Какую мойку выбрать для автомобиля - советы экспертов

Большинство владельцев машин уже оценили преимущества, которыми обладает минимойка для авто. А ведь область применения не ограничена гаражом и поддержанием техники в чистоте, возможности аппарата гораздо шире.

Давайте разберемся, как купить мойку высокого давления, чтобы она точно соответствовала решаемым задачам, и не переплатить.

Сфера применения и преимущества минимоек высокого давления

Мойка высокого давления — аппарат, состоящий из водяной помпы, шланга с моющей насадкой, которая обеспечивает увеличение давления жидкости до 20–160 атмосфер. Благодаря таким показателям струя воды способна удалить с обрабатываемых поверхностей любые загрязнения.

Смотрите, в каких сферах получили применение аппараты высокого давления этого класса:

Удаление грязи с поверхности автомобилей, мототехники, специальных машин, в том числе и сельскохозяйственного назначения.

Уборка ангаров, гаражей, промышленных помещений.

Уход за придомовой территорией, очистка дорожек, включая и тротуарную плитку, объектов ландшафтного дизайна, садовой мебели.

Обслуживание коммуникаций, чистка труб, строительного оборудования.

И это далеко не все направления, по которым минимойка окажет существенную помощь. Владельцы, которые уже приобрели АВД для гаража и для дома, отмечают следующие плюсы оборудования:

Позволяют очистить любую поверхность с минимальным количеством потребляемой воды.

Эффективны против разных типов загрязнений, включая топливо, органику, минеральные отложения и простую грязь.

Благодаря длинному шлангу и насадкам разной формы можно выполнять мойку в условиях ограниченного доступа.

Покупая такие установки, вы гарантированно сокращаете время очистки любых поверхностей в 3-4 раза, а о качестве можно и не переживать.

На какие характеристики обращать внимание при выборе

В зависимости от предполагаемой интенсивности эксплуатации, можно выбрать бытовые и профессиональные агрегаты. Первые отличаются лучшей ценой, а вторые более надежны и долговечны, в них реализованы дополнительные функции, существенно упрощающие очистку.

При выборе обращайте на следующие параметры и возможности моек:

Средняя производительность. В бытовых моделях показатель обычно не превышает 12 л/мин, а в профессиональных он доходит до 20 л/мин и больше. От него зависит интенсивность очистки.

Для домашнего применения подойдут устройства, насос которых развивает давление в пределах 70–120 атмосфер, но чем больше, тем лучше.

Комплектация дополнительными фильтрами снизит требования к качеству применяемой воды и увеличивает рабочий ресурс оборудования.

Если предполагается забор воды только из водопровода, подойдут недорогие модели. А для дач, удаленных участков более предпочтительны модели с функцией забора воды из емкостей, колодцев, открытых водоемов.

Для зимней эксплуатации выбирайте агрегаты с подогревом, такие модели повысят и эффективность действия применяемых моющих средств.

Наличие системы Total Stop обеспечивает защиту от длительных режимов эксплуатации. По правилам мойку необходимо отключать каждые 20–30 минут работы.

Хорошим дополнением станет емкость для моющих средств, повышающих эффективность оборудования.

Обращайте внимание и на комплект насадок, которые позволяют работать в разных условиях. Помимо стандартного копья, пригодятся угловые насадки, роторные, считающиеся наиболее эффективными, веерные, рассеивающие воду на большой площади и ряд других.

Не лишней будет комплектация колесами, катушками для шланга и другими приспособлениями, делающими работу с мойкой более комфортной.

Обзор наиболее популярных моделей

Даже в одном ценовом диапазоне можно выбрать несколько устройств, которые отличаются по своим функциональным возможностям, не спешите делать выбор, изучите все предложения.

Среди моделей, пользующихся стабильным спросом, можно выделить следующие.

Мойка высокого давления KRAISSMANN 2500HDRI-170

Компактная маневренная мойка, развивающая давление до 170 атмосфер. Оснащена фильтром, системой забора и подогрева воды, работает с жидкостями при температуре до 40 градусов. Легко перемещается по участку, катушка для шланга предотвращает его запутывание. Относится к разряду полупрофессиональных моделей, позволит решить любые задачи в быту.

Минимойка CLEANER CW6.160

Более доступный по стоимости вариант, но также отличающийся хорошими характеристиками. Эта бытовая модель повышает давление рабочей жидкости до 160 атмосфер, обеспечивает расход воды в пределах 420 л/ч. Насос с металлической головкой увеличивает допустимый срок службы.

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