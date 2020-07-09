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Виды офисных шкафов и их предназначение

Офисные шкафы – это важный предмет меблировки офисного помещения. Их используют в качестве архива, гардероба, временного или постоянного хранилища для разных предметов и книг. Выбрать офисные шкафы для руководства и сотрудников можно на сайте https://toka.ua/catalog/shkafy-ofisnye/.

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Такие шкафы в основном предназначены для хранения необходимой документации в офисе. В различных компаниях недорогие открытые шкафы служат не только для хранения текущей документации с архивами, но и для демонстрационных образцов собственных произведенных товаров. К тому же, стеллажи применяются в качестве перегородок, которые помогают разделить рабочую зону для персонала. Однако в данной ситуации очень важно, чтобы задняя стенка стеллажа была изготовлена из ДСП, в ином случае они окажутся неустойчивыми.

Виды конструкций офисных шкафов

Конфигурация и размеры офисных стеллажей у различных изготовителей могут иметь небольшие отличия. К примеру, верхняя часть может быть спрятана за фасадом или находить на него. Стеллажи бывают:

  • открытые;
  • закрытые;
  • закрыты лишь некоторые полки, как правило, это нижний сектор.

В большинстве случаев офисные шкафы имеют стеклянный фасад, который бывает нескольких видов. К ним можно отнести: прозрачный, тонированный или матированный. Стоимость шкафа для папок и бумаг со стеклянным фасадом зависит от обрамления стекла. Безусловно, к одним из экономичных вариантов относится фасад без обрамления, а к дорогостоящим – оформление из узкого алюминиевого профиля.

Материал и размеры

Задняя стена стеллажа может быть выполнена из ДСП или древесноволокнистой плиты. Если она выполнена из ДВП, то лучше устанавливать у стены для большей устойчивости.

Такие шкафы имеют разные размеры. Для небольшого офисного помещения с большим объемом документации лучше всего выбирать вместительный шкаф, максимальная высота которого может составить до 2,5 м. Низкие стеллажи, высотой от 0,75 м – 1,4 м, в основном применяются в качестве декоративных, хотя также могут вмещать большое число папок.

Стандартная ширина стеллажа для офиса составляет от 0,7 м – 0,8 м, глубина – 0,3 м – 0,45 м. В отличие от обычных шкафов для сотрудников, глубина гардеробных составляет 0,35 м – 0,45 м или 0,6 м. В неглубоких стеллажах для одежды применяется выдвижная система, а шкаф, глубина которого составляет 0,6 м, оснащен штангой для гардеробной.

Офисная мебель для руководства

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Стенки, которые устанавливаются в кабинете руководства, предназначены для декоративной цели. Как правило, их применяют не для хранения папок и бумаг, а в качестве декоративного элемента в кабинете. В них руководители могут хранить книги или журналы, а в открытой зоне разные коллекции предметов. По этой причине большинство изготовителей шкафов для руководства применяют фасады из стекла или открытые зоны для украшения.

Материалы офисных шкафов

Чаще всего такие шкафы отличаются тонированным фасадом из стекла, оформленным алюминиевым профилем. Безусловно, гардеробную закрывают сплошным фасадом. При изготовлении боковины, полок и верхней части стенок для руководства применяются более плотные ДСП и МДФ.

Разновидности конструкции

Это могут быть наборные или готовые шкафы. Наборные стенки включают в себя отдельные модули. С их помощью можно собрать разные по размеру и дизайнерскому решению шкафы. Очень часто производители мебели предлагают серию готовых шкафов с большим выбором стенок по конфигурации.

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