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Досуг Сегодня, 18:3550
Кредит в декрете – как получить помощь маме

С появлением детей в семье мамы неизбежно теряют часть дохода, а траты увеличиваются. Кредит для мам в декрете от Е-гроши – это своевременная финансовая помощь под низкий процент с выгодными условиями. Мы устанавливаем низкие требования к заемщикам, сотрудничаем с родителями в декретном отпуске и без текущего официального трудоустройства.

Необходимые документы

Для получения кредита в декретном отпуске нужен минимальный пакет документов. Вам понадобятся:

  • Актуальный паспорт с гражданством Украины;

  • Индивидуальный номер налогоплательщика;

  • Именная банковская карточка;

  • Работающий мобильный телефон;

  • Электронный почтовый ящик.

По документам и банковской карте система автоматически проверит полученную информацию, проведет идентификацию личности. Важно, чтобы документы и банковская карточка были выданы на имя оформляющего заем клиента.

Электронная почта и мобильный телефон понадобятся для идентификации и связи с Е-гроши. На почтовый ящик приходят уведомления о статусе займа и новых предложениях кредитора, телефон используется для проверки заемщика и заключения договора с помощью аналога цифровой подписи. Мы не запрашиваем справок от работодателя, не требуем предоставить поручителей, документальное подтверждение дохода и т.д.

Как маме оформить кредит в декрете

Е-гроши предлагает несколько кредитных продуктов на суммы от 100 до 20 тыс. гривен. Максимальный срок кредитования 30 дней. Чтобы оформить кредит для мам в декрете, пройдите простые этапы:

  1. Выберите программу кредитования, сумму и срок с помощью формы в верхней части страницы. Обратите внимание, новые заемщики могут получить займ без процентов по программе «Smile Credit».

  2. Нажмите кнопку получения кредита. Автоматически откроется страница для регистрации. Здесь нужно указать ваши имя и номер телефона. Если вы уже зарегистрированы на Е-гроши, нажмите кнопку входа, введите данные и авторизуйтесь.

  3. Заполните анкету. Внесите сведения о паспорте, ИНН, месте работы. Заполните все поля формы. Это поможет системе точнее проверить сведения, шансы на одобрение заявки возрастут.

  4. Привяжите банковскую карту к сервису Е-гроши. Укажите номер, дату окончания действия и секретный код. Пройдите идентификацию по СМС-коду.

  5. Отправьте анкету и заявку на рассмотрение. Проверка занимает 5-10 минут. О решении вы узнаете из информационного СМС или в личном кабинете.

  6. Получите деньги. Подпишите договор с помощью идентификационного кода из СМС. Кредитные средства будут зачислены через 1-2 минуты.

Проверяйте условия договора перед подписанием. Если оформляется договор под 0%, условия действуют только в случае своевременного погашения задолженности.

Как вернуть кредит в Е-гроши

На сервисе представлено 3 удобных способа погашения кредита:

  • Через личный кабинет. Платежи принимаются с банковской карты, на которую оформлен кредит либо вы можете привязать к ЛК дополнительную карточку. Деньги зачисляются моментально, комиссии нет. На телефон придет СМС о пополнении счета.

  • В терминале. Е-гроши работает через терминалы ПриватБанка. Авторизуйтесь в терминале, войдите в раздел «Другие операции», выберите оплату по реквизитам. Введите в поле расчетный счет Е-гроши и подтвердите операцию. Через терминал также доступна пролонгация договора. Обратите внимание, платежи в терминалах проводятся с комиссией, срок зачисления составляет 1 рабочий день.

  • В банке. Обратитесь в банковскую кассу, назовите платежные сведения из договора Е-гроши. Остальные действия проведет кассир. Рекомендуется дополнительно узнать о комиссии и сроке зачисления средств с банковским переводом.

Обязательно учитывайте комиссии и сроки зачисления средств при разных способах погашения кредита. Если деньги поступят не в полном объеме или позже срока, по договору автоматически начисляется штраф.

Преимущества кредитов для мам в декрете в Е-гроши

У нас есть интересные предложения для новых и постоянных клиентов. Основные преимущества кредитования в Е-гроши:

  • Большой выбор финансовых продуктов. Новым заемщикам предоставлены 3 программы кредитования под 0-2,1%. Берите кредит и возвращайте ровно столько, сколько взяли. Или выберите программу с большими лимитами под 2% в сутки.

  • Программа лояльности для постоянных заемщиков. Мы понижаем процентную ставку, устраиваем акции и специальные предложения для клиентов, которые сотрудничают с нами постоянно.

  • Выдача займов круглосуточно и без выходных. Заявки рассматриваются автоматически, поэтому Е-гроши приветствует клиентов в любое время.

  • Повторные кредиты за 2 минуты. Владельцам личного кабинета в системе Е-гроши не нужно повторно заполнять анкету. Просто оставьте заявку в ЛК и деньги будут у вас через несколько минут.

  • Пролонгация кредитов. Не рассчитали силы и не успеваете вернуть займ своевременно? Воспользуйтесь услугой пролонгации. Внесите небольшую сумму, предусмотренную договором, продлите срок его действия.

Е-гроши – это удобный сервис кредитования с автоматическим рассмотрением заявок. Мы работаем со всеми клиентами, главные условия: совершеннолетний возраст, гражданство и паспорт Украины. Все кредитные продукты предоставляются без комиссий в полном объеме, сразу после подписания договора. Оформляйте займы за 5 минут, получайте бонусы и скидки по программе лояльности, воплощайте мечты с Е-гроши.

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