 

iPhone не включается: что делать?

Досуг Сегодня, 20:2445
iPhone не включается: что делать?

Хотя смартфоны от купертинского производителя и отличаются высокой надежностью и стабильной работой, но все же, как и любая другая электроника, «яблочный» девайс может в любой момент столкнуться с той или иной неисправностью.

Одним из довольно частых неполадок iPhone является то, что смартфон не включается или просто во время загрузки зависает на логотипе «яблочко». Прежде чем перейти к обзору возможных вариантов «оживления» Вашего девайса, настоятельно рекомендуем в случаях каких-либо неполадок и поломок сразу же обращаться в сервисный центр https://service.mrfix.ua/apple/iphone.html, где квалифицированные специалисты обеспечат качественную диагностику и ремонт устройства.

Итак, представляем Вашему вниманию несколько способов приведения в чувство iPhone, если он, так сказать, показывает черный дисплей.

Первым делом – перезагрузка

iPhone может не включатся или зависать в процессе загрузки по причине тех или иных технических сбоев, в частности, ошибки во время обновления программного обеспечения. В таком случае попробуйте перезагрузить телефон. Ресет iPhone 6, 5 и более ранних моделей можно с помощью одновременно зажатых кнопок «Включение» и «Домой». Новые модели «яблочных» смартфонов перезагружаются при помощи кнопок «Включение» + «Уменьшение громкости», которые также нужно зажать одновременно.

Если такой способ не дал желательного результата, можно попробовать восстановить Айфон. Для этого девайс подключаем к ПК и открываем приложение iTunes. После того, как программа синхронизируется с телефоном, зажимаем указанную выше комбинацию клавиш до тех пор, пока не стартует процесс восстановления.

Аппаратные поломки

Если все усилия и попытки перезагрузить / восстановить iPhone оказались тщетными, возможно, проблема более значительная, нежели могло показаться на первый взгляд. К примеру, вполне вероятно, что в смартфона просто-напросто вышла из строя кнопка включения / выключения. Также гаджет может не включатся из-за поломки аккумуляторной батареи, тачскрина или «материнки». Точную причину могут определить только в сервисном центре, поэтому в таких случаях пытаться что-то исправить самостоятельно – пустая трата времени.

Возможно, самая банальная, но в то же время вполне вероятная причина того, что телефон не включается, может крыться и в полной разрядке АКБ. Поэтому прежде чем выполнять те или иные манипуляции, попробуйте просто подключить девайс к зарядному устройству.

Статья была интересной?
Поделитесь публикацией со своими друзьями!
Теги: news, новости, Украина, Iphone, 7dniv, 7dnivinfo  
iPhone не включается: что делать?
iPhone не включается: что делать?
Рабочая спецодежда для любого предприятия и завода
Рабочая спецодежда для любого предприятия и завода
Выбор и покупка автозапчастей в Киеве
Выбор и покупка автозапчастей в Киеве
Поршневые компрессоры: какие бывают и как работают
Поршневые компрессоры: какие бывают и как работают
Керамогранитная плитка для пола
Керамогранитная плитка для пола
Гороскоп на сегодня (13.07.20)
Гороскоп на сегодня (13.07.20)
Какие сегодня праздники, события - 13 Июля
Какие сегодня праздники, события - 13 Июля
Гороскоп на сегодня (12.07.20)
Гороскоп на сегодня (12.07.20)
Какие сегодня праздники, события - 12 Июля
Какие сегодня праздники, события - 12 Июля
Кроссфит требует орбитрек Методичка: как на Zhelezzo.ua купить орбитрек в кредит
Кроссфит требует орбитрек Методичка: как на Zhelezzo.ua купить орбитрек в кредит
Культура использования постельных принадлежностей
Культура использования постельных принадлежностей
Гороскоп на сегодня (10.07.20)
Гороскоп на сегодня (10.07.20)

Новости по теме

Порошенко это циничный и алчный клоун, заявил первый Президент Украины
Порошенко это циничный и алчный клоун, заявил первый Президент Украины
3-июл-2020, 09:34
Toshiba 40S1650EV: обзор модели
Toshiba 40S1650EV: обзор модели
22-июн-2020, 12:03
Когда необходим ремонт стиральных машин: распространенные поломки и причины
Когда необходим ремонт стиральных машин: распространенные поломки и причины
11-июн-2020, 14:38
Чернокожих американцев призвали вернуться домой в Африку
Чернокожих американцев призвали вернуться домой в Африку
8-июн-2020, 14:44
Где заказать ремонт кондиционеров в Киеве недорого?
Где заказать ремонт кондиционеров в Киеве недорого?
24-мая-2020, 11:33

Последние новости

21:11
События
Из-за сообщения о минировании эвакуировали киевский апелляционный суд
21:09
События
Данные о вакцинах от коронавируса пытаются выкрасть хакеры
21:07
Политика
Новый глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко подал декларацию о доходах за 2019 год
21:06
Политика
Кандидатом в мэры Киева "Слуга народа" выбрала Верещук
18:18
События
"Зеленый список" стран обновил ЕС
18:14
Экономика
На назначение Шевченко главой НБУ ростом курса доллара отреагировал рынок
18:11
Экономика
Рост курса доллара выше 28 гривен ждет украинский бизнес
17:55
Политика
В Раду пришел Зеленский
17:48
События
Как будут распределять вакцину от коронавируса рассказали в ВОЗ
17:30
События
Причины вспышки коронавируса в Украине назвали в ВОЗ
17:28
Политика
Германия не поддерживает американские санкции против "Северного потока-2"
14:47
События
МВД утверждает, что контакт в России мог существенно повлиять на мотивы убийства Шеремета
14:42
События
Украину поделят на четыре зоны: детали будущих изменений по карантину
14:40
Политика
Вице-премьера по ОПК назначила Рада
12:57
Политика
Об отсутствии агрессивных планов против Украины заявили в РФ
12:55
Политика
Пищанскую главой АМКУ назначила Рада
11:54
Экономика
Политику НБУ по обеспечению макрофинансовой стабильности поддерживает Шевченко
11:53
Политика
Главой Нацбанка был назначен Шевченко
11:49
События
Белого пассажира в метро избивали и душили черные копы в Нью-Йорке
11:46
События
Партия Порошенко митингует против отсрочки ликвидации русских школ

Новости ТОП-7

Обновлённые данные про заболевших и умерших от коронавируса в Украине 15.07 (состоянием на 09:00)3316
Въезд в Россию с тестом на коронавирус разрешили Украинцам3233
Обновлённые данные про заболевших и умерших от коронавируса в Украине 14.07 (состоянием на 09:00)2355
Обновлённые данные про заболевших и умерших от коронавируса в Украине 16.07 (состоянием на 09:00)1891
УКРАИНА. ИНФОРМАЦИЯ КАК ИНСТИНКТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОХРАНЕНИЯ: СМЫСЛ ВЛАСТИ ИЛИ ВЛАСТЬ СМЫСЛА?970
В Минске сотрудники ОМОН начали избивать безоружных мирных людей, которые вышли на протест после отказа ЦИК регистрировать независимых кандидатов на выборах президента919
В Литве обновили список стран, приезжим из которых нужно провести 14 дней в изоляции из-за коронавируса912

Досуг

iPhone не включается: что делать?
iPhone не включается: что делать?
Хотя смартфоны от купертинского производителя и отличаются высокой надежностью и стабильной работой, но все же, как и любая другая электроника, «яблочный» девайс может в любой момент столкнуться с той или иной неисправностью.
Сегодня, 20:2449
Рабочая спецодежда для любого предприятия и завода
Рабочая спецодежда для любого предприятия и завода
На каждом предприятии любого города каждый работник имеет спецодежду. Юридически на законодательном уровне закреплено, что каждый сотрудник должен иметь спецодежду, которая служит не просто символом принадлежности к одной компании или корпорации, но и защищает тело от различных воздействий.
Сегодня, 08:5569
Выбор и покупка автозапчастей в Киеве
Выбор и покупка автозапчастей в Киеве
Каждый автовладелец знает, что транспортное средство в определенный момент требует технического осмотра, а затем ремонта и замены тех или иных запчастей. В то же время возникает вопрос: где приобрести качественные детали по максимально выгодной цене?
Вчера, 14:06186
Поршневые компрессоры: какие бывают и как работают
Поршневые компрессоры: какие бывают и как работают
Поршневые компрессоры остаются одними из популярных на рынке, несмотря на то, что существуют агрегаты с более современной конструкцией. Причина такой популярности: простота эксплуатации, высокая отказоустойчивость, нетребовательность в обслуживании и эффективность работы даже в тяжелых
Вчера, 14:02241
Керамогранитная плитка для пола
Керамогранитная плитка для пола
На рынок напольных покрытий керамогранит стремительно ворвался всего пару десятилетий назад. И за это непродолжительное время он успел завоевать недюжинную популярность.
13-июл-2020, 17:29388
Кроссфит требует орбитрек Методичка: как на Zhelezzo.ua купить орбитрек в кредит
Кроссфит требует орбитрек Методичка: как на Zhelezzo.ua купить орбитрек в кредит
Покупка тренажера в кредит в интернет-магазине  - инновационная услуга от фирмы Zhellezzo.
10-июл-2020, 21:37180

События

Из-за сообщения о минировании эвакуировали киевский апелляционный суд
Из-за сообщения о минировании эвакуировали киевский апелляционный суд
Информацию о минировании проверяют
Сегодня, 21:1135
Данные о вакцинах от коронавируса пытаются выкрасть хакеры
Данные о вакцинах от коронавируса пытаются выкрасть хакеры
За атаками стоит известная группировка Cozy Bear
Сегодня, 21:0942
"Зеленый список" стран обновил ЕС
"Зеленый список" стран обновил ЕС
Евросоюз пока не открывает границы для Украины
Сегодня, 18:1870
Как будут распределять вакцину от коронавируса рассказали в ВОЗ
Как будут распределять вакцину от коронавируса рассказали в ВОЗ
ВОЗ сотрудничает с Коалицией инноваций в обеспечении готовности к эпидемиям и организацией GAVI для распределения двух млрд доз этих вакцин
Сегодня, 17:4875
Причины вспышки коронавируса в Украине назвали в ВОЗ
Причины вспышки коронавируса в Украине назвали в ВОЗ
В частности, люди не придерживаются социальной дистанции
Сегодня, 17:3078
МВД утверждает, что контакт в России мог существенно повлиять на мотивы убийства Шеремета
МВД утверждает, что контакт в России мог существенно повлиять на мотивы убийства Шеремета
На мотив убийства журналиста Павла Шеремета мог повлиять его контакт в России.
Сегодня, 14:47119
7 Днів