 

Выбираем надежного застройщика: на что обратить внимание

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Выбираем надежного застройщика: на что обратить внимание

Если Вы решили приобрести квартиру в новостройке, разумеется, Вам нужно, прежде всего, определиться с застройщиком, у которого, собственно говоря, и будете покупать недвижимость.

От правильного выбора застройщика зависит очень многое, поэтому стоит учесть множество ключевых факторов, определяющих в дальнейшем удачность приобретения жилья. Кстати, известная и надежная компания «Воробьевы Горы» предлагает большой выбор современных квартир и гостинок, отличающихся особой комфортабельностью, идеальной планировкой и современными коммуникациями. Более подробная информация доступна по ссылке https://www.vorobievy-gory.kharkov.ua/.

Основные критерии выбора застройщика

На сегодняшний день существует немалое количество компаний, занимающихся строительством жилищных комплексов, а, следовательно, и реализацией квартир. Этот факт, конечно, радует, ведь в таком случае значительно проще подобрать и приобрести хорошенькую квартиру, которая, к слову, можно потом сдавать и зарабатывать на этом деньги. Кстати, о рисках сдачи жилья в аренду читайте здесь: https://www.vorobievy-gory.kharkov.ua/kakie-mogut-byt-riski-pri-sdache-kvartiry-v-arendu/.

но все же при выборе застройщика нужно обязательно учесть несколько важных критериев, пренебрегая которыми можно запросто столкнуться с некоторыми рисками.

Итак, самый главный параметр – это, несомненно, количество уже построенных и сданных в эксплуатацию домов. Это, прежде всего, показатель опыта, надежности и ответственности застройщика.

Помимо этого, обращаем внимание на следующие моменты:

  • Учитываем стоимость квартиры. Если цены на жилье уж очень низкие (по сравнению с конкурентами, работающими в данном регионе), это должно как минимум настораживать. Это может указывать как на нестабильность застройщика, так и некоторые мошеннические схемы. Будьте бдительны!
  • Проверяем адрес компании, ее контактные данные. Надежный застройщик имеет офис (и даже несколько), которые, кстати, не будет лишним посетить.
  • Оцениваем сайт компании-застройщика. Особое внимание стоит обратить на скан-копии документы, данные о заказчике, подрядчике и, собственно, исполнителе строительных работ. Также на веб-ресурсе можно ознакомиться с уже реализованными проектами, а также почитать отзывы клиентов.
  • Юридическая история застройщика – также должна быть тщательно изучена, в частности, на сайте ЕГРСР. Таким образом, можно убедиться, что предприятие не было фигурантом судебных разбирательств.

Покупка квартиры – это, бесспорно, удачная и выгодная инвестиция, если, конечно же, быть крайне бдительным на всех этапах приобретения жилья и ответственно относиться к этому важному делу.

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Теги: news, новости, Украина, Застройщик, 7dniv, 7dnivinfo  
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