицией, есть задержанные
В Киеве на перекрытом мосту произошли стычки с полицией, есть задержанные
Двух протестующих задержали
Сегодня, 13:0053
Непогода в Одессе повалила 63 дерева и оборвала 22 электросети
Непогода в Одессе повалила 63 дерева и оборвала 22 электросети
Двое пострадавших и обрыв электросетей: последствия урагана в Одессе
Сегодня, 12:5841
Обыски в мэрии Одессы проводит СБУ
Обыски в мэрии Одессы проводит СБУ
Обыски проходят по поручению прокуратуры
Сегодня, 12:5242
Глава МВД заявил, что до конца среды планируется локализировать все очаги возгорания в Луганской области
Глава МВД заявил, что до конца среды планируется локализировать все очаги возгорания в Луганской области
Аваков о пожарах: авиация уже в воздухе, но понимания со стороны боевиков нет
Сегодня, 12:4877
Дорогу на мосту Метро в Киеве перекрыли люди
Дорогу на мосту Метро в Киеве перекрыли люди
Образовалась пробка от метро "Черниговская"
Сегодня, 12:3643
Ляшко готов уйти с должности главного санитарного врача в пользу должности мэра Киева
Ляшко готов уйти с должности главного санитарного врача в пользу должности мэра Киева
Ляшко не исключает выдвижения в мэры Киева и назвал условие
Сегодня, 12:2445
7 Днів