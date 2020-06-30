Выбор катера: советы новичкам

Любители речных и морских прогулок, заядлые рыбаки со временем приходят к решению приобрести катер. Интересные предложения можно найти на специализированном ресурсе https://arcadia.com.ua/yachts/otkryityie-yahtyi/. Покупка моторной лодки – дело ответственное. Рассмотрим рекомендации профессионалов, на что новичкам следует обратить внимание.

Важные характеристики

Вначале определяют бюджет: максимальную сумму, которую вы согласны потратить. Принимают взвешенные решения по следующим пунктам.

Новый катер или бывший в употреблении

В пользу нового средства передвижения выступают: современная навигация, улучшенная система управления, более выгодные гарантийные условия. Единственным препятствием является цена, если ваш бюджет ограничен.

Б/у яхта позволит сэкономить деньги. При этом не значит, что она менее надежна, наоборот, неоднократно проверена временем. Обратившись за помощью к сюрвейеру, вы получите полный техосмотр, узнаете, имеются ли скрытые, невидимые при внешнем изучении повреждения. Предусмотрите, чтобы после приобретения покупки у вас осталось примерно 10% от общей стоимости катера на возможный ремонт.

Типы катеров

Выбирают открытую моторную яхту, исходя из основной цели ее использования. По назначению судна делятся на несколько групп:

Спортивные;

Скоростные;

Прогулочные;

Рыболовные;

Круизные.

Спортивный катер предназначен для соревнований. Обладает высокой скоростью и маневренностью. Имеет надводные борта, широкий корпус, защиту от брызг воды.

Скоростная яхта хороша для гонок. Наличие турбореактивного двигателя позволяет развивать скорость около 300 км/ч.

На прогулочном катере можно круглогодично путешествовать с семьёй или друзьями.

Рыболовная яхта рассчитана на рыбаков, занятых преследованием косяков рыб в морях или реках. Они оснащены мощными моторами, оборудованы приспособлениями для размещения рыболовной снасти, имеют хранилище для пойманной рыбы.

Круизеры используют для организации отдыха и перевозки пассажиров. Отличаются большими размерами и внутренними комфортными условиями: имеют каюты для гостей, санузлы (гальюны), помещение для приготовления пищи (камбуз).

Размер

Величина водного транспорта зависит от района плавания, будущей стоянки, способа его перевозки. На воде с небольшой глубиной ходят на компактных суднах, в крупных заливах, морях требуются основательные катера.

Габариты рассчитывают также, ориентируясь на количество человек, которые будут находиться на яхте. Они не должны мешать друг другу, чувствовать стесненность во время плавания.

Примерная схема: размер катера для 1-2 человек – до 17 футов; для 3 – от 17 до 20; для 4 пассажиров – 21-24; для 5-6 – 24- 30 футов. Чем больше размер, тем выше стоимость.

Бренд

Чтобы приобрести качественное судно, необходимо тщательно изучить рынок производства. Отдавайте предпочтение опытным судостроителям, познакомьтесь с их историей, свяжитесь с владельцами судов той модели, которую хотите купить, получите от них информацию.

Верфями, признанными во всём мире, являются:

Итальянские бренды: Ferretti Yachts, Pershing, Riva, Itama, Custom Line, CRN;

Английский производитель: Williams Tenders.

Яхты отличаются прочными корпусами, оптимизированным пространством, низким уровнем вибрации, плавным ходом. За счет применения инновационных технологий обеспечивается долговечность и стойкость к нагрузкам.

С помощью профессионального путеводителя Аркадия вы сможете подобрать свое идеальное судно с техническим, сервисным обслуживанием и руководством по эксплуатации.