Какой кондиционер спасет от жары: мобильный или сплит?

Продажи кондиционеров ежегодно в летний сезон увеличиваются в два раза. Когда-то наличие этого чуда техники считалось невиданной роскошью, но сегодня стало оправданной необходимостью. Ниже мы разберем плюсы и минусы двух видов кондиционеров, определив наиболее выгодный вариант.
Мобильная климатическая техника
Мобильные модели называют еще портативными. Их главное преимущество — возможность перемещать с места на место. Дополнительные плюсы от использования:
- отсутствие сложных работ по монтажу;
- не требуется согласие на установку со стороны ЖКХ;
- экономия финансовых средств.
Недостаток заключается в небольшой мощности. Такая система не подойдет для большого помещения, хотя с площадью комнаты до 35 кв. м справится на достойном уровне. Обычно в характеристиках к товару указывают и рекомендуемые размеры помещения.
Современные сплит-системы
Переходим к обзору сплит-системы. Она состоит из двух соединенных между собой частей: снаружи и внутри помещения. Среди основных преимуществ находятся высокая мощность, богатая функциональность, бесшумная работа.
Недостатки в использовании тоже имеются: устанавливать сплит-системы могут только квалифицированные специалисты, часто нужно разрешение на установку системы. Для офисов с оригинальным дизайном системы тоже не подходят: они будут нарушать общую концепцию.
Итак, сказать, какой кондиционер лучше, нельзя наверняка. Они рассчитаны на разную площадь работы, отчего меняются параметры и функциональность. Выбирайте кондиционер, исходя из собственных потребностей.