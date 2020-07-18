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Эксперт заявил что Украина должна отказаться от советской энергоинфраструктуры

Украине нужно отказаться от советской энергоинфраструктуры.

Реформирование и модернизация системы энергоснабжения позволит стране обеспечить прочную независимость от России.

Об этом заявил старший научный сотрудник Центра стратегических и международных исследований в Вашингтоне, экономист Владислав Иноземцев.

Развитие украинской экономики, по мнению Иноземцева, является "историей успеха в неспокойное время". Он напомнил, что, несмотря на российское вторжение в 2014 году, Украина "в последние годы по большинству показателей развития добилась удивительных успехов".

Начиная с 2014 года страна перестала зависеть от импорта российского газа, стабилизировала национальную валюту, а объем золотовалютных резервов в июле 2020 года вырос до восьмилетнего максимума и составляет $28,5 млрд, напомнил Иноземцев.

Кроме того, в январе 2020-го доходность долларовых и номинированных в евро облигаций снизилась до рекордного уровня, отметил он.

Однако страна до сих пор не решила проблему с устаревшей инфраструктурой, так как на протяжении "всего постсоветского периода украинские электросети модернизировались или ремонтировались недостаточно", считает Иноземцев.

"Возраст примерно 64 высоковольтных электросетей составляет 40 и более лет, а потери в сетях достигают 10% всего производимого в стране объема электроэнергии", - написал эксперт.

По его мнению, для развития и процветания отрасли нужно менять ценообразование тарифов на распределение электроэнергии. Механизмом, который может обеспечить постепенное улучшение состояния электросетей, он называет переход на стимулирующий RAB-тариф, внедренный с конца 1990-х по 2004 год в европейских странах, а также в Грузии.

"Система стимулирующего ценообразования позволила бы электрораспределительным компаниям получать столь необходимую им прибыль и направлять ее как на ремонт и модернизацию, так и на строительство отсутствующих в настоящее время в Украине "умных" электросетей", - добавил Иноземцев.

Система RAB-тарифов предусматривает выплату владельцам компаний доходов, привязанных к средней стоимости капитала в стране (показатель WACC). Однако, отмечает эксперт, чтобы она была эффективной, "владельцы текущих активов должны получать компенсацию с той же скоростью, что и потенциальные инвесторы", чтобы не было диспропорции в финансировании, которое направляют на расширение сетей, так как обслуживание является таким же, если не более важным.

Предлагаемая украинским регулятором ставка на новые активы значительно ниже WACC, не говоря уже о старых активах, владельцам которых предлагается ставка 1% в год, отметил Иноземцев. При этом он подчеркнул, что, по оценкам экспертов, к 2030 году на модернизацию электросети в Украине потребуется до $12,5 млрд.

"Если Украина хочет выйти на европейский уровень и интегрировать свои электросети с электросетями западных соседей и при этом обеспечить долгосрочную независимость от России, ей нужно как можно быстрее провести реформу, основой которой является справедливый и прозрачный RAB-тариф", - подытожил Иноземцев.

Напомним, согласно данным Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, изношенность сетей в Украине составляет 80%.

25 июня генеральный секретарь европейской отраслевой ассоциации Eurelectric Кристиан Руби заявил, что для того, чтобы Украина добилась успеха, она должна решить вопрос стимулирования инвестиций в электрические сети.

Модернизация системы энергоснабжения позволит Украине обеспечить ее прочную независимость от России, считает старший научный сотрудник Центра стратегических и международных исследований в Вашингтоне, экономист Владислав Иноземцев.

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