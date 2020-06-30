Полипропиленовые трубы: качество и эстетика инженерных систем

Подвод и обустройство линий водоснабжения, отопления, отвод стоков в быту и на производстве не обходится без применения пластиковых труб. Легкие, прочные, неприхотливые и эстетичные, они вытесняют громоздкие железные изделия, требующие, к тому же, еще гидроизоляции или покраски.
Последняя пластиковая разработка – полипропиленовые конструкции, универсальные по своим качественным показателям.
Трубы ППР представлены в разнообразном ассортименте на рынке https://boiler.ua/truby-polipropilenovye-pp-r/, где пользуются все возрастающим спросом. Об их применении, видах и достоинствах – расскажет эта статья.
Где используют ППР
Полипропилен по своим эксплуатационным показателям имеет широкий диапазон чувствительности к температурным изменениям и воздействиям агрессивной среды физического, химического и биологического характера.
Из-за этого область его применения очень широка в бытовых условиях, и в хозяйственных сферах.
ППР изделия используют при оборудовании следующих систем:
- Водоснабжение – для подачи и распределения воды питьевой и технической, холодной и горячей;
- Отопление – монтируют PPR c утолщенными стенками, покрытыми алюминиевой сеткой или стекловолокном, они должны выдерживать временное повышение температуры до 95°С (рабочий режим – 70°C) и давление до 10 бар (до 25 бар при 0-25°C);
- Утепление полов – применяются специальные армированные теплопроводные рукава;
- Канализация – бытовая и промышленная, внутренняя и наружная. Для вывода агрессивных стоков устанавливают двухслойный отвод, устойчивый к разрушительному воздействию химических элементов;
- Вентиляция – монтируют облегченные, но прочные конструкции, элементы которых соединяются раструбным методом;
- Трубопроводы для перемещения жидкостей и газов – сжатого воздуха, химических активных и агрессивных веществ;
- Орошение полей – применяют эластичные и прочные шланги с антикоррозионной обработкой, устойчивые к замерзанию воды.
Классификация PPR
Выделяют два основных вида пластиковых изделий, зависимо от конструкции их стенок:
- Цельные – изготовлены только из одного пропилена (гомополимер) или нескольких его типов, так называемый блоксополимер пропилена. Состав такого материала определяет эксплуатационные качества товара.
- Армированные – стенки для прочности дополнительно усиливаются стекловолокном или алюминием.
На практике важна классификация по уровню рабочего давления, которое способны выдерживать модели. Они маркируются на 3 вида:
- PN10 – для холодного водоснабжения, обогрева полов. Держат напор до 1 Мпа, служат до 50 лет;
- РN20 – для трубопроводов с холодной или горячей водой, монтажа систем отопления. Рабочее давление до 2 Мпа. Служат до 25 лет при условии поддержания штатной температуры;
- РN25 – модель, армированная алюминиевой фольгой, держит до 25 Мпа. Применяется в промышленных отопительных установках, где нужны большая прочность и надежность. Срок службы – до 50 лет, при превышении штатных режимов уменьшается до 10 лет.
Предметные характеристики PPR, условия их использования выложены в каталогах на страницах сайтов boiler.ua специализированных торговых центров.
Каковы достоинства полипропиленовых труб
- Прочность, долговечность, – при штатных температурных режимах работают 30-50 лет с сохранением всех эксплуатационных качеств.
- Универсальность – применяются практически во всех сферах деятельности человека, в быту и на производстве.
- Неприхотливы в обслуживании, не поддаются коррозии и ржавчине, не образуют накипи, не требуют окраски или гидроизоляции, – лишь бы не было грубых механических воздействий.
- Минимальная шумность при работе – не звенят, не гудят.
- Простота и легкость монтажа.
На заметку! Доказано практикой – ППР трубы служат дольше, качественнее, надежнее всех других моделей, изготовленных из иных материалов.