 

Выбор и покупка сайлентблоков для автомобиля

Досуг Сегодня, 14:5057
Выбор и покупка сайлентблоков для автомобиля

Сайлентблоки являются важной составляющей конструкции автомобиля. Они, прежде всего, обеспечивают надежную фиксацию и защиту деталей, вместе с тем сохраняя их подвижность и поглощая вибрации.

Качественный сайлентблок, как правило, способен прослужить до 100 тыс. км пробега. Это, конечно же, зависит от условий эксплуатации автомобиля. Некоторые водители ощущают износ данных деталей уже после 20-30 тыс. км, поэтому в данном случае важно найти и выбрать новые сайлентблоки, которые бы по качеству и надежности не уступали своим предшественникам.

С каких материалов изготавливают сайлентблоки

Прежде чем выбирать новые сайлентблоки, нужно понимать, что данные запчасти изготовляют с разных материалов, следовательно, каждые из них имеют свои достоинства и недостатки. На сегодняшний день  самыми популярными вариантами являются резиновые и полиуретановые.

Резиновые

Главным преимуществом резиновых сайлетблоков является их незначительная стоимость. Но вместе с тем такие варианты имеют ряд недостатков, в частности:

  • Довольно низкий ресурс;
  • Чувствительность к влиянию внешних факторов;
  • Могут создавать скрип.

Полиуретановые

Хотя имеют значительно высшую стоимость, чем резиновые, но все же отличаются превосходными эксплуатационными свойствами. Полиуретановые сайлентблоки способны прослужить в несколько раз дольше, они отлично поглощают вибрации, а также значительно снижают шум.

Почему важно своевременно заменять сайлентблоки

Если данная деталь выходит из строя, но ее замена не осуществляется еще некоторое время, это существенно сказывается на качестве езды. Прежде всего, страдают крепления рычагов, также может наблюдаться неравномерный износ шин. Помимо этого, водитель сразу же помечает снижение комфорта во время езды. Таким образом, если сайлентблоки отработали положенный срок, лучше не откладывать их замену, ведь это может иметь негативные последствия – прежде всего для транспортного средства.

Где приобрести качественные сайлентблоки

К счастью на сегодняшний день существует немалое количество магазинов с автозапчастями, где можно обзавестись самыми разнообразными деталями для собственного транспортного средства. Но если у Вас авто от японского или корейского производителя, широкий ассортимент сайлентблоков, как и многих других запчастей, представлен на сайте интернет-магазина «Japan-cars». Предлагаемые запчасти отличаются высоким качеством, оптимальными ценами, доставка заказов осуществляется по всей Украине.

Статья была интересной?
Поделитесь публикацией со своими друзьями!
Теги: news, новости, Украина, сайлентблоки, 7dniv, 7dnivinfo  
Быстрое кредитование от SOS CREDIT
Быстрое кредитование от SOS CREDIT
Какую мойку выбрать для автомобиля - советы экспертов
Какую мойку выбрать для автомобиля - советы экспертов
Выбор и покупка сайлентблоков для автомобиля
Выбор и покупка сайлентблоков для автомобиля
Гороскоп на сегодня (09.07.20)
Гороскоп на сегодня (09.07.20)
Какие сегодня праздники, события - 9 Июля
Какие сегодня праздники, события - 9 Июля
Игры, в которые можно играть компании на природе
Игры, в которые можно играть компании на природе
Chery Eastar - китайский взгляд на представительский класс
Chery Eastar - китайский взгляд на представительский класс
Ремонт холодильника: когда нужно вызывать мастера
Ремонт холодильника: когда нужно вызывать мастера
Гороскоп на сегодня (08.07.20)
Гороскоп на сегодня (08.07.20)
Какие сегодня праздники, события - 8 Июля
Какие сегодня праздники, события - 8 Июля
В чем преимущества кроссовок Puma
В чем преимущества кроссовок Puma
Упрощенные закупки. Ответы на важные вопросы
Упрощенные закупки. Ответы на важные вопросы

Новости по теме

Тонкости выбора детских джинсов
Тонкости выбора детских джинсов
30-июн-2020, 16:05
Как защитить себя от шума на производстве
Как защитить себя от шума на производстве
1-июн-2020, 21:15
Критерии выбора строительного пылесоса
Критерии выбора строительного пылесоса
1-июн-2020, 17:00
Техобслуживание авто: сроки и ключевые особенности
Техобслуживание авто: сроки и ключевые особенности
26-мая-2020, 12:20
Выбор городского велосипеда: вопросы - ответы
Выбор городского велосипеда: вопросы - ответы
19-мая-2020, 14:58

Последние новости

18:02
Политика
Мэра Сеула Пак Вон Суна сегодня нашли мертвым
18:00
События
Порохоботские аккаунты с "чернухой" о Зеленском удалил Facebook
17:59
Политика
Были опубликованы скандальные записи разговора Порошенко с Путиным
17:50
Политика
Нардеп Андрей Деркач обнародовал на пресс-конференции новую часть записей телефонных переговоров экс-президента Петра Порошенко
17:02
События
За появление на улице без маски начали штрафовать жителей Каталонии
16:58
Политика
О подготовке законопроекта о правах нацменьшинств заявили у Зеленского
16:53
Политика
На выборах в Раду лидируют "Слуга народа" и "Оппозиционная платформа - За жизнь", - опрос
14:49
Политика
Кулеба: об уступках Венгрии речь не идет, проблемы решат Орбан и Зеленский
14:47
Экономика
Признаки постепенного выхода из кризиса назвал министр финансов
14:45
Политика
Компенсации и мониторинг: приняты меры в связи с пожарами в Луганской области
14:06
События
Электронные больничные в тестовом режиме запускают в Украине
13:35
События
Зеленский назвал причину не готовности Украины к дистанционному обучению
12:30
Политика
Возврат ОРДЛО в Украину только на условиях децентрализации допускают у Путина
11:15
Общество / Жизнь
Гороскоп на сегодня (09.07.20)
11:12
Общество / Жизнь
Какие сегодня праздники, события - 9 Июля
11:00
События
Была обнародована зарплата руководства Верховной Рады за июнь
10:57
События
Неизвестный ядерный объект на территории КНДР сняли спутники
10:52
События
В поселок где живет экс-глава НБУ Смолий неизвестные привезли гроб и венки
10:47
События
Радикализмом антирасистских активистов обеспокоились западные писатели и философы
10:36
Экономика
Глубину падения ВВП Украины во время карантина оценило Минэкономики

Новости ТОП-7

Обновлённые данные про заболевших и умерших от коронавируса в Украине 09.07 (состоянием на 09:00)1708
Зеленского и его команду в дискриминации русскоязычных украинцев обвинила Оппоплатформа1182
В Киеве пьяный мойщик угнал клиентский Mercedes, ударил им два авто и чуть не влетел в остановку с людьми1108
Мэр Ужгорода, находящийся под залогом в уголовном производстве попал в ТОП-10 рейтинга градоначальников с высоким риском коррупции1094
Обновлённые данные про заболевших и умерших от коронавируса в Украине 08.07 (состоянием на 09:00)996
Три варианта открытия границ рассматривают в ЕС653
Непогода с грозами и сильным ветром идет в Украину249

Досуг

Быстрое кредитование от SOS CREDIT
Быстрое кредитование от SOS CREDIT
Кредит онлайн круглосуточно без отказа
Сегодня, 14:5670
Какую мойку выбрать для автомобиля - советы экспертов
Какую мойку выбрать для автомобиля - советы экспертов
На что обращать внимание при выборе АВД. Обзор популярных автомоек.
Сегодня, 14:5253
Выбор и покупка сайлентблоков для автомобиля
Выбор и покупка сайлентблоков для автомобиля
Сайлентблоки являются важной составляющей конструкции автомобиля. Они, прежде всего, обеспечивают надежную фиксацию и защиту деталей, вместе с тем сохраняя их подвижность и поглощая вибрации.
Сегодня, 14:5058
Игры, в которые можно играть компании на природе
Игры, в которые можно играть компании на природе
Даже на загородном пикнике возникают моменты, когда компании требуются новые эмоции. После активных действий очень часто хочется предаться более спокойному виду отдыха и настольные игры, лучший для этого компаньон — веселые и интересные игры для двоих и игры для компании за столом.
Сегодня, 09:1882
Chery Eastar - китайский взгляд на представительский класс
Chery Eastar - китайский взгляд на представительский класс
Chery Eastar - один из лучших представителей автомобилей для бизнес-класса. Он предлагает удобство и надежность, за довольно низкую цену.
Вчера, 13:20100
Ремонт холодильника: когда нужно вызывать мастера
Ремонт холодильника: когда нужно вызывать мастера
Бытовая техника уже давно стала обычными и обязательными составляющими каждого дома. Это, разумеется, касается и холодильника, без которого в современном мире – ну никак, и это факт. Если данное устройство выходит из строя или в его работе помечаются изменения в худшую сторону, такая ситуация
Вчера, 12:40101

События

Порохоботские аккаунты с "чернухой" о Зеленском удалил Facebook
Порохоботские аккаунты с "чернухой" о Зеленском удалил Facebook
В Украине удалено 72 аккаунта, 35 личных страниц и 13 учетных записей в Facebook и Instagram, через которые велась агитация во время президентских и парламентских выборов 2019 года.
Сегодня, 18:007
За появление на улице без маски начали штрафовать жителей Каталонии
За появление на улице без маски начали штрафовать жителей Каталонии
Жителей Каталонии (автономного региона Испании) будут штрафовать за появление на улицах без медицинских масок на фоне введения масочного режима.
Сегодня, 17:0242
Электронные больничные в тестовом режиме запускают в Украине
Электронные больничные в тестовом режиме запускают в Украине
Сейчас есть две модели развития проекта
Сегодня, 14:0650
Зеленский назвал причину не готовности Украины к дистанционному обучению
Зеленский назвал причину не готовности Украины к дистанционному обучению
Зеленский объяснил это отсутствием покрытия 3G и 4G по всей стране
Сегодня, 13:3567
Была обнародована зарплата руководства Верховной Рады за июнь
Была обнародована зарплата руководства Верховной Рады за июнь
Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков, его первый заместитель Руслан Стефанчук и заместитель Елена Кондратюк за июнь заработали по 89 270 гривен.
Сегодня, 11:0055
Неизвестный ядерный объект на территории КНДР сняли спутники
Неизвестный ядерный объект на территории КНДР сняли спутники
Спутники зафиксировали в деревне Волло-Ри недалеко от столицы КНДР наличие ранее неизвестного и действующего ядерного объекта.
Сегодня, 10:5762
7 Днів