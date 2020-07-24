 

Гражданство Румынии для украинцев

Досуг Вчера, 21:4480
Гражданство Румынии для украинцев

Румыния, являясь частью Европейского союза, граничит с Украиной, а потому привлекает внимание украинцев в качестве места постоянного проживания. Располагая румынским гражданством, перед его владельцем открываются немалые перспективы.

Лояльная иммиграционная политика данной европейской страны делает получение второго паспорта для украинцев наиболее простым путем обретения гражданства ЕС (другие страны-участницы предъявляют много больше требований). Обрести желаемый документ сегодня можно двумя способами: сложным путем натурализации или с помощью программы «гражданство за инвестиции». В первом случае придется сдавать обязательный языковой экзамен и провести в стране не менее 10 лет, тогда как второй способ предполагает инвестирование на сумму не менее 500 тыс. евро. Выявить наиболее удобный вариант поможет обсуждение компании rumunia.com.ua.

Выгодные стороны румынского гражданства

Не секрет, что жизнь в границах Евросоюза и странах СНГ существенно отличается. Уровень жизни, комфорт, инфраструктура, образование, доходы – все это заставляет молодые семьи задуматься о будущем, побеспокоиться о втором гражданстве. Учитывая ряд социально-экономических потрясений и политической обстановки в Украине, получение румынского паспорта воспринимается как возможность обустроить жизнь к лучшему.

Только представьте, что стать гражданином Евросоюза можно в течение 14 месяцев, при этом без необходимости покидать надолго родную страну, изучать иностранный язык и культуру. Такая возможность есть – ускоренная программа получения гражданства балканской страны.

Детали получения второго гражданства

Ускоренная репатриация (возвращение на родину) – законная процедура, которая подходит для украинцев, чьи прямые предки родились и проживали в Великой Румынии – государстве, просуществовавшем до 1940 года. В то время в территорию Румынии частично входили Буковина (Черновицкая область) и Бессарабия (Одесская область). Каждый человек, который может доказать румынское кровное родство, имеет законное право на получение гражданства в течение указанного периода.

Процедура установлена в соответствии с Законом «О гражданстве Румынии» №21 от 1991 года. К лицам, владеющим этим правом, относятся те, кто приобрел гражданство балканской страны, в том числе через усыновление, и которые утратили его по независящим то них причинам, могут восстановить румынское гражданство по ускоренной программе. Также это касается лиц, являющихся потомками румын до lll колена. К родственникам lll относятся: мать, отец, бабушка, дедушка, прабабушка и прадедушка. Документы, устанавливающее право на румынское гражданство и служащие подтверждением румынских корней, представлены свидетельством о рождении/смерти и браке.

Если нет возможности доказать румынские корни?

Могут ли рассчитывать на второй паспорт украинцы, не имеющие возможности доказать этническую принадлежность к румынскому народу? С помощью профильных адвокатов подобное возможно. Однако придется найти путь к архивным документам и отыскать нужные доказательства. Учитывая тот факт, что за сто лет документы могли растеряться, работа отнимет некоторое время.

О преимуществах ускоренной программы репатриации

Ускоренная программа репатриации имеет немало выгод для того, кто стремится к гражданству Евросоюза:

  • сокращение сроков;
  • упрощенные условия;
  • официальная государственная программа;
  • сохранение украинского гражданства;
  • нет потребности в сдаче экзаменов на знание языка и культуры.

Гражданство Румынии для украинцев

Перечисленных преимуществ вполне достаточно, чтобы всерьез задуматься о втором паспорте. Процедура получения румынского гражданства по шагам:

  1. Сбор и анализ документации.
  2. Предоставление дела.
  3. Ожидание выхода в приказ.
  4. Прохождение присяги.
  5. Оформление внутренних документов.

Последовательное выполнение этапов в большинстве случаев гарантирует получение второго паспорта, указывающего на румынское гражданство.

Больше о психологии миграции можете почитать на форуме https://www.rsd.in.ua/forum/49-%d0%bf%d0%be%d0%bb%d1%83%d1%87%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%b6%d0%b4%d0%b0%d0%bd%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b0-%d0%b2%d0%b8%d0%b7/

Статья была интересной?
Поделитесь публикацией со своими друзьями!
Теги: news, новости, Украина, Гражданство, Румынии, 7dniv, 7dnivinfo  
ТОП-5 мест, где можно сделать лазерную эпиляцию в Киеве
ТОП-5 мест, где можно сделать лазерную эпиляцию в Киеве
Гражданство Румынии для украинцев
Гражданство Румынии для украинцев
Комплекты постельного белья от украинских производителей
Комплекты постельного белья от украинских производителей
Гороскоп на сегодня (27.07.20)
Гороскоп на сегодня (27.07.20)
Какие сегодня праздники, события - 27 Июля
Какие сегодня праздники, события - 27 Июля
Кабельно-проводниковая продукция в Харькове от ведущего производителя
Кабельно-проводниковая продукция в Харькове от ведущего производителя
Зачем и когда менять летние шины на зимние?
Зачем и когда менять летние шины на зимние?
Виды офисных шкафов и их предназначение
Виды офисных шкафов и их предназначение
Уход за газоном
Уход за газоном
Популярное во всем мире мороженое «Ласунка» купить оптом у производителя — демократичные цены и премиальный уровень сервиса
Популярное во всем мире мороженое «Ласунка» купить оптом у производителя — демократичные цены и премиальный уровень сервиса
Какие сегодня праздники, события - 24 Июля
Какие сегодня праздники, события - 24 Июля
Полипропиленовые трубы: качество и эстетика инженерных систем
Полипропиленовые трубы: качество и эстетика инженерных систем

Новости по теме

Как Россия упростила прием в свое гражданство
Как Россия упростила прием в свое гражданство
24-июл-2020, 19:01
Запрет на въезд иностранцев продлила Румыния
Запрет на въезд иностранцев продлила Румыния
18-июл-2020, 01:00
Процедура признания лицом без гражданства появилась в Украине
Процедура признания лицом без гражданства появилась в Украине
16-июн-2020, 14:05
Условия для двойного гражданства в Украине назвали В МИД
Условия для двойного гражданства в Украине назвали В МИД
12-июн-2020, 10:04
Виктор Медведчук: МВФ в очередной раз продемонстрировал, кого «слуги народа» считают своим хозяином
Виктор Медведчук: МВФ в очередной раз продемонстрировал, кого «слуги народа» считают своим хозяином
2-июн-2020, 09:51

Последние новости

Вчера, 2020-07-27
22:47
События
Без электричества и воды остались три района в Киеве
22:16
События
На прекращение огня на Донбассе отреагировала Хорватия
20:23
События
Дату консультаций с Ираном о компенсациях жертвам катастрофы МАУ назвали в МИД
20:20
События
Для участия в платформе по деоккупации Крыма, Украина пригласила Польшу
20:17
События
О ЧП на северной границе объявили в Израиле
20:15
События
Во время ремонтных работ в Харькове погибли четыре коммунальщика
19:30
События
Военные учения Sea Breeze-2020 завершились завершились
18:30
События
Для эвакуации затонувший танкер в Одессе могут разрезать
17:30
События
COVID-19 подтвердили у замглавы Черниговской ОГА
16:30
События
Военный в Ровенской области убил своего сослуживца
15:16
События
Вспышку коронавируса зафиксировали в Печерском райсуде Киева
15:14
События
Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что пандемия коронавируса в мире усиливается
15:06
События
В Киеве двое мужчин угнали маршрутку. Их задержали спустя несколько минут после того, как они оставили автобус и пытались скрыться
14:01
Политика
У Путина в очередной раз отметили, что Россия якобы не является стороной конфликта
13:59
Политика
Нового прокурора Киева назначила Венедиктова
13:57
События
Произошел взрыв на газопроводе Болгария-Греция
13:56
События
Ослабить карантин не готовы шесть областей
12:17
События
С долгами по зарплате шахтерам Минэнерго полностью рассчиталось
12:16
Экономика
Ограничить импорт электроэнергии до конца 2021 предлагает Минэнерго
12:15
Политика
Филатов: защитить права местного самоуправления можно только путем объединения

Новости ТОП-7

Штормовое предупреждение объявили в Украине8356
Обновлённые данные про заболевших и умерших от коронавируса в Украине 26.07 (состоянием на 09:00)2893
Обновлённые данные про заболевших и умерших от коронавируса в Украине 25.07 (состоянием на 09:00)1906
Обновлённые данные про заболевших и умерших от коронавируса в Украине 27.07 (состоянием на 09:00)1906
В Костополе Ровенской области у продавщицы произошел конфликт между продавцом в магазине и покупательницей, которая пришла туда979
Более 20 полицейских пострадали во время протестов в Сиэтле609
Бойца "Азова" избили в Запорожье, пострадавший находится в коме550

Досуг

ТОП-5 мест, где можно сделать лазерную эпиляцию в Киеве
ТОП-5 мест, где можно сделать лазерную эпиляцию в Киеве
Рейтинг клиник, где можно сделать лазерную эпиляцию в Киеве
Вчера, 21:4774
Гражданство Румынии для украинцев
Гражданство Румынии для украинцев
Румынское граджанство как способ изменить жизнь к лучшему. Преимущества второго гражданства на территории Европейского союза. Особенности процедуры ускоренной репатриации.
Вчера, 21:4483
Комплекты постельного белья от украинских производителей
Комплекты постельного белья от украинских производителей
Выбирая постельное белье, мы стараемся просмотреть много сайтов и прочитать отзывы о том или ином виде. На рынке существует много фирм производителей и магазинов, которые реализуют их изделия.
Вчера, 15:41134
Кабельно-проводниковая продукция в Харькове от ведущего производителя
Кабельно-проводниковая продукция в Харькове от ведущего производителя
Информационная статья о кабельно-проводниковой продукции ведущего производителя в Украине.
26-июл-2020, 15:42120
Зачем и когда менять летние шины на зимние?
Зачем и когда менять летние шины на зимние?
Погода меняется в течение всего года, что влияет на условия вождения. Ваш автомобиль точно выиграет от зимней резины при низкой температуре, а вы - от повышенного чувства безопасности и защищенности.
25-июл-2020, 17:50421
Виды офисных шкафов и их предназначение
Виды офисных шкафов и их предназначение
Как выбрать офисный шкаф для сотрудников и руководства: важные нюансы и особенности
25-июл-2020, 17:48427

События

Без электричества и воды остались три района в Киеве
Без электричества и воды остались три района в Киеве
Произошло повреждение оборудования на Киевской теплоэлектроцентрали
Вчера, 22:4779
На прекращение огня на Донбассе отреагировала Хорватия
На прекращение огня на Донбассе отреагировала Хорватия
Дипломаты поддерживают дипломатические усилия, цель которых выполнение минских соглашений
Вчера, 22:1693
Дату консультаций с Ираном о компенсациях жертвам катастрофы МАУ назвали в МИД
Дату консультаций с Ираном о компенсациях жертвам катастрофы МАУ назвали в МИД
Переговоры пройдут в Киеве 29-30 июля
Вчера, 20:2385
Для участия в платформе по деоккупации Крыма, Украина пригласила Польшу
Для участия в платформе по деоккупации Крыма, Украина пригласила Польшу
Украина видит Польшу одним из лидеров платформы
Вчера, 20:2086
О ЧП на северной границе объявили в Израиле
О ЧП на северной границе объявили в Израиле
ЧП объявили в связи с перестрелкой на границе Ливана и Израиля
Вчера, 20:1783
Во время ремонтных работ в Харькове погибли четыре коммунальщика
Во время ремонтных работ в Харькове погибли четыре коммунальщика
По предварительным данным, коммунальщики задохнулись
Вчера, 20:1595
7 Днів