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Зачем и когда менять летние шины на зимние?

Когда теплый летний воздух сменяется холодом надвигающейся зимы, некоторые из вас, вероятно, больше думают об увядающем загаре и потерянных пляжных днях, чем об уходе за автомобилем. Однако зимние шины чрезвычайно важны для вашей безопасности, если вы живете в снежном климате, и важно знать, когда именно пора их доставать. Если вы уже запаслись всем необходимым к зиме, а ваш автомобиль остался без внимания, по ссылке https://ascania-shina.com/shiny/zimnie интернет-магазина «Аскания Шина», вы точно сможете сделать хорошую инвестицию, поделив износ между двумя наборами шин, а главное повысить свою безопасность.

Основы

Зимние шины, отмеченные символом снежинки, изготовлены из специальных эластичных резиновых компонентов, устойчивых к низким температурам, и имеют глубокие протекторы, которые захватывают снег, лед и слякоть под вашими колесами. Всесезонные шины, независимо от того, что они имеют марку M+S для грязи и снега, могут не подходить для сильно заснеженных мест.

Композиция и дизайн протектора для зимних шин отличается от традиционных всесезонных шин, чтобы максимизировать сцепление. Даже самые лучшие всесезонные шины имеют сцепление, которое ослабевает при понижении температуры. Состав зимних шин позволяет им оставаться эластичными при низких температурах, сохраняя сцепление. Без сцепления большинство функций безопасности вашего автомобиля-таких как полный привод и антиблокировочные тормоза-не могут правильно выполнять свою работу.

Наличие второго комплекта специальных зимних шин дает вам дополнительную защиту и чувство безопасности, увеличивает вашу способность стартовать на возвышенности, останавливать автомобиль и маневрировать в глубоком снегу.

Зимние шины также бывают шипованными. Добавление 100 маленьких шипов к вашим шинам делает более безопасную езду на льду; однако использование шипованных шин не всегда допускается из-за повреждений, которые они наносят на чистых дорогах.

Даже если у вас есть задний привод, зимние шины нужно ставить на все колеса вашего автомобиля. Установка их только на передние колеса переднеприводного автомобиля может вызвать спин-ауты или привести к ухудшению рулевого управления в заднеприводном автомобиле.

Когда переходить на зимнюю резину

Нет четких ответов относительно того, когда вы должны заменить шины на зимние, так как каждый регион имеет разные погодные условия. Стремитесь менять их, когда погода ухудшается, температура падает ниже +7 градусов по Цельсию, ведь летняя резина теряет свои способности при температуре ниже +5. Лучше надеть зимние шины слишком рано, чем оставить до тех пор, пока вам не придется откапывать свою машину в снегу. 

Хотя технически вы можете оставлять зимние шины на круглый год, это не рекомендуется. Один из реальных недостатков зимних шин летом заключается в том, что они очень быстро изнашиваются. При использовании двух комплектов, летних и зимних шин, последние обычно используются около трех или четырех сезонов, прежде чем их придется заменить. Если вы будете ездить на них круглый год, жара будет изнашивать определенные “зимние” компоненты.

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Зачем и когда менять летние шины на зимние?
Зачем и когда менять летние шины на зимние?
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