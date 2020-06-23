 

Chery Eastar - китайский взгляд на представительский класс

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Chery Eastar - китайский взгляд на представительский класс

Китайская промышленность имеет уникальную особенность, она может взять практически любое изделие, переделать его на свой лад и получится практически то же самое по качеству, при этом гораздо более экономичное по цене. Именно так и получилось с седаном для бизнес-класса - Chery Eastar. 

С первого взгляда на эту машину опытные владельцы узнают знакомые черты. С одной стороны она похожа на Daewoo Magnus, с другой на Chevrolet Epica. По сути, Eastar от китайской компании Chery - это более современное переосмысление этих автомобилей.

Предубеждения и реальность

Но многие автолюбители сторонятся моделей из Поднебесной, указывая на низкое качество этой продукции. Однако, за последнее время китайские производители получили ценный опыт, закупили современное оборудование для своих заводов и их продукция уже давно отвечает всем мировым стандартам надежности. У китайского происхождения есть еще один плюс, вы без проблем найдете запчасти для машины, например тут.

О высокой надежности свидетельствуют и многочисленные восторженные отзывы владельцев Eastar. Водителям нравится внешний вид автомобиля, его просторный салон и богатый выбор комплектации. Также, они отмечают низкую цену и высокое качество седана. Да, поломки случаются, но рано или поздно ломаются все автомобили, такова уж их натура.

Под капотом

Chery Eastar в исполнении от 2012 года, поставляется с двумя типами двигателей:

  • Маломощный Acteco с объемом 1.8 литра и мощностью около 130 л.с.
  • Усиленный Acteco с объемом 2 литра и мощностью 140 л.с.

Раньше, существовал еще третий вариант, двигатель с объемом 2.4 литра, но сейчас такую комплектацию сложно найти. Для всех вариантов можно выбрать механическую коробку передач или автоматику с вариатором.

Комплектующие для автомобиля также широко доступны на рынке, огромный ассортимент товаров вы найдете в магазине kitaec.ua.

Плюсы и минусы

Для представительской машины D класса, у этого седана очень низкая цена по сравнению с аналогичными конкурентами. Хотя можно все таки указать на некоторые слабые места.

  • Задние стойки и рулевые наконечники
  • Амортизаторы и шаровые

Также, владельцы указывают на довольно маленький багажник, при большом и удобном салоне. Еще одна оплошность производителей - отсутствие антикоррозийного покрытия на корпусе.

Но все это меркнет на фоне многочисленных достоинств автомобиля. Помимо цены стоит отметить: отличное качество салона, надежный двигатель и коробку передач и превосходную управляемость за счет небольшого клиренса.

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Теги: news, новости, Украина, Cherry, Eastar, 7dniv, 7dnivinfo  
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