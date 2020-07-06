Обзор вариантов недвижимости в курортной резиденции KANDINSKY Odessa Residence

Эффектная параметрическая архитектура, расположение возле моря, продуманная внутренняя инфраструктура, качественный сервис — основные преимущества комплекса апартаментов KANDINSKY Odessa Residence. Модная курортная резиденция создана для амбициозных и успешных людей, предпочитающих динамичный ритм жизни.

Типы апартаментов в KANDINSKY Odessa Residence

На продажу выставлены апартаменты с одной, двумя и тремя комнатами. Есть двухуровневые варианты.

Однокомнатные апартаменты — оптимальное решение для бизнесменов, IT-специалистов и web-дизайнеров, которые планируют жить одни, а также молодых пар. Можно организовать несколько функциональных зон: для сна, работы, кулинарных экспериментов, встреч с друзьями.

Двухкомнатные апартаменты — безупречный вариант для представителей творческих профессий, которые хотят иметь собственную мастерскую, и семей с одним ребенком. В одной из комнат можно спланировать спальню с эргономичными системами хранения и рабочим уголком, а во второй — детскую или пространство для творчества.

Трехкомнатные апартаменты — лучшее решение, если у вас несколько детей. Пространства достаточно для спальни, кабинета и детской комнаты. На террасе можно создать лаунж-зону с плетеной мебелью и живыми растениями.

Двухуровневые апартаменты — идеальная недвижимость для большой семьи. Предусмотрены пять комнат и три санузла, поэтому личное пространство будет у каждого.

Ознакомиться со всеми планировками ЖК КАНДИНСКИЙ можно на официальном сайте проекта.

Ключевые факты о KANDINSKY Odessa Residence

KANDINSKY Odessa Residence — проект девелоперских компаний Perfect Group, Citex Development и SAGA Development. Комплекс апартаментов отличается параметрической архитектурой. Состоит из четырех домов, которые спроектированы таким образом, чтобы из окон всех апартаментов можно было любоваться видом на море. С точки зрения реализации фасадное решение сегодня является наиболее сложным и высокотехнологичным в Украине.

Здания находятся на Французском бульваре, в нескольких минутах ходьбы от пляжа. Проект характеризуется развитой курортной и рекреационной инфраструктурой. На территории откроются такие объекты, как фитнес-клуб, салон красоты, ресторан высокой кухни, магазин деликатесов, детский игровой клуб. Перед домами будет обустроен парк с различными зонами для активностей.

Оперативным решением различных бытовых вопросов будет заниматься управляющая компания ATMOSFERA. Посредством мобильного приложения SFERA резиденты смогут оплачивать коммунальные счета, заказывать услуги клининга или доставку цветов и пр.

Чтобы уточнить стоимость недвижимости в KANDINSKY Odessa Residence, обращайтесь в отдел продаж.