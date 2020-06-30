Выбор и покупка сайлентблоков для автомобиля

Сайлентблоки являются важной составляющей конструкции автомобиля. Они, прежде всего, обеспечивают надежную фиксацию и защиту деталей, вместе с тем сохраняя их подвижность и поглощая вибрации.

Качественный сайлентблок, как правило, способен прослужить до 100 тыс. км пробега. Это, конечно же, зависит от условий эксплуатации автомобиля. Некоторые водители ощущают износ данных деталей уже после 20-30 тыс. км, поэтому в данном случае важно найти и выбрать новые сайлентблоки, которые бы по качеству и надежности не уступали своим предшественникам.

С каких материалов изготавливают сайлентблоки

Прежде чем выбирать новые сайлентблоки, нужно понимать, что данные запчасти изготовляют с разных материалов, следовательно, каждые из них имеют свои достоинства и недостатки. На сегодняшний день самыми популярными вариантами являются резиновые и полиуретановые.

Резиновые

Главным преимуществом резиновых сайлетблоков является их незначительная стоимость. Но вместе с тем такие варианты имеют ряд недостатков, в частности:

Довольно низкий ресурс;

Чувствительность к влиянию внешних факторов;

Могут создавать скрип.

Полиуретановые

Хотя имеют значительно высшую стоимость, чем резиновые, но все же отличаются превосходными эксплуатационными свойствами. Полиуретановые сайлентблоки способны прослужить в несколько раз дольше, они отлично поглощают вибрации, а также значительно снижают шум.

Почему важно своевременно заменять сайлентблоки

Если данная деталь выходит из строя, но ее замена не осуществляется еще некоторое время, это существенно сказывается на качестве езды. Прежде всего, страдают крепления рычагов, также может наблюдаться неравномерный износ шин. Помимо этого, водитель сразу же помечает снижение комфорта во время езды. Таким образом, если сайлентблоки отработали положенный срок, лучше не откладывать их замену, ведь это может иметь негативные последствия – прежде всего для транспортного средства.

Где приобрести качественные сайлентблоки

К счастью на сегодняшний день существует немалое количество магазинов с автозапчастями, где можно обзавестись самыми разнообразными деталями для собственного транспортного средства. Но если у Вас авто от японского или корейского производителя, широкий ассортимент сайлентблоков, как и многих других запчастей, представлен на сайте интернет-магазина «Japan-cars». Предлагаемые запчасти отличаются высоким качеством, оптимальными ценами, доставка заказов осуществляется по всей Украине.