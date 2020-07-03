iPhone не включается: что делать?

Хотя смартфоны от купертинского производителя и отличаются высокой надежностью и стабильной работой, но все же, как и любая другая электроника, «яблочный» девайс может в любой момент столкнуться с той или иной неисправностью.

Одним из довольно частых неполадок iPhone является то, что смартфон не включается или просто во время загрузки зависает на логотипе «яблочко». Прежде чем перейти к обзору возможных вариантов «оживления» Вашего девайса, настоятельно рекомендуем в случаях каких-либо неполадок и поломок сразу же обращаться в сервисный центр https://service.mrfix.ua/apple/iphone.html, где квалифицированные специалисты обеспечат качественную диагностику и ремонт устройства.

Итак, представляем Вашему вниманию несколько способов приведения в чувство iPhone, если он, так сказать, показывает черный дисплей.

Первым делом – перезагрузка

iPhone может не включатся или зависать в процессе загрузки по причине тех или иных технических сбоев, в частности, ошибки во время обновления программного обеспечения. В таком случае попробуйте перезагрузить телефон. Ресет iPhone 6, 5 и более ранних моделей можно с помощью одновременно зажатых кнопок «Включение» и «Домой». Новые модели «яблочных» смартфонов перезагружаются при помощи кнопок «Включение» + «Уменьшение громкости», которые также нужно зажать одновременно.

Если такой способ не дал желательного результата, можно попробовать восстановить Айфон. Для этого девайс подключаем к ПК и открываем приложение iTunes. После того, как программа синхронизируется с телефоном, зажимаем указанную выше комбинацию клавиш до тех пор, пока не стартует процесс восстановления.

Аппаратные поломки

Если все усилия и попытки перезагрузить / восстановить iPhone оказались тщетными, возможно, проблема более значительная, нежели могло показаться на первый взгляд. К примеру, вполне вероятно, что в смартфона просто-напросто вышла из строя кнопка включения / выключения. Также гаджет может не включатся из-за поломки аккумуляторной батареи, тачскрина или «материнки». Точную причину могут определить только в сервисном центре, поэтому в таких случаях пытаться что-то исправить самостоятельно – пустая трата времени.

Возможно, самая банальная, но в то же время вполне вероятная причина того, что телефон не включается, может крыться и в полной разрядке АКБ. Поэтому прежде чем выполнять те или иные манипуляции, попробуйте просто подключить девайс к зарядному устройству.