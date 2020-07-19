Лучшие косметические процедуры для омоложения лица

Эксперты выделяют топ косметологических процедур, которые помогают бороться с признаками старения и дольше оставаться молодыми и привлекательными. Рассмотрим подробнее, что это за процедуры и кому их стоит делать.

Признаки старения

Чтобы понимать, пора ли вам делать антивозрастные процедуры или можно пока оттянуть этот момент, проанализируйте состояние кожи. Если кожа потеряла упругость, овал уже не такой чёткий, как раньше, а морщинки стали глубже, значит, можно и нужно начинать работу в этом направлении. Ещё одним признаком начавшегося увядания кожи можно считать частые проявления отеков лица.

Что могут решить антивозрастные процедуры

Замедлить процессы старения, улучшить кровообращение (массаж, озонотерапия)

Увеличить выработку гиалуроновой кислоты, процесс выработки которой с годами замедляется.

Подтянуть овал лица, скрыть глубокие морщины (ботокс, контурная пластика)

Стимулировать обновление с помощью пилингов и лазерных методик.

Косметологические процедуры для омоложения

Плазмолифтинг

Эта процедура благодаря своему видимому эффекту даже после первого сеанса бьет все процедуры по популярности. Плазмолифтинг можно сделать в центре Слим в Киеве. Суть ее состоит в том, что во время сеанс в глубокие слои кожи поступает с помощью инъекций собственная плазма крови пациента.

Несомненный плюс процедуры заключается в том, что организм собственную кровь не отторгает. Так что 100 процентная гипоаалергенность обеспечена. Плазмолифтинг стимулирует в коже выработку собственного коллагена и эластина, которые нужны для упругости и молодости кожи. Для видимого омоложения нужно пройти комплекс из четырех процедур.

Пилинги

Пилинги тоже считаются достаточно эффективной процедурой, если делать их курсами и регулярно. Они бывают

химическими (в зависимости от степени воздействия поверхностные, срединные и глубинные)

лазерными (бывают агрессивные, которые полностью удаляют поверхностный слой кожи и более щадящие)

Пилинг запускает процессы обновления кожи за счёт удаления ороговевшего слоя кожи. Как правило, пилинг проводят, осенью-зимой. У этой процедуры есть минус в виде долгого восстановления кожи.

Контурная пластика

Инъекции гиалуроновой кислоты помогают заполнить потерянный объем, сгладить носогубные складки, подтянуть овал. Обычно требуется три-четыре процедуры, чтобы был эффект. Инъекции гиалуроновой кислотой также разглаживают морщинки в уголках глах и рта, увеличивают объемы губ.

Часто гиалуроновую кислоту сочетают с инъекциями ботокса. Ботокс, как известно, блокирует подвижность мыщц. Мышца перестаёт реагировать и, соответственно, пропадает морщина. Эти инъекции нужно делать примерно раз в полгода, так как и ботокс, и гиалуроновая кислота распадаются. Эффект через несколько месяцев уже не так виден, как в первое время после процедуры.

Массаж

Ещё одной эффективным омолаживающей процедурой является обычный массаж лица. Не надо его недооценивать. Массаж у грамотного специалиста буквально преображает лицо — уходят отеки, разглаживаются контуры, кожа становится более упругой. Всё это возможно за счёт улучшения кровообращения.

Озонотерапия

Если пилинги делают осенью, то озонотерапию рекомендуют проводить весной. С помощью инъекций вводят кислородно-озоновый коктейль. Он помогает коже обновиться. Уходят мелкие морщинки, повышается упругость, цвет лица из серого становится розоватым.

Заключение

Напоследок хотелось бы отметить, что все эти процедуры будут по-настоящему эффективны только в комплексе с правильным питанием, спортом и восьмичасовым сном.