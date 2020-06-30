Полипропиленовые трубы: качество и эстетика инженерных систем

Подвод и обустройство линий водоснабжения, отопления, отвод стоков в быту и на производстве не обходится без применения пластиковых труб. Легкие, прочные, неприхотливые и эстетичные, они вытесняют громоздкие железные изделия, требующие, к тому же, еще гидроизоляции или покраски.

Последняя пластиковая разработка – полипропиленовые конструкции, универсальные по своим качественным показателям.

Трубы ППР представлены в разнообразном ассортименте на рынке https://boiler.ua/truby-polipropilenovye-pp-r/, где пользуются все возрастающим спросом. Об их применении, видах и достоинствах – расскажет эта статья.

Где используют ППР

Полипропилен по своим эксплуатационным показателям имеет широкий диапазон чувствительности к температурным изменениям и воздействиям агрессивной среды физического, химического и биологического характера.

Из-за этого область его применения очень широка в бытовых условиях, и в хозяйственных сферах.

ППР изделия используют при оборудовании следующих систем:

Водоснабжение – для подачи и распределения воды питьевой и технической, холодной и горячей;

Отопление – монтируют PPR c утолщенными стенками, покрытыми алюминиевой сеткой или стекловолокном, они должны выдерживать временное повышение температуры до 95°С (рабочий режим – 70°C) и давление до 10 бар (до 25 бар при 0-25°C);

Утепление полов – применяются специальные армированные теплопроводные рукава;

Канализация – бытовая и промышленная, внутренняя и наружная. Для вывода агрессивных стоков устанавливают двухслойный отвод, устойчивый к разрушительному воздействию химических элементов;

Вентиляция – монтируют облегченные, но прочные конструкции, элементы которых соединяются раструбным методом;

Трубопроводы для перемещения жидкостей и газов – сжатого воздуха, химических активных и агрессивных веществ;

Орошение полей – применяют эластичные и прочные шланги с антикоррозионной обработкой, устойчивые к замерзанию воды.

Классификация PPR

Выделяют два основных вида пластиковых изделий, зависимо от конструкции их стенок:

Цельные – изготовлены только из одного пропилена (гомополимер) или нескольких его типов, так называемый блоксополимер пропилена. Состав такого материала определяет эксплуатационные качества товара.

Армированные – стенки для прочности дополнительно усиливаются стекловолокном или алюминием.

На практике важна классификация по уровню рабочего давления, которое способны выдерживать модели. Они маркируются на 3 вида:

PN10 – для холодного водоснабжения, обогрева полов. Держат напор до 1 Мпа, служат до 50 лет;

– для холодного водоснабжения, обогрева полов. Держат напор до 1 Мпа, служат до 50 лет; РN20 – для трубопроводов с холодной или горячей водой, монтажа систем отопления. Рабочее давление до 2 Мпа. Служат до 25 лет при условии поддержания штатной температуры;

– для трубопроводов с холодной или горячей водой, монтажа систем отопления. Рабочее давление до 2 Мпа. Служат до 25 лет при условии поддержания штатной температуры; РN25 – модель, армированная алюминиевой фольгой, держит до 25 Мпа. Применяется в промышленных отопительных установках, где нужны большая прочность и надежность. Срок службы – до 50 лет, при превышении штатных режимов уменьшается до 10 лет.

Предметные характеристики PPR, условия их использования выложены в каталогах на страницах сайтов boiler.ua специализированных торговых центров.

Каковы достоинства полипропиленовых труб

Прочность, долговечность, – при штатных температурных режимах работают 30-50 лет с сохранением всех эксплуатационных качеств.

Универсальность – применяются практически во всех сферах деятельности человека, в быту и на производстве.

Неприхотливы в обслуживании, не поддаются коррозии и ржавчине, не образуют накипи, не требуют окраски или гидроизоляции, – лишь бы не было грубых механических воздействий.

Минимальная шумность при работе – не звенят, не гудят.

Простота и легкость монтажа.

На заметку! Доказано практикой – ППР трубы служат дольше, качественнее, надежнее всех других моделей, изготовленных из иных материалов.