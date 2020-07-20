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Досуг Сегодня, 15:4263
Кабельно-проводниковая продукция в Харькове от ведущего производителя

Кабельной продукцией называют изделия, которые используются для передачи электроэнергии или информационных потоков. Кабельные проводники изготавливают изолированными и неизолированными. Различают такие основные типы изделий, как провод, оптический и силовой кабель, шина, шнур, лента. 

Востребованность кабельных проводников высока в различных видах промышленности и в строительстве. Для оптимизации поиска  нужных позиций в своем каталоге ведущий производитель в Украине кабельный завод “Энергопром”  все разнообразие товарных групп разделил на четыре основных вида:

  • силовой кабель электрический,
  • изолированные провода и шнуры,
  • установочные монтажные провода,
  • самонесущие изолированные провода.

Наиболее потребляемыми товарными позициями являются электропровод, здесь представлены все типы изделия https://energopromkabel.kh.ua/izolirovannyiy-mednyiy-provod , и электрокабель.

Провод электрический: применение и разновидности

Конструктив электрического провода достаточно прост- в изоляционную оболочку из поливинилхлорида спрятаны скрученные медные жилы. Каждая их этих жил в свою очередь также  покрыта защитным слоем из пластика или силикона. Количество жил в электрических проводах может доходить до 10, но чаще всего используют изделия с количеством жил от двух до четырех.

Такая двойная система изоляционной защиты гарантирует безопасность и стабильность работы электропровода, с устойчивыми характеристиками:

  • температура эксплуатации от минус 25 градусов С до плюс 40 градусов С;
  • стойкость к  возгоранию;
  • период рабочей эксплуатации до 10 лет.

Назначение электрических проводов определяется необходимостью подключения электричества или его прокладки и монтажа. Поэтому сфера применения может быть как в  бытовом плане, например, для подключения бытовых приборов),  так и для сложных магистральных систем и инженерных решений.

Производство на кабельном заводе “Энергопром” кабельно-проводниковой продукции было основано в 1995 году. На сегодня позиции лидера завод сохраняет, благодаря современной развитой материально-технической базе и профессиональному инженерно-техническому кадровому составу.

Приобрести продукцию завода удобно, используя фирменный интернет-магазин, или заказать по телефону, что позволяет получить дополнительную квалифицированную консультацию. Вся продукция завода сертифицирована и производится в соответствии с ГОСТом или ТУ (техническим условием). 




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