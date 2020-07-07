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Досуг Сегодня, 14:5669
Быстрое кредитование от SOS CREDIT

Вам нужно быстро оформить кредит? Нет времени, чтобы ждать решения банка о кредитовании? Хотите взять кредит в безопасном месте? Онлайн-сервис SOS CREDIT готов предложить вам кредит онлайн круглосуточно без отказа и лишних проблем!

Какие основные преимущества компании SOS CREDIT?

1. Менеджеры компании работают 24/7. Если банк может рассматривать ваше обращение только в часы работы, что увеличивает срок самого процесса, то данный сервис готов быстро дать вам ответ и оформить все договора онлайн вне зависимости от времени дня и ночи.

2. Займы на карту прозрачные и безопасные. Вместе с консультантом вы оформляете все договора онлайн. Вам не придется стоять в душной очереди и тратить время на путь до банка. Все копии документом у вас будут на почте и в личном кабинете компании с всеми подписями и печатями. 

3. Для того, чтобы погасить кредит, вам опять же не обязательно идти в банк, а можно лишь воспользоваться любым удобным способом: онлайн переводом, через банковское и почтовое отделение, а также с помощью платежных терминалов.

Какие условия кредитования у компании SOS CREDIT?

Если вы впервые берете кредит через данный сервис, то максимальная сумма будет составлять 5 000 гривен. Если же вы являетесь клиентом системы SOS CREDIT, то вы можете получить до 15 000 гривен.

Процентная ставка для всех клиентов одинаковая- 3%.

Погасить кредит необходимо до 30 днем после получения денежных средств. Однако, если вы не успеваете погасить всю сумму, то можете воспользоваться «пролонгацией». Данная услуга также является особенностью SOS CREDIT! Вы можете смело и без негативных последствий продлить срок использования кредита. Чтобы воспользоваться услугой, вам необходимо либо связаться со специалистом компании, либо оформить ее самостоятельно через личный кабинет компании SOS CREDIT.

Как получить кредит через онлайн-сервис SOS CREDIT?

На сайте компании вы можете самостоятельно оформить кредит, указав сумму (кредит выдается на сумму от 500 гривен) и срок возврата. Онлайн-калькулятор сразу же просчитает сколько вы оплатите процент в денежных средствах.

Оформление кредита, внесение ваших данных (вам понадобится паспорт и ИНН) займет у новых клиентов около 20 минут, а у старых клиентов- максимум 5 минут.

После того, как оператор созвониться с вами и уточнит все данные, вы можете подписать договор и получить необходимые деньги на карту любого банка Украины. Все расходы по переводу компания берет на себя. 

Погасить кредит можно через 7 дней после получения. Об отсрочке погашение мы писали выше.

После того, как вы полностью погасите кредит, в личном кабинете у вас появится скидка в размере 5% на следующую услугу. Максимальная скидка- 50%.

Я боюсь обмана через интернет кредитование!

Компания SOS CREDIT уже много лет обслуживает клиентов и помогает легко получить деньги. На сайте компании можно найти документацию о разрешении деятельности, а также после оформления кредита вы получите все необходимые документы о совершении сделки. 

Быстро, выгодно и безопасно взять деньги в кредит можно только в компании SOS CREDIT!

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Теги: news, новости, Украина, Кредит, 7dniv, 7dnivinfo  
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