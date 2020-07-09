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Досуг Сегодня, 15:5654
Популярное во всем мире мороженое «Ласунка» купить оптом у производителя — демократичные цены и премиальный уровень сервиса

Компания «Ласунка» известна в Украине третий десяток лет высоким качеством продукции, ассортиментом из двух сотен видов мороженого на любой вкус и демократичными ценами. Чтобы выгодно купить мороженое оптом у этого производителя, нужно оформить на его сайте заказ. Компания имеет производственные мощности и склады по всей стране, собственный специализированный транспорт и оптимальную логистику, что минимизирует расходы.

Заказы любого объема выполняются пунктуально и в сжатые сроки. «Ласунка» популярна не только в Украине, но и в таких странах ближнего и дальнего зарубежья:

  • Грузия, Молдавия, Казахстан и Азербайджан;
  • Израиль и Китай;
  • страны Балтии;
  • Болгария и Польша;
  • страны Африки.

Сотрудничество с зарубежными покупателями расширяется постоянно, так как качество продукции соответствует лучшим мировым образцам. Сертификаты качества продукции представлены на одной из страниц сайта компании.

«Ласунка» — современное предприятие уделяющее большое внимание развитию технологий и соответствию самым современным требованиям к качеству. Оборудование на фабриках высокопроизводительное, современное, от известных брендов. Технологии самые актуальные, упаковка сертифицирована и соответствует самым лучшим европейским образцам.

Ассортимент мороженого «Ласунка»

Основной продукт, производимый на производствах предприятия — мороженое различной консистенции, вкусов, форм и размеров:

  • вафельные стаканчики и рожки;
  • пломбир, эскимо;
  • брикеты;
  • фруктовое;
  • весовое;
  • в ведерках и контейнерах.

Ассортимент постоянно пополняется ароматными новинками с экзотическими фруктами, ягодами и плодами или с новыми комбинациями известных и популярных вкусов. Администрация предприятия призывает любителей мороженого высказывать свое мнение и новые идеи в соцсетях компании, по телефону и на электронную почту.

В блоге предприятия на отдельной странице официального портала представлена справочная информация и интересные статьи о мороженом, лайфхаки, рецепты необычного мороженого, например, без молока и сахара. Статьи не только о мороженом, но и интересные рецепты блинов, вареников, тортов, желе, шарлотки, разнообразных десертов и других популярных в Украине блюд.

Персонал квалифицированный, от топовых менеджеров до простых рабочих, и регулярно повышает уровень мастерства. Сырье поставляется надежными многолетними партнерами. Контроль качества осуществляется и для сырья, и для конечного продукта на выходе.

Как приобрести мороженое «Ласунка»

Для того, чтобы сделать заказ, нужно позвонить, воспользовавшись контактными телефонами или на горячую линию, представленными на официальном сайте предприятия. Менеджеры готовы предоставить консультации по всем профильным вопросам и принять заказ.

Регулярно проводятся интересные акции с различными призами. Не нужно ничего делать необычного, покупатель участвует в акции купив как обычно три порции любимого мороженого. Чек покупки и есть счастливый билет, по которому можно выиграть желанный приз.

Доставка осуществляется собственным специализированным транспортом компании с соблюдением температурного режима, необходимого для каждого продукта. Оплата — любым удобным способом для покупателя.

Свои пожелания и предложения можно высказывать в сообщениях на электронную почту и в социальных сетях «Ласунки». Компания открыта ко всему новому, плодотворному сотрудничеству и долгосрочным отношениям с клиентами. Мороженое «Ласунка» могут приобретать розничные и оптовые покупатели со всей Украины и за пределами страны.

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Теги: news, новости, Украина, мороженное, Ласунка, 7dniv, 7dnivinfo  
Популярное во всем мире мороженое «Ласунка» купить оптом у производителя — демократичные цены и премиальный уровень сервиса
Популярное во всем мире мороженое «Ласунка» купить оптом у производителя — демократичные цены и премиальный уровень сервиса
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Популярное во всем мире мороженое «Ласунка» купить оптом у производителя — демократичные цены и премиальный уровень сервиса
Популярное во всем мире мороженое «Ласунка» купить оптом у производителя — демократичные цены и премиальный уровень сервиса
Компания «Ласунка» известна в Украине третий десяток лет высоким качеством продукции, ассортиментом из двух сотен видов мороженого на любой вкус и демократичными ценами.
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