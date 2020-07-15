 

Как выбрать и где в Киеве купить хороший велосипед для ребенка

Досуг Сегодня, 17:4241
Как выбрать и где в Киеве купить хороший велосипед для ребенка

Заботливые и любящие родителя с раннего детства приучают ребенка к здоровому образу жизни. Одним из лучших способов укрепить иммунитет, развить хорошую физическую форму и сохранить бодрое состояние духа всегда была езда на велосипеде. Запланировали пополнить домашний гараж детским «железным конем»? Эксперты IpopoKIDS подскажут, как правильно выбрать и где приобрести детский велосипед в Киеве.

Основные критерии выбора детского велосипеда

Детский велосипед рекомендуют выбирать под возраст, рост и физическое развитие ребенка. Производители предлагают такие модели:

  • велоколяски с ручкой для родителей, ремнями безопасности и козырьком для малышей 1-2 лет;

  • беговелы – двухколесные байки без педалей для детей от 1,5 до 5 лет;

  • трехколесные велосипеды для детишек от 2 до 5 лет;

  • четырехколесные велосипеды – классический байк со съемными балансирующими колесиками, хороший выбор для дошкольников и детей до 8-10 лет.

Дети от 10 лет, освоившие вождение, могут претендовать на велосипед, идентичный взрослому байку. Он имеет полноценную комплектацию и высокий уровень сложности, но рассчитан на вес и рост подростка.

Где в Киеве купить велосипед для ребенка?

Детское транспортное средство должно быть безопасным, чтобы ребенок не получил травмы, и удобным, чтобы юный наездник с удовольствием крутил педали. Поинтересуйтесь у друзей и знакомых, где в Киеве можно купить хороший велосипед отменного качества и, при этом, по доступной цене. На что стоит обратить внимание:

  • Это должен быть специализированный магазин с хорошей репутацией, причем не обязательно посещать его самостоятельно. В Киеве работают спортивные и детские интернет площадки с интересным ассортиментом велосипедов, где можно онлайн выбрать подходящий товар.

  • Грамотный персонал магазина – важная составляющая удачной покупки. Менеджер должен лаконично и доступно рассказать о велосипеде, подсказать несколько подходящих вариантов и, при необходимости, помочь с выбором.

  • Ответственный продавец всегда прикладывает к товару сертификат качества, инструкцию и гарантийный талон на детский велосипед.

Важно, чтобы магазин предоставлял потенциальному покупателю подробную и достоверную информацию о детских велосипедах, с корректным указанием технических характеристик. Так, на маркетплейсе IpopoKIDS вы всегда сможете найти подходящий под необходимые вам параметры детский велосипед, а также уточнить данные о товаре и получить качественную консультацию.

Статья была интересной?
Поделитесь публикацией со своими друзьями!
Теги: news, новости, Украина, детский велосипед, 7dniv, 7dnivinfo  
Как выбрать и где в Киеве купить хороший велосипед для ребенка
Как выбрать и где в Киеве купить хороший велосипед для ребенка
Выбор катера: советы новичкам
Выбор катера: советы новичкам
Переоборудование микроавтобусов
Переоборудование микроавтобусов
Обзор вариантов недвижимости в курортной резиденции KANDINSKY Odessa Residence
Обзор вариантов недвижимости в курортной резиденции KANDINSKY Odessa Residence
Лучшие косметические процедуры для омоложения лица
Лучшие косметические процедуры для омоложения лица
Кредиты онлайн - инструкция по применению
Кредиты онлайн - инструкция по применению
Какой кондиционер спасет от жары: мобильный или сплит?
Какой кондиционер спасет от жары: мобильный или сплит?
Выбираем сантехнику онлайн: на что обратить внимание
Выбираем сантехнику онлайн: на что обратить внимание
5 причин купить кальян в Украине
5 причин купить кальян в Украине
Гороскоп на сегодня (19.07.20)
Гороскоп на сегодня (19.07.20)
Какие сегодня праздники, события - 19 Июля
Какие сегодня праздники, события - 19 Июля
Гороскоп на сегодня (17.07.20)
Гороскоп на сегодня (17.07.20)

Новости по теме

Выбор и покупка автозапчастей в Киеве
Выбор и покупка автозапчастей в Киеве
15-июл-2020, 14:06
Правила выбора детской одежды
Правила выбора детской одежды
30-июн-2020, 20:14
Тонкости выбора детских джинсов
Тонкости выбора детских джинсов
30-июн-2020, 16:05
Плюсы и особенности выбора электротранспорта
Плюсы и особенности выбора электротранспорта
25-июн-2020, 14:43
«Слуги народа» считают, что материальная помощь от государства семьям при рождении ребёнка приводит к детям низкого качества
«Слуги народа» считают, что материальная помощь от государства семьям при рождении ребёнка приводит к детям низкого качества
24-июн-2020, 18:09

Последние новости

17:38
События
Более чем в два раза замедлилось падение промпроизводства в Украине
17:34
События
Несколько дней на поднятие судна дали владельцу танкера Delfi
17:15
Экономика
Куратор валютного направления сменился в НБУ
16:49
События
Во всех водоемах Киева зафиксировано превышение содержания лактозопозитивной кишечной палочки. До улучшения показателей качества воды купаться на пляжах не рекомендуется
14:53
События
Сообщение о захвате заложников проверяет полиция Харькова
14:51
Политика
Главу полиции Николаевской области сменил Аваков
14:47
События
Бывшего силовика которого боевики обвинили в убийстве Захарченко задержала СБУ
14:44
События
Под наблюдением правоохранителей ранее находился луцкий террорист
12:35
События
Мощное землетрясение произошло на Аляске
12:24
События
Меру пресечения луцкому террористу завтра изберет Суд
12:20
Политика
Украинский закон о референдуме оценила Венецианская комиссия
12:14
События
Еще с 6 странами безвиз вводит Украина
09:37
События
В атаках на разработчиков вакцины от коронавируса США обвинили Китай
09:35
События
Условие проведения Олимпиады назвали в Токио
09:34
Политика
В январе начнутся переговоры о пересмотре Соглашения с ЕС
09:30
Экономика
Курс доллара на 22 июля повысил НБУ
09:26
События
Максим Кривош, который захватил автобус с заложниками в Луцке, едва не ранил в голову первого заместителя главы Нацполиции Евгения Коваля
09:06
События
Обновлённые данные про заболевших и умерших от коронавируса в Украине 22.07 (состоянием на 09:00)
08:00
События
Проводят обыски в квартире сообщника луцкого террориста
06:00
События
На психологическую экспертизу отправят луцкого террориста

Новости ТОП-7

Обновлённые данные про заболевших и умерших от коронавируса в Украине 20.07 (состоянием на 09:00)2806
Обновлённые данные про заболевших и умерших от коронавируса в Украине 21.07 (состоянием на 09:00)2702
Обновлённые данные про заболевших и умерших от коронавируса в Украине 22.07 (состоянием на 09:00)2689
Специалисты Бюро расследования и анализа безопасности гражданской авиации (BEA) Франции смогли успешно загрузить данные с "черного ящика" сбитого самолета "Международных авиалиний Украины"1515
Нардеп, заявлявшая о детях низкого качества, требует разрешить проституцию569
В Днепропетровской области произошло смертельное ДТП с участием военного автомобиля "Краз" и Daewoo Lanos402
В Ужгороде ПЦР- тесты на коронавирус должны быть бесплатными348

Досуг

Как выбрать и где в Киеве купить хороший велосипед для ребенка
Как выбрать и где в Киеве купить хороший велосипед для ребенка
Как правильно выбрать и где в Киеве купить детский велосипед хорошего качества. Рекомендации от экспертов IpopoKIDS
Сегодня, 17:4244
Выбор катера: советы новичкам
Выбор катера: советы новичкам
Как выбрать отличный катер для покупки? На что обратить внимание: новые или БУ, тип судна, размер и бренд лодки. Читайте далее!
Сегодня, 14:4877
Переоборудование микроавтобусов
Переоборудование микроавтобусов
Переоборудование микроавтобуса предполагает корректировку заводской конструкции транспортного средства для расширения его функциональности, обеспечения универсальных свойств, позволяющих использовать объект, как для пассажирских, так и для грузовых целей, а также для комфорта водителя и находящихся
Вчера, 19:59206
Обзор вариантов недвижимости в курортной резиденции KANDINSKY Odessa Residence
Обзор вариантов недвижимости в курортной резиденции KANDINSKY Odessa Residence
Эффектная параметрическая архитектура, расположение возле моря, продуманная внутренняя инфраструктура, качественный сервис — основные преимущества комплекса апартаментов KANDINSKY Odessa Residence.
Вчера, 16:32205
Лучшие косметические процедуры для омоложения лица
Лучшие косметические процедуры для омоложения лица
Эксперты выделяют топ косметологических процедур, которые помогают бороться с признаками старения и дольше оставаться молодыми и привлекательными. Рассмотрим подробнее, что это за процедуры и кому их стоит делать.
Вчера, 16:11220
Кредиты онлайн - инструкция по применению
Кредиты онлайн - инструкция по применению
Современные люди живут динамичной жизнью и всегда стремятся экономить собственное время, именно поэтому сегодня большой популярностью пользуются услуги онлайн. Это касается и оформления займов.
Вчера, 15:54217

События

Более чем в два раза замедлилось падение промпроизводства в Украине
Более чем в два раза замедлилось падение промпроизводства в Украине
Темпы падения снизились до уровней осени прошлого года
Сегодня, 17:3841
Несколько дней на поднятие судна дали владельцу танкера Delfi
Несколько дней на поднятие судна дали владельцу танкера Delfi
Если владелец не справится, поднятием займется АМПУ
Сегодня, 17:3446
Во всех водоемах Киева зафиксировано превышение содержания лактозопозитивной кишечной палочки. До улучшения показателей качества воды купаться на пляжах не рекомендуется
Во всех водоемах Киева зафиксировано превышение содержания лактозопозитивной кишечной палочки. До улучшения показателей качества воды купаться на пляжах не рекомендуется
В Киеве опять запретили купаться на всех пляжах
Сегодня, 16:4948
Сообщение о захвате заложников проверяет полиция Харькова
Сообщение о захвате заложников проверяет полиция Харькова
На место выехало руководство Киевского райотдела полиции
Сегодня, 14:5375
Бывшего силовика которого боевики обвинили в убийстве Захарченко задержала СБУ
Бывшего силовика которого боевики обвинили в убийстве Захарченко задержала СБУ
Задержан бывший сотрудник правоохранительных органов Андрей Байдала
Сегодня, 14:4767
Под наблюдением правоохранителей ранее находился луцкий террорист
Под наблюдением правоохранителей ранее находился луцкий террорист
СБУ уже допросила задержанного
Сегодня, 14:4467
7 Днів