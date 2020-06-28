Кроссфит требует орбитрек Методичка: как на Zhelezzo.ua купить орбитрек в кредит

Спортивные массы захватило направление кроссфит, который скоординировал кардионагрузки, силовые и пластические упражнения и объединил их в программу повторяющихся циклов. Такой подход позволяет в короткое время укрепить основные группы мышц, но и повысить выносливость, гибкость, координацию.

Для занятий кроссфитом выделяют специальную зону с набором тренажеров, которые не может занять свободный посетитель фитнес-клуба. Программа эффективна при интенсивной динамике и не допускает простоя.

Незаменимым для этих тренировок стал орбитрек - универсальный тренажер эллипсоидного типа с широкой амплитудой траектории движения ног. Эта функция дает возможность людям разного возраста и спортивной подготовки заниматься без стрессовой нагрузки на опорно-двигательный аппарат. Кстати, это и есть уникальная характеристика тренажеров эллипсоидного типа.

Эллипсоидное оборудование массово приобретают спортивные клубы, центры реабилитации и просто желающие быть в форме, которые могут купить орбитрек в кредит. В помощь самостоятельным тренировка дома - видео-уроки и програмы тренировок в интернет пространстве. Тренажер безопасен в эксплуатации, компактен. Конечно, это не гантели, которые можно закатить под диван, тренажер требует оптимального места.

В новое время социального дистанцирования многое можно приобрести через интернет. Инновационным предложением интернет-магазина полезных товаров ZHELLEZZO стало кредтное дистанционное предложение.

Алгоритм кредитной покупки тренажера

На сайте интернет-магазина полезных товаров ZHELLEZZO определяетесь с товаром, при оформлении которого выбираете форму оплаты в кредит. Принимаете звонок от сотрудника магазина для подтверждения выбранного товара. Далее эстафету принимает партнерский банк, который и будет оплачивать ваш тренажер по выставленному магазином счету. Пусковым моментом процесса будет общение по телефону с менеджером банка по заполнению документов. Получив положительный ответ, вам в назначенное время без лишних ожиданий надо появиться в банке и подписать пакет кредитных документов. В личном кабинете интернет-магазина ZHELLEZZO отслеживаете, что орбитрек оплачен и для вас назначена доставка товара.

Преференции:

никакого оформления справок о доходах,

фиксированная сумма договора - цена товара,

минимальная комиссия - 0,01%

неограниченное количество товаров при разовой покупке (один чек),

оперативность при оформлении.



