 

Рекламные кампании Google AdWords: что это и зачем нужно

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Рекламные кампании Google AdWords: что это и зачем нужно

Сегодня любой бизнес должен иметь представительство в интернете. Даже если он нацелен на локальных пользователей из определенного района, у него должен быть сайт или хотя бы страничка в соцсети. Но раскрутить свой ресурс, чтобы он появлялся в органической выдаче по нужным запросам, не так-то просто. Даже если ваша компания готова вкладываться в SEO, то не всегда есть время ждать, пока продвижение заработает: клиент нужен сейчас.

В этой ситуации единственным выходом становится рекламная кампания в Google AdWords и на других площадках. Это самый простой и эффективный способ привлечь целевой трафик, который сразу будет конвертироваться в клиентов. Крупным брендам, которые хотят повысить узнаваемость, такой инструмент тоже поможет добиться своих целей.

рекламная компания Google AdWords

Особенности Google AdWords

Для рекламодателей сервис отличается несколькими важными моментами.

  • Кампании легко создавать и настраивать. А в дальнейшем ими можно без затруднений управлять. Интерфейс интуитивно понятный, и разобраться в нем можно полностью самостоятельно.
  • Бюджет настраивается довольно гибко. Вы можете установить стратегию расходования средств, чтобы не превышать свои возможности. Можно ограничивать суточный предел расходов.
  • На результат напрямую влияет не только количество затраченных средств, но и качество самого объявления. Если на него часто кликают, оно обойдет в показах объявления конкурентов с более высокой ценой клика – таковы правила Google AdWords.
  • Создание рекламной кампании позволит привлечь нужных посетителей буквально в первые минуты прокручивания рекламы.
  • Вы можете фильтровать сайты, на которых будет показана реклама. Все, что не принесет полезный трафик, может быть отключено.

Цели кампании

Чтобы ваша реклама была более эффективна, нужно правильно определить ее цели. Согласно политике Google AdWords, может быть два типа целей:

  1. Конверсия.
  2. Узнаваемость бренда.

Первая цель – конверсия – это посетители сайта, которые переходят по объявлению и совершают нужное действие. Если ваш бизнес небольшой, и нужно получить прибыль, то выбирайте этот тип целей. Оплата происходит за клики.

Второй тип – узнаваемость – подходит для тех, кому не обязательно, чтобы пользователь перешел на сайт. Главное – чтобы он увидел объявление как можно большее количество раз. Или нужно охватить как можно больше пользователей. Здесь оплата идет за показы.

Как настроить кампанию

Чтобы создать эффективную кампанию, вам понадобится совсем немного времени.

  1. Составьте объявление. В него входит два заголовка (30 символов) и описание (80 символов). Используйте ключевые фразы, которые ищут пользователи – так объявление будет лучше работать.
  2. Укажите, в чем ваши преимущества.
  3. Добавьте в конце призыв к действию, чтобы пользователь знал, что делать, когда увидел вашу рекламу.

Когда первое объявление начнет откручиваться, время от времени просматривайте, как идут результаты. Проводите аналитику.

Затем создайте план рекламных кампаний. Продумайте, какие именно товары собираетесь рекламировать. Обозначьте их преимущества, пропишите ключевые запросы. На выходе должен получиться документ, который станет вашим руководством на ближайшее время. Просматривайте кампании и не забывайте их дорабатывать.

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