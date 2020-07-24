Гражданство Румынии для украинцев

Румыния, являясь частью Европейского союза, граничит с Украиной, а потому привлекает внимание украинцев в качестве места постоянного проживания. Располагая румынским гражданством, перед его владельцем открываются немалые перспективы.

Лояльная иммиграционная политика данной европейской страны делает получение второго паспорта для украинцев наиболее простым путем обретения гражданства ЕС (другие страны-участницы предъявляют много больше требований). Обрести желаемый документ сегодня можно двумя способами: сложным путем натурализации или с помощью программы «гражданство за инвестиции». В первом случае придется сдавать обязательный языковой экзамен и провести в стране не менее 10 лет, тогда как второй способ предполагает инвестирование на сумму не менее 500 тыс. евро. Выявить наиболее удобный вариант поможет обсуждение компании rumunia.com.ua.

Выгодные стороны румынского гражданства

Не секрет, что жизнь в границах Евросоюза и странах СНГ существенно отличается. Уровень жизни, комфорт, инфраструктура, образование, доходы – все это заставляет молодые семьи задуматься о будущем, побеспокоиться о втором гражданстве. Учитывая ряд социально-экономических потрясений и политической обстановки в Украине, получение румынского паспорта воспринимается как возможность обустроить жизнь к лучшему.

Только представьте, что стать гражданином Евросоюза можно в течение 14 месяцев, при этом без необходимости покидать надолго родную страну, изучать иностранный язык и культуру. Такая возможность есть – ускоренная программа получения гражданства балканской страны.

Детали получения второго гражданства

Ускоренная репатриация (возвращение на родину) – законная процедура, которая подходит для украинцев, чьи прямые предки родились и проживали в Великой Румынии – государстве, просуществовавшем до 1940 года. В то время в территорию Румынии частично входили Буковина (Черновицкая область) и Бессарабия (Одесская область). Каждый человек, который может доказать румынское кровное родство, имеет законное право на получение гражданства в течение указанного периода.

Процедура установлена в соответствии с Законом «О гражданстве Румынии» №21 от 1991 года. К лицам, владеющим этим правом, относятся те, кто приобрел гражданство балканской страны, в том числе через усыновление, и которые утратили его по независящим то них причинам, могут восстановить румынское гражданство по ускоренной программе. Также это касается лиц, являющихся потомками румын до lll колена. К родственникам lll относятся: мать, отец, бабушка, дедушка, прабабушка и прадедушка. Документы, устанавливающее право на румынское гражданство и служащие подтверждением румынских корней, представлены свидетельством о рождении/смерти и браке.

Если нет возможности доказать румынские корни?

Могут ли рассчитывать на второй паспорт украинцы, не имеющие возможности доказать этническую принадлежность к румынскому народу? С помощью профильных адвокатов подобное возможно. Однако придется найти путь к архивным документам и отыскать нужные доказательства. Учитывая тот факт, что за сто лет документы могли растеряться, работа отнимет некоторое время.

О преимуществах ускоренной программы репатриации

Ускоренная программа репатриации имеет немало выгод для того, кто стремится к гражданству Евросоюза:

сокращение сроков;

упрощенные условия;

официальная государственная программа;

сохранение украинского гражданства;

нет потребности в сдаче экзаменов на знание языка и культуры.

Перечисленных преимуществ вполне достаточно, чтобы всерьез задуматься о втором паспорте. Процедура получения румынского гражданства по шагам:

Сбор и анализ документации. Предоставление дела. Ожидание выхода в приказ. Прохождение присяги. Оформление внутренних документов.

Последовательное выполнение этапов в большинстве случаев гарантирует получение второго паспорта, указывающего на румынское гражданство.

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