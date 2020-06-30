 

Полипропиленовые трубы: качество и эстетика инженерных систем

Досуг Сегодня, 12:0132
Полипропиленовые трубы: качество и эстетика инженерных систем

Подвод и обустройство линий водоснабжения, отопления, отвод стоков в быту и на производстве не обходится без применения пластиковых труб. Легкие, прочные, неприхотливые и эстетичные, они вытесняют громоздкие железные изделия, требующие, к тому же, еще гидроизоляции или покраски.

Последняя пластиковая разработка – полипропиленовые конструкции, универсальные по своим качественным показателям.

Трубы ППР представлены в разнообразном ассортименте на рынке https://boiler.ua/truby-polipropilenovye-pp-r/, где пользуются все возрастающим спросом. Об их применении, видах и достоинствах – расскажет эта статья.

Где используют ППР

Полипропилен по своим эксплуатационным показателям имеет широкий диапазон чувствительности к температурным изменениям и воздействиям агрессивной среды физического, химического и биологического характера.

Из-за этого область его применения очень широка в бытовых условиях, и в хозяйственных сферах.

ППР изделия используют при оборудовании следующих систем:

  • Водоснабжение – для подачи и распределения воды питьевой и технической, холодной и горячей;
  • Отопление – монтируют PPR c утолщенными стенками, покрытыми алюминиевой сеткой или стекловолокном, они должны выдерживать временное повышение температуры до 95°С (рабочий режим – 70°C) и давление до 10 бар (до 25 бар при 0-25°C);
  • Утепление полов – применяются специальные армированные теплопроводные рукава;
  • Канализация – бытовая и промышленная, внутренняя и наружная. Для вывода агрессивных стоков устанавливают двухслойный отвод, устойчивый к разрушительному воздействию химических элементов;
  • Вентиляция – монтируют облегченные, но прочные конструкции, элементы которых соединяются раструбным методом;
  • Трубопроводы для перемещения жидкостей и газов – сжатого воздуха, химических активных и агрессивных веществ;
  • Орошение полей – применяют эластичные и прочные шланги с антикоррозионной обработкой, устойчивые к замерзанию воды.

Классификация PPR

Выделяют два основных вида пластиковых изделий, зависимо от конструкции их стенок:

  • Цельные – изготовлены только из одного пропилена (гомополимер) или нескольких его типов, так называемый блоксополимер пропилена. Состав такого материала определяет эксплуатационные качества товара.
  • Армированные – стенки для прочности дополнительно усиливаются стекловолокном или алюминием.

На практике важна классификация по уровню рабочего давления, которое способны выдерживать модели. Они маркируются на 3 вида:

  • PN10 – для холодного водоснабжения, обогрева полов. Держат напор до 1 Мпа, служат до 50 лет;
  • РN20 – для трубопроводов с холодной или горячей водой, монтажа систем отопления. Рабочее давление до 2 Мпа. Служат до 25 лет при условии поддержания штатной температуры;
  • РN25 – модель, армированная алюминиевой фольгой, держит до 25 Мпа. Применяется в промышленных отопительных установках, где нужны большая прочность и надежность. Срок службы – до 50 лет, при превышении штатных режимов уменьшается до 10 лет.

Предметные характеристики PPR, условия их использования выложены в каталогах на страницах сайтов boiler.ua специализированных торговых центров.

Каковы достоинства полипропиленовых труб

  • Прочность, долговечность, – при штатных температурных режимах работают 30-50 лет с сохранением всех эксплуатационных качеств.
  • Универсальность – применяются практически во всех сферах деятельности человека, в быту и на производстве.
  • Неприхотливы в обслуживании, не поддаются коррозии и ржавчине, не образуют накипи, не требуют окраски или гидроизоляции, – лишь бы не было грубых механических воздействий.
  • Минимальная шумность при работе – не звенят, не гудят.
  • Простота и легкость монтажа.

На заметку! Доказано практикой – ППР трубы служат дольше, качественнее, надежнее всех других моделей, изготовленных из иных материалов.

Статья была интересной?
Поделитесь публикацией со своими друзьями!
Теги: news, новости, Украина, ППР, 7dniv, 7dnivinfo  
Полипропиленовые трубы: качество и эстетика инженерных систем
Полипропиленовые трубы: качество и эстетика инженерных систем
Выбираем надежного застройщика: на что обратить внимание
Выбираем надежного застройщика: на что обратить внимание
Как выбрать и где в Киеве купить хороший велосипед для ребенка
Как выбрать и где в Киеве купить хороший велосипед для ребенка
Выбор катера: советы новичкам
Выбор катера: советы новичкам
Переоборудование микроавтобусов
Переоборудование микроавтобусов
Обзор вариантов недвижимости в курортной резиденции KANDINSKY Odessa Residence
Обзор вариантов недвижимости в курортной резиденции KANDINSKY Odessa Residence
Лучшие косметические процедуры для омоложения лица
Лучшие косметические процедуры для омоложения лица
Кредиты онлайн - инструкция по применению
Кредиты онлайн - инструкция по применению
Какой кондиционер спасет от жары: мобильный или сплит?
Какой кондиционер спасет от жары: мобильный или сплит?
Выбираем сантехнику онлайн: на что обратить внимание
Выбираем сантехнику онлайн: на что обратить внимание
5 причин купить кальян в Украине
5 причин купить кальян в Украине
Гороскоп на сегодня (19.07.20)
Гороскоп на сегодня (19.07.20)

Новости по теме

Как проводят лечение наркомании
Как проводят лечение наркомании
30-июн-2020, 12:32
Как выбрать чехол для смартфона Samsung Galaxy A01: популярные модели и их плюсы
Как выбрать чехол для смартфона Samsung Galaxy A01: популярные модели и их плюсы
28-июн-2020, 18:22
AHD видеонаблюдение от Green Vision
AHD видеонаблюдение от Green Vision
22-июн-2020, 12:01
Деньги из-за границы, предназначавшиеся Филарету, были отправлены в качестве взятки в Константинополь Петром Порошенко
Деньги из-за границы, предназначавшиеся Филарету, были отправлены в качестве взятки в Константинополь Петром Порошенко
20-июн-2020, 13:52
Что такое биткоин и где его выгодно продать онлайн
Что такое биткоин и где его выгодно продать онлайн
13-июн-2020, 18:55

Последние новости

12:00
События
Не нужно сдавать ПЦР-тесты для полетов по Украине
11:59
Экономика
На фоне напряженности между США и Китаем дешевеет нефть
11:57
Политика
Изменить реформу ГАСИ, которую представил президент предлагают в Офисе простых решений
11:39
Политика
ЦИК заявил что местные выборы будут проходить в сложных условиях
11:36
События
Продолжаются поиски полтавского захватчика, результатов нет
11:22
Политика
Евросоюз ждет, что Россия поддержит усилия Украины, выполнит Минские соглашения и использует свое влияние на боевиков для установления мира на Донбассе
09:58
События
В МВД призвали не пытаться самостоятельно задержать полтавского автоугонщика
09:51
Политика
Антикризисный бюджет ЕС раскритиковал Европарламент
09:49
События
Съезд республиканцев где объявят кандидата в президенты, отменил Трамп
09:47
События
Пограничный контроль для ряда стран возвращает Финляндия
09:37
События
Новое правительство утвердили в Хорватии
09:35
События
О чрезвычайном уровне пожарной опасности предупреждают в Украине
09:34
События
Арест конкуренту Лукашенко продлил cуд в Беларуси
09:13
События
Обновлённые данные про заболевших и умерших от коронавируса в Украине 24.07 (состоянием на 09:00)
Вчера, 2020-07-23
21:13
Политика
Шмыгаль назвал условия получения транша от ЕС
20:17
Политика
На расшифровке всех пунктов минских соглашений настаивает Зеленский
20:15
Экономика
Евробонды на 2 млрд долларов успешно разместила Украина
20:09
Политика
О якобы выходе Украины из минских соглашений снова заявили в России
19:49
События
Что известно о полтавском террористе Романе Скрипнике
18:43
Экономика
На что пойдет новый транш от ЕС рассказал Шмыгаль

Новости ТОП-7

Обновлённые данные про заболевших и умерших от коронавируса в Украине 22.07 (состоянием на 09:00)3977
Обновлённые данные про заболевших и умерших от коронавируса в Украине 23.07 (состоянием на 09:00)2339
В Украине появится "черный список" граждан742
Главу полиции Николаевской области сменил Аваков692
В Украине завершились съемки короткометражки о геях-казаках на Запорожской Сечи619
Луцкий террорист был задержан, заложники освобождены486
В Полтаве мужчина, подозреваемый в угоне автомобиля, угрожал правоохранителям гранатой. На данный момент он с заложником, полковником полиции, направляется в сторону Киева486

Досуг

Полипропиленовые трубы: качество и эстетика инженерных систем
Полипропиленовые трубы: качество и эстетика инженерных систем
Полипропиленовые трубы: сферы использования, классификация и преимущества
Сегодня, 12:0136
Выбираем надежного застройщика: на что обратить внимание
Выбираем надежного застройщика: на что обратить внимание
Если Вы решили приобрести квартиру в новостройке, разумеется, Вам нужно, прежде всего, определиться с застройщиком, у которого, собственно говоря, и будете покупать недвижимость.
Вчера, 15:46252
Как выбрать и где в Киеве купить хороший велосипед для ребенка
Как выбрать и где в Киеве купить хороший велосипед для ребенка
Как правильно выбрать и где в Киеве купить детский велосипед хорошего качества. Рекомендации от экспертов IpopoKIDS
22-июл-2020, 17:42332
Выбор катера: советы новичкам
Выбор катера: советы новичкам
Как выбрать отличный катер для покупки? На что обратить внимание: новые или БУ, тип судна, размер и бренд лодки. Читайте далее!
22-июл-2020, 14:48331
Переоборудование микроавтобусов
Переоборудование микроавтобусов
Переоборудование микроавтобуса предполагает корректировку заводской конструкции транспортного средства для расширения его функциональности, обеспечения универсальных свойств, позволяющих использовать объект, как для пассажирских, так и для грузовых целей, а также для комфорта водителя и находящихся
21-июл-2020, 19:59475
Обзор вариантов недвижимости в курортной резиденции KANDINSKY Odessa Residence
Обзор вариантов недвижимости в курортной резиденции KANDINSKY Odessa Residence
Эффектная параметрическая архитектура, расположение возле моря, продуманная внутренняя инфраструктура, качественный сервис — основные преимущества комплекса апартаментов KANDINSKY Odessa Residence.
21-июл-2020, 16:32445

События

Не нужно сдавать ПЦР-тесты для полетов по Украине
Не нужно сдавать ПЦР-тесты для полетов по Украине
Степанов подчеркнул, что нет ни одной причины устанавливать такое требование
Сегодня, 12:0038
Продолжаются поиски полтавского захватчика, результатов нет
Продолжаются поиски полтавского захватчика, результатов нет
Спецоперация длилась всю ночь и продолжается
Сегодня, 11:3663
В МВД призвали не пытаться самостоятельно задержать полтавского автоугонщика
В МВД призвали не пытаться самостоятельно задержать полтавского автоугонщика
Поиски мужчины, который брал в заложники полицейского, продолжаются
Сегодня, 09:5867
Съезд республиканцев где объявят кандидата в президенты, отменил Трамп
Съезд республиканцев где объявят кандидата в президенты, отменил Трамп
Президент объявил, что решил отменить часть съезда из-за COVID-19
Сегодня, 09:4967
Пограничный контроль для ряда стран возвращает Финляндия
Пограничный контроль для ряда стран возвращает Финляндия
В трех странах ухудшилась ситуация с COVID-19
Сегодня, 09:4769
Новое правительство утвердили в Хорватии
Новое правительство утвердили в Хорватии
Правительство имеет парламентскую поддержку
Сегодня, 09:3766
7 Днів