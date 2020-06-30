Керамогранитная плитка для пола

На рынок напольных покрытий керамогранит стремительно ворвался всего пару десятилетий назад. И за это непродолжительное время он успел завоевать недюжинную популярность.

В чем же заключается секрет успеха напольного керамогранита? Давайте разбираться вместе с keramaexpert.ua.

Секрет успеха

По большому счету, никакого секрета и нет. Популярность материалу принесли идеальное сочетание декоративных и технических возможностей. По техническим показателям и красоте керамогранитная плитка не уступает натуральному камню. А по цене заметно выигрывает у природных материалов.

Исключительные эксплуатационные характеристики, разнообразнейшая текстура, многоликая цветовая палитра дают возможность использовать керамогранит при оформлении жилых, офисных, коммерческих, промышленных помещений, домов и ландшафтного дизайна.

Сегодня керамогранитная плитка для пола – это синоним хорошего вкуса и успеха в жизни.

Что такое керамогранит

О керамограните существует два диаметрально противоположных мнения. Кто-то считает, что это тот же самый кафель, только более прочный. Другие уверены, что материал состоит из измельченного камня, а приставка «керамо» используется для рекламы.

На самом деле напольная керамогранитная плитка состоит из глины, слюды, песка и полевого шпата. А специальная добавка в виде гранитной крошки придает ей особую прочность.

Керамогранит получают методом прессования и спекания. Все его компоненты смешиваются, прессуются под огромным давлением и обжигаются при очень высокой температуре. Это позволяет добиться практически полного отсутствия пор. Поэтому напольный керамогранит не боится влаги и перепадов температур.

Преимущества керамогранита

Благодаря своей прочности керамогранитная напольная плитка:

- не скользит;

- практически не подвержена износу;

- не крошится;

- не боится жары и мороза;

- не царапается;

- не проводит огонь и электричество;

- не выгорает на солнце и не тускнеет;

- хорошо переносит любую химически агрессивную среду.

Более того, керамогранит состоит исключительно из натуральных компонентов. Он не только экологически чистый, а еще и абсолютно безопасный. Ведь обжиг при температуре в 1300 градусов не оставляет шансов микробам или бактериям.

Однако следует помнить, что керамогранит не поддается резке под нужный размер без специального оборудования. Также, несмотря на прочность, плитка может разбиться, если ее уронить с высоты. Поэтому при транспортировке следует соблюдать осторожность.

Виды керамогранитной плитки

Разнообразие керамогранитных коллекций поражает. Но в качестве напольного покрытия обычно применяют несколько видов керамогранита.

Технический

Такая плитка выглядит, как обычный гранит. Она имеет повышенную износоустойчивость и довольно низкую цену.

Матовый

Этот керамогранит для пола отличается шероховатой поверхностью. Внешне он не очень яркий. Зато отличается повышенной твердостью и выдающимися антискользящими свойствами.

Полированный

Так называют плитку с гладкой, практически зеркальной поверхностью. Она очень красивая, но достаточно скользкая. Также следует учитывать, что обработка абразивными веществами несколько снижает ее износостойкость. Поэтому полированный керамогранит придется периодически натирать специальными мастиками.

Сатинированный

Этот вариант – компромисс между полированным и матовым керамогранитом. Перед обжигом его обрабатывают минеральными солями. В итоге плитка получает легкий блеск и остается нескользкой.

Структурированный

Такую напольную плитку еще называют рельефной. Она имитирует самые разные поверхности: древесину, камень, мрамор и т.д. На глаз отличить рельефный керамогранит от природного материала практически невозможно. При этом структурированная поверхность не скользит и отличается прочностью.

Лаппатированный

Этот керамогранит имеет второе название – полуполированный. В нем глянцевые участки сочетаются с матовыми. Такой эффект достигается методом неравномерного снятия тонкого верхнего слоя. Лаппатированная плитка с успехом используется в самых разных помещениях – в том числе с высокой проходимостью.

Каждому помещению – свой керамогранит

Применение керамогранита не ограничивается ни стилистикой, ни назначением помещения, он подходит как для ванной комнаты, так и для кухни.

Техническую керамогранитную плитку обычно используют в промышленных помещениях и для обустройства тротуаров.

Матовая плитка с шероховатым основанием подойдет для прихожей, кухни, ванной комнаты, открытой веранды или бассейна.

Для гостиной или холла очень важен презентабельный вид. Поэтому для них лучшим выбором станет полированный, структурированный или лаппатированный керамогранит.

Цветовая гамма, структура и даже способы укладки напольного керамогранитного покрытия дают возможность реализовать самые фантастические дизайнерские идеи.

Мозаика, паркетная доска, имитация мрамора, выкладка в виде ковра – напольный керамогранит подарит любую из этих и других возможностей.

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