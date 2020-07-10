 

Комплекты постельного белья от украинских производителей

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Комплекты постельного белья от украинских производителей

Выбирая постельное белье, мы стараемся просмотреть много сайтов и прочитать отзывы о том или ином виде. На рынке существует много фирм производителей и магазинов, которые реализуют их изделия.  Мы дадим вам несколько советов, чтобы подобрать комплект постельного белья и получить удовольствие от его фактуры и качества. Сначала вы можете ознакомиться с каталогом интернет магазина «Дом Коттон», где представлена текстильная продукция от известных брендов.

Виды постельного белья по размеру спального места

У фабрик, отшивающих белье размеры могут отличаться, но классификация общая для всех:

·         Детские-для детей от рождения до трех лет. Некоторые производители выпускают комплекты без пододеяльника, по европейскому стандарту.

·         Полуторные или подростковые, предназначены для односпальной кровати.

·         Семейный вариант состоящий из двух пододеяльников.

·         Двуспальный, подойдёт и для одного спящего на большой кровати.

·         Евро, тем, у кого большой размер спального места.

Для определения нужного размера достаточно знать параметры кровати. Подобрать его можно посмотрев карточки товара в каталоге магазина.

Комплекты постельного белья от украинских производителей

Характеристики качественного постельного белья

1.       Равномерная плотность ткани. Для ее её определения, достаточно посмотреть сквозь неё на свет;

2.       Шов специальный бельевой. Им обрабатываются края, чтобы нить не вытрёпывалась;

3.       Пошив из цельного отреза материи;

4.       Нити для швов прочные в тон ткани;

5.       Запах нового постельного белья не должен отдавать химией;

6.       Приятный тактильно.

Материалы для пошива постельного белья

Для производства белья используются ткани разных составов и плетения. Они отличаются по внешнему виду и физическим характеристикам.

Комплекты постельного белья от украинских производителей

Рассмотрим самые популярные из хлопка. Его гигиенические характеристики имеют большое преимущество благодаря гигроскопичности, проводимости воздуха и способности не вызывать аллергию.

§  Бязь и его улучшенный вариант ранфорс. Добротный, практичный, с плотностью, позволяющей выдерживать частые стирки. Подойдет для детей, подростков благодаря способности окрашиваться в яркие цвета и не линять при стирке.

§  Перкаль тонкий и прочный материал. Его специально обрабатывают чтобы стал мягким.

§  Сатин ткань с особым плетением с одноименным названием. Отличается прочностью, гладкостью, стойкостью к внешним воздействиям. Существуют такие его разновидности от простого(твил) до дорогих элитных тканей (страйп, жаккард, люкс). Они пользуются популярностью у потребителей.

§  Вареный хлопок один из материалов премиум класса. Его специально обрабатывают горячей водой, для получения мягкости и слегка помятого внешнего вида.

Выбирайте постельное белье, подходящее вашему вкусу и интерьеру комнаты. Предпочтительнее будут неяркие цвета и сдержанные рисунки. Таким образом набор для спальни впишется в любую обстановку и благотворно скажется на качестве сна. 

 

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Комплекты постельного белья от украинских производителей
Комплекты постельного белья от украинских производителей
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Комплекты постельного белья от украинских производителей
Комплекты постельного белья от украинских производителей
Выбирая постельное белье, мы стараемся просмотреть много сайтов и прочитать отзывы о том или ином виде. На рынке существует много фирм производителей и магазинов, которые реализуют их изделия.
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