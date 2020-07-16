ТОП-5 мест, где можно сделать лазерную эпиляцию в Киеве

Несмотря на популярность лазерной эпиляции, многие до сих пор считают эту процедуру болезненной. Но только не клиенты центров лазерной эпиляции! Они-то уже убедились, что это не больно и очень эффективно. Ни один другой метод удаления волос не дает таких превосходных результатов. Представьте, что после того, как Вы пройдете полный курс процедур, ненавистные волосы исчезнут с тела на много лет и кожа будет оставаться абсолютно гладкой..

Но, помните, что не везде лазерную эпиляцию делают качественно. Залогом хорошего результата будет правильный выбор центра лазерной эпиляции, в котором процедуру проводят опытные специалисты и где используется только оригинальное оборудование.

Небольшой ликбез

Вы замечали, сколько сегодня новых салонов, в которых предлагают лазерную эпиляцию? Причем по нереально низким ценам. Конечно, можно соблазниться на фантастическую скидку и сделать процедуру в первом попавшемся заведении. Но давайте разберемся, почему одни клиники не пиарят себя и не снижают цены, а другие соревнуются за клиентов, предлагая лазерную эпиляцию за копейки.

Дело в том, что на современном косметологическом рынке появилось множество китайских и корейских лазерных аппаратов, которые стоят в разы дешевле оригинального оборудования производства известных американских и европейских концернов. Процедуры на таких аппаратах, действительно, обойдутся дешевле, но результат от такой лазерной эпиляции будет значительно слабее.

Во-первых, технические параметры китайских лазеров не позволяют проникнуть на должную глубину и уничтожить фолликулы. Во-вторых, безопасность использования такого оборудования Вам никто не гарантирует. Так что не экономьте на своем здоровье и не тратьте время попусту.

Сегодня мы Вас познакомим с самыми известными в Киеве центрами лазерной эпиляции, где процедуру проводят в соответствии с мировыми стандартами, только на оригинальном, сертифицированном оборудовании, врачи с высшим медицинским образованием, прошедшие специальное обучение.

Рейтинг составлен на основании положительных отзывов клиентов.

1. ЛЮМЕНИС

Возглавляет наш ТОП-5 крупнейшая международная сеть центров лазерной эпиляции и косметологии «Люменис». Эта титулованная компания вот уже 13 лет занимается лазерной эпиляцией, которая является главным направлением работы сети.

Компания насчитывает около 40 филиалов в Украине и в других странах, в том чисел 26 салонов в Киеве. Все они расположены в шаговой доступности от станций метро и охватывают все районы столицы.

Центры «Люменис» - это, прежде всего, стерильность, самое современное оборудование, специалисты с высшим медицинским образованием и большим опытом работы в сфере лазерной эпиляции. Клиенты попадают в красивую, уютную обстановку, где внимательный персонал всегда предложит напитки и угощения. А если Вы пришли с ребенком, ему не придется скучать – в салонах оборудованы детские уголки, где с ним поиграют, порисуют и обязательно угостят внусняшками.

Лазерная эпиляция здесь проводится с помощью диодных лазеров LUMENIS LightSheer DESIRE и LUMENIS LightSheer DUET от американо-израильской компании LUMENIS, ведущего мирового производителя медицинских и косметологических лазеров. Данные аппараты признаны «золотым стандартом» лазерной эпиляции и обеспечивают максимальный эффект от процедуры и абсолютную безопасность для организма.

Аппарат LUMENIS LightSheer DESIRE работает со всеми фототипами кожи, включая смуглую, что является его несомненным преимуществом в сравнении с другими лазерами.

За высокое качество предоставляемых услуг и вклад в развитие косметологического рынка Украины компания «Люменис» удостоена многих наград, а именно «Выбор года» (2012-2016 гг.), «Фавориты успеха» (2018 г.) и «Компания года» (2018 гг.).

Чтобы получить бесплатную консультацию и записаться на процедуру, звоните по телефонам:(067) 360-99-10, (067) 411-99-11, (067) 383-83-84.

2. MЕД СИТИ

«Мед Сити» - это многопрофильная частная клиника лазерной медицины, работающая в следующих направлениях: акушерство и гинекология, урология, проктология, флебология, дерматология, трихология, пластическая хирургия. Также в медучреждении можно провести УЗД органов малого таза, молочных желез, сосудов, верхних и нижних конечностей, сдать анализы, удалить подкожные доброкачественные новообразования.

Важное место в работе клиники занимает и косметологическое направление. Здесь представлен полный спектр услуг по уходу за лицом и телом, в частности, ручная и аппаратная косметология, в том числе, и лазерная, омолаживающие инъекционные методики.

Лазерная эпиляция в клинике «Мед Сити» проводится с помощью динамического высокоскоростного лазерного аппарата Motus AX, производства итальянского концерна Deka, Этот инновационный александритовый лазер является последним словом в технологии лазерной эпиляции. Технические характеристики аппарата позволяют проводить сеанс гораздо быстрее, чем на предыдущих моделях александритовых лазеров, а также работать по загорелой коже и с волосами любого цвета, в том числе рыжими и светлыми.

Клиника предоставляет клиентам комфортные условия пребывания, а также разнообразные акции, дисконтные программы и достаточно лояльную ценовую политику.

Телефоны для записи и консультаций: (044) 338-55- 00, (068) 952-38-23

3. ИНСТИТУТ ДЕРМАТОКОСМЕТОЛОГИИ ДОКТОРА БОГОМОЛЕЦ

Впервые в Украине лазерная эпиляция была проведена в Институте дерматокосметологии доктора Богомолец, в 2000 году. Именно отсюда берет свое начало история лазерной эпиляции в нашей стране. Тогда же в клинике впервые в Украине были применены косметологические лазеры для лечения сосудистых патологий.

Лечебно-диагностический центр, который возглавляет Ольга Богомолец является ведущим медицинским учреждением в нашей стране по диагностике и лечению меланомы и рака кожи. Основными направлениями работы Института были и остаются дерматология и дерматоонкология, а именно: удаление новообразований кожи, гемангиом, родинок, бородавок, сосудистых патологий, пигментации, растяжек, шрамов и т.д.

В Институте на высоком профессиональном уровне предоставляются косметологические услуги, в том числе, проводятся процедуры лазерной косметологии, работает отделение эстетической медицины (контурная пластика, инъекционные методики, фракционное омоложение, пластическая хирургия), а также детское отделение (вакцинация, педиатрия, дерматология, хирургия).

Удаление нежелательных волос в Институте доктора Богомолец проводится с помощью александритового лазера американского производства Gentlelase Plus. Аппарат одобрен FDA и разрешен к применению у детей и подростков для лечения гирсутизма и гипертрихоза. Система динамического охлаждения DCD, которой оснащен аппарат GentleLase Plus, надежно защищает кожные покровы от перегрева и болевых ощущений, а диаметр светового пятна, размер которого составляет 18 мм, позволяет значительно сократить длительность процедуры. Александритовый лазер применяется на светлой и очень светлой коже, для обладателей темных волос. Такое сочетание даст оптимальный результат от процедуры.

Чтобы записаться в Институт дерматологии и косметологии доктора Богомолец, звоните по телефонам: (044) 235-00-08, (044) 235-40-60.

4. GOLD LASER

Центр лазерной косметологии и хирургии «Gold Laser» удобно расположен в самом центре Киева, на улице Льва Толстого. Заведение специализируется на таких направлениях, как пластическая хирургия, маммопластика, интимная пластика, лазерная косметология, лазерная дерматология, инъекционная косметология, трихология, аппаратная косметология лица и тела, лазерная эпиляция, а также среди услуг клиники - удаление тату и татуажа, сосудистых патологий, новообразований, шрамов, рубцов, пигментных пятен. Среди специалистов клиники немало врачей с ученой степенью и большим практическим опытом.

Для лазерной эпиляции в «Gold Laser» используется три вида лазерных аппаратов – александритовый, неодимовый и диодный. В зависимости от типа кожи и структуры волос врач в индивидуальном порядке подберет и порекомендует, какой именно аппарат оптимально подойдет для каждого конкретного клиента.

Узнать об услугах клиники, проконсультироваться или записаться можно по номерам телефонов: (044) 338-12-90, (067) 235-71-96.

5. ФОРМУЛА ТЕЛА

Студия «Формула тела» - заведение не сетевое, но представляющее собой настоящий храм красоты, в котором Вам предложат целый комплекс косметологических и оздоровительных процедур для красоты и здоровья, Здесь Вы можете посетить Хаммам (турецкую парную с использованием целебных трав и восточных массажей), пройти ручные и аппаратные массажи, воспользоваться услугами мастера ногтевого сервиса и парикмахера, а также пройти процедуры по коррекции фигуры, устранению целлюлита, СПА-процедуры, индивидуальные фитнес-программы.

Удаление нежелательных волос в студии «Формула тела» проводится с помощью диодного лазера «MeDioStar» NеXT.

«Формула тела» уже более 15 лет дарит своим клиентам красоту, молодость и хорошее настроение и пользуется большой популярностью за качественное обслуживание и приятную атмосферу.

Звоните в студию «Формула тела» по номерам телефонов: (097) 563-37-93, (099) 467-36-89, (063) 394-57-89.

Сделайте правильный выбор

В нашем обзоре представлены абсолютно разные заведения, с разной концепцией и оборудованием, но объединяет их высокий профессионализм сотрудников и отменное качество предоставляемых услуг. Все эти клиники давно работают на бьюти-рынке нашей страны и снискали любовь клиентов и великолепную репутацию.

Выбирайте заведение по душе, ведь курс лазерной эпиляции длиться около года и очень важно, чтобы идя на процедуру, Вы получали удовольствие не только от результата, но и от посещения самого центра лазерной эпиляции. Приятное общение, комфортное пребывание тоже очень важны для клиента, ведь положительные эмоции – это то, что останется с Вами и то, чем Вы потом поделитесь с окружающими. Встретимся в салоне лазерной эпиляции, и пусть все будет гладко.