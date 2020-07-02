Кредит в декрете – как получить помощь маме

С появлением детей в семье мамы неизбежно теряют часть дохода, а траты увеличиваются. Кредит для мам в декрете от Е-гроши – это своевременная финансовая помощь под низкий процент с выгодными условиями. Мы устанавливаем низкие требования к заемщикам, сотрудничаем с родителями в декретном отпуске и без текущего официального трудоустройства.

Необходимые документы

Для получения кредита в декретном отпуске нужен минимальный пакет документов. Вам понадобятся:

Актуальный паспорт с гражданством Украины;

Индивидуальный номер налогоплательщика;

Именная банковская карточка;

Работающий мобильный телефон;

Электронный почтовый ящик.

По документам и банковской карте система автоматически проверит полученную информацию, проведет идентификацию личности. Важно, чтобы документы и банковская карточка были выданы на имя оформляющего заем клиента.

Электронная почта и мобильный телефон понадобятся для идентификации и связи с Е-гроши. На почтовый ящик приходят уведомления о статусе займа и новых предложениях кредитора, телефон используется для проверки заемщика и заключения договора с помощью аналога цифровой подписи. Мы не запрашиваем справок от работодателя, не требуем предоставить поручителей, документальное подтверждение дохода и т.д.

Как маме оформить кредит в декрете

Е-гроши предлагает несколько кредитных продуктов на суммы от 100 до 20 тыс. гривен. Максимальный срок кредитования 30 дней. Чтобы оформить кредит для мам в декрете, пройдите простые этапы:

Выберите программу кредитования, сумму и срок с помощью формы в верхней части страницы. Обратите внимание, новые заемщики могут получить займ без процентов по программе «Smile Credit». Нажмите кнопку получения кредита. Автоматически откроется страница для регистрации. Здесь нужно указать ваши имя и номер телефона. Если вы уже зарегистрированы на Е-гроши, нажмите кнопку входа, введите данные и авторизуйтесь. Заполните анкету. Внесите сведения о паспорте, ИНН, месте работы. Заполните все поля формы. Это поможет системе точнее проверить сведения, шансы на одобрение заявки возрастут. Привяжите банковскую карту к сервису Е-гроши. Укажите номер, дату окончания действия и секретный код. Пройдите идентификацию по СМС-коду. Отправьте анкету и заявку на рассмотрение. Проверка занимает 5-10 минут. О решении вы узнаете из информационного СМС или в личном кабинете. Получите деньги. Подпишите договор с помощью идентификационного кода из СМС. Кредитные средства будут зачислены через 1-2 минуты.

Проверяйте условия договора перед подписанием. Если оформляется договор под 0%, условия действуют только в случае своевременного погашения задолженности.

Как вернуть кредит в Е-гроши

На сервисе представлено 3 удобных способа погашения кредита:

Через личный кабинет. Платежи принимаются с банковской карты, на которую оформлен кредит либо вы можете привязать к ЛК дополнительную карточку. Деньги зачисляются моментально, комиссии нет. На телефон придет СМС о пополнении счета.

В терминале. Е-гроши работает через терминалы ПриватБанка. Авторизуйтесь в терминале, войдите в раздел «Другие операции», выберите оплату по реквизитам. Введите в поле расчетный счет Е-гроши и подтвердите операцию. Через терминал также доступна пролонгация договора. Обратите внимание, платежи в терминалах проводятся с комиссией, срок зачисления составляет 1 рабочий день.

В банке. Обратитесь в банковскую кассу, назовите платежные сведения из договора Е-гроши. Остальные действия проведет кассир. Рекомендуется дополнительно узнать о комиссии и сроке зачисления средств с банковским переводом.

Обязательно учитывайте комиссии и сроки зачисления средств при разных способах погашения кредита. Если деньги поступят не в полном объеме или позже срока, по договору автоматически начисляется штраф.

Преимущества кредитов для мам в декрете в Е-гроши

У нас есть интересные предложения для новых и постоянных клиентов. Основные преимущества кредитования в Е-гроши:

Большой выбор финансовых продуктов. Новым заемщикам предоставлены 3 программы кредитования под 0-2,1%. Берите кредит и возвращайте ровно столько, сколько взяли. Или выберите программу с большими лимитами под 2% в сутки.

Программа лояльности для постоянных заемщиков. Мы понижаем процентную ставку, устраиваем акции и специальные предложения для клиентов, которые сотрудничают с нами постоянно.

Выдача займов круглосуточно и без выходных. Заявки рассматриваются автоматически, поэтому Е-гроши приветствует клиентов в любое время.

Повторные кредиты за 2 минуты. Владельцам личного кабинета в системе Е-гроши не нужно повторно заполнять анкету. Просто оставьте заявку в ЛК и деньги будут у вас через несколько минут.

Пролонгация кредитов. Не рассчитали силы и не успеваете вернуть займ своевременно? Воспользуйтесь услугой пролонгации. Внесите небольшую сумму, предусмотренную договором, продлите срок его действия.

Е-гроши – это удобный сервис кредитования с автоматическим рассмотрением заявок. Мы работаем со всеми клиентами, главные условия: совершеннолетний возраст, гражданство и паспорт Украины. Все кредитные продукты предоставляются без комиссий в полном объеме, сразу после подписания договора. Оформляйте займы за 5 минут, получайте бонусы и скидки по программе лояльности, воплощайте мечты с Е-гроши.