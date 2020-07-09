Переоборудование микроавтобусов

Переоборудование микроавтобуса предполагает корректировку заводской конструкции транспортного средства для расширения его функциональности, обеспечения универсальных свойств, позволяющих использовать объект, как для пассажирских, так и для грузовых целей, а также для комфорта водителя и находящихся в салоне людей.

Где переоборудовать микроавтобус

При выборе сервиса для переоборудования транспортного средства, следует ориентироваться на его репутацию и готовность гарантировать качество выполненной работы и замененных элементов. На https://luxcenter.com.ua/ можно заказать услугу и быть уверенным, что квалифицированными сотрудниками будут решены самые сложные задачи и удовлетворены запросы клиента. При этом все работы будут выполнены в максимально сжатые сроки по приемлемой стоимости.

Что включает в себя процесс переоборудования

Переоборудование транспортного средства предполагает поэтапное проведение мероприятий:

согласование плана действий в отношении автомобиля с его владельцем;

замена интерьерных элементов;

смена старых на новые сиденья и монтаж дополнительных;

установка мебели, такой как столы и шкафы;

обшивка салона;

усиление каркаса.

Работы в салоне

Основным этапом переделки микроавтобуса является оборудование его салона. Проводится замена сидений или их реконструкция и перетяжка новой обшивкой. По желанию владельца транспортного средства могут быть предусмотрены дополнительные места для сиденья – стационарные или складные.

В салоне производится замена или устанавливается новая система кондиционирования, а также проводится монтаж мультимедиа-систем. Возможно расширение окон, оборудование салона верхним люком и обеспечение шумоизоляции.

Требования к качеству работ

Параметры и характеристики переоборудованного микроавтобуса должны соответствовать государственным стандартам. Важно, чтобы после переделки транспортного средства можно было зафиксировать улучшение его эксплуатационных качеств. Автобус после переоборудования должен стать комфортнее и надежнее с точки зрения безопасности. Также увеличивается его срок службы. На все установленные расходные материалы и на выполненную работу предоставляются гарантии, подразумевающие бесплатное устранение неполадок в случае их выявления заказчиком.

После завершения работ клиент получает на руки документацию, подтверждающую факт их проведения, а также узаконивания в уполномоченных органах. Качество работ и гарантии безопасности подтверждаются сертификатом.

Требования к оборудованию и материалам

Основное требование, выдвигаемое к транспортному средству после переделки – обеспечение безопасности движения в дорожных условиях и при нахождении в салоне. Также важно, чтобы функциональность переоборудованного транспортного средства отвечала задачам, для решения которых была проведена модернизация. Гарантировать выполнение всех этих условий можно только при применении качественных оборудования и расходных материалов. Все они должны быть сертифицированы и перед установкой проходить дополнительный контроль качества и функциональности.

Выводы

При переоборудовании микроавтобуса обычная его модель преобразуется в шикарный и часто уникальный экземпляр транспортного средства. Оно может быть использовано для любых целей – для грузоперевозок, для бизнес-поездок и для перевозки пассажиров. Автобус может быть применен как семейный вариант машины или как офис на колесах, в котором возможен прием партнеров и клиентов. Чтобы запросы владельца транспортного средства были полностью удовлетворены, и результат переделки не разочаровал, следует обращаться в компании, гарантирующие результат своей работы.