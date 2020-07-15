Как выбрать и где в Киеве купить хороший велосипед для ребенка

Заботливые и любящие родителя с раннего детства приучают ребенка к здоровому образу жизни. Одним из лучших способов укрепить иммунитет, развить хорошую физическую форму и сохранить бодрое состояние духа всегда была езда на велосипеде. Запланировали пополнить домашний гараж детским «железным конем»? Эксперты IpopoKIDS подскажут, как правильно выбрать и где приобрести детский велосипед в Киеве .

Основные критерии выбора детского велосипеда

Детский велосипед рекомендуют выбирать под возраст, рост и физическое развитие ребенка. Производители предлагают такие модели:

велоколяски с ручкой для родителей, ремнями безопасности и козырьком для малышей 1-2 лет;

беговелы – двухколесные байки без педалей для детей от 1,5 до 5 лет;

трехколесные велосипеды для детишек от 2 до 5 лет;

четырехколесные велосипеды – классический байк со съемными балансирующими колесиками, хороший выбор для дошкольников и детей до 8-10 лет.

Дети от 10 лет, освоившие вождение, могут претендовать на велосипед, идентичный взрослому байку. Он имеет полноценную комплектацию и высокий уровень сложности, но рассчитан на вес и рост подростка.

Где в Киеве купить велосипед для ребенка?

Детское транспортное средство должно быть безопасным, чтобы ребенок не получил травмы, и удобным, чтобы юный наездник с удовольствием крутил педали. Поинтересуйтесь у друзей и знакомых, где в Киеве можно купить хороший велосипед отменного качества и, при этом, по доступной цене. На что стоит обратить внимание:

Это должен быть специализированный магазин с хорошей репутацией, причем не обязательно посещать его самостоятельно. В Киеве работают спортивные и детские интернет площадки с интересным ассортиментом велосипедов, где можно онлайн выбрать подходящий товар.

Грамотный персонал магазина – важная составляющая удачной покупки. Менеджер должен лаконично и доступно рассказать о велосипеде, подсказать несколько подходящих вариантов и, при необходимости, помочь с выбором.

Ответственный продавец всегда прикладывает к товару сертификат качества, инструкцию и гарантийный талон на детский велосипед.

Важно, чтобы магазин предоставлял потенциальному покупателю подробную и достоверную информацию о детских велосипедах, с корректным указанием технических характеристик. Так, на маркетплейсе IpopoKIDS вы всегда сможете найти подходящий под необходимые вам параметры детский велосипед, а также уточнить данные о товаре и получить качественную консультацию.