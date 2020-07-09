Кредиты онлайн - инструкция по применению

Современные люди живут динамичной жизнью и всегда стремятся экономить собственное время, именно поэтому сегодня большой популярностью пользуются услуги онлайн. Это касается и оформления займов.

Если вы испытываете финансовые трудности, то можете получить кредит на карту от микрофинансовой организации. Подобная форма кредитования довольно удобная для большинства пользователей, но всегда нужно быть внимательным в плане выбора кредитора.

Преимущества онлайн-кредитов

Здесь стоит выделить несколько главных моментов:

заявки обрабатываются довольно быстро, буквально за 15 минут. После того как кредитная организация ее рассмотрела, клиент получает СМС. В сообщении ему дают ответ по поводу кредита;

минимум документов. Чтобы оформить кредит через интернет , нужен лишь паспорт и личные данные. Никаких дополнительных справок о доходах не потребуется;

нет необходимости ехать в офис. Вы можете находиться дома и в любое удобное время подать заявку с помощью интернета. Такой вариант кредитования не только значительно проще, но и экономнее по времени;

минимум требований к клиенту. Банки всегда спрашивают возраст заемщика, наличие источника дохода, постоянной прописки. Микрофинансовые организации обычно не задают подобных вопросов;

высокий процент положительного ответа на заявки. Практически каждый человек может получить онлайн-кредит. Даже если это гражданин, который на данный момент не работает либо имеет не очень хорошую кредитную историю ;

разные способы получения средств. Деньги могут быть отправлены как денежный перевод, на банковскую карту, электронный кошелек. Стоит лишь указать наиболее удобный для вас способ.

Надежный кредитор обеспечит положительный результат

Если вы решили взять онлайн-кредит, тогда самое важное – найти хорошего кредитора. Иначе вы можете пострадать. Есть несколько способов, как проверить надежность кредитной организации:

узнать более подробно о кредиторе и его деятельности. Нужно понимать, давно ли организация выдает кредиты, имеет ли все необходимые регистрационные и разрешительные документы, как обеспечивается сохранность персональных данных клиента ;

убедиться в хорошей репутации. В этом помогут отзывы предыдущих клиентов, которые есть в свободном доступе в интернете.

проверить, является ли финансовая политика кредитора прозрачной. Согласно законам Украины, все финансовые организации обязаны публиковать на сайте результаты прохождения аудитов, свои регистрационные данные, а также тексты типовых договоров и правил выдачи кредитов. Если эти документы отсутствуют - это повод задуматься;

узнать условия выдачи онлайн кредитов. На это может уйти немного дополнительного времени, но всё же, перед оформлением кредита разберитесь, какие именно условия предлагает компания, есть ли дополнительные комиссии и платежи, помимо процента по кредиту, есть ли штрафы за более раннее погашение кредита, или за задержки платежей;

присмотреться к сотрудникам организации, их поведению. К каждому клиенту должно обеспечиваться лояльное, внимательное отношение. Работники обязаны доходчиво и понятно изложить информацию, предупредить о штрафах и возможных рисках.

На рынке сегодня представлено много кредиторов, поэтому выбрать надежного довольно сложно. Но лучше потратить некоторое время и получить более выгодные условия по кредитованию.