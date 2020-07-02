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Досуг Сегодня, 13:3954
Какой кондиционер спасет от жары: мобильный или сплит?

Продажи кондиционеров ежегодно в летний сезон увеличиваются в два раза. Когда-то наличие этого чуда техники считалось невиданной роскошью, но сегодня стало оправданной необходимостью. Ниже мы разберем плюсы и минусы двух видов кондиционеров, определив наиболее выгодный вариант.

Мобильная климатическая техника

Мобильные модели называют еще портативными. Их главное преимущество — возможность перемещать с места на место. Дополнительные плюсы от использования: 

  • отсутствие сложных работ по монтажу;
  • не требуется согласие на установку со стороны ЖКХ;
  • экономия финансовых средств.

Недостаток заключается в небольшой мощности. Такая система не подойдет для большого помещения, хотя с площадью комнаты до 35 кв. м справится на достойном уровне. Обычно в характеристиках к товару указывают и рекомендуемые размеры помещения. 

Современные сплит-системы

Переходим к обзору сплит-системы. Она состоит из двух соединенных между собой частей: снаружи и внутри помещения. Среди основных преимуществ находятся высокая мощность, богатая функциональность, бесшумная работа. 

Недостатки в использовании тоже имеются: устанавливать сплит-системы могут только квалифицированные специалисты, часто нужно разрешение на установку системы. Для офисов с оригинальным дизайном системы тоже не подходят: они будут нарушать общую концепцию.

Итак, сказать, какой кондиционер лучше, нельзя наверняка. Они рассчитаны на разную площадь работы, отчего меняются параметры и функциональность. Выбирайте кондиционер, исходя из собственных потребностей.

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Теги: news, новости, Украина, Кондиционер, 7dniv, 7dnivinfo  
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