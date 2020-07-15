Доставка товаров из Америки – выгоды и особенности

Каждый, кто хоть раз заказывал товары на американских сайтах, потом долгое время советует всем друзьям и знакомым сделать то же самое. Подобная реклама объясняется высоким качеством американских товаров, которые проходят многократных государственный контроль и продаются по выгодной стоимости.

Репутация крупнейших порталов вроде Amazon или eBay уже говорит об оптимальных условиях покупки и надлежащем качестве представленной продукции. Невероятно большой ассортимент, наличие незаменимых мелочей или поистине уникальных ценностей, которых нет больше нигде – все это можно найти на американских интернет-порталах и при этом не переплачивать за покупку.

Как оформить заказ?

Сразу следует обозначить, что для оформления заказа на американских сайтах необходимо знать английский язык хотя бы на среднем уровне, поскольку русский интерфейс на них не предусмотрен. Кроме того, потребуется адрес на территории США, на который будет отправлена посылка. Отсутствие обоих условий – это не повод отказываться от желанной покупки, поскольку компания USAinUA всегда придет на помощь. Чтобы обратиться к посреднику, потребуется выполнить такие действия:

Зарегистрироваться на сайте компании. После регистрации будет открыт доступ к личному кабинету, где клиент сможет без проблем просматривать информацию касательно посылки: где находится, когда прибудет, прошла ли таможню и т.д. На этом же этапе сотрудники USAinUA предоставят американский адрес для доставки. Выбрать понравившийся товар в американском интернет-магазине и оформить доставку на предоставленный адрес. Если требуется пообщаться с продавцом, уточнить детали товара или его наличие, но навыков владения английским языком нет, не волнуйтесь – сотрудники компании выполнят все действия за вас. Ожидать доставки, используя личный кабинет для отслеживания посылки и внесения платежей на каждом предусмотренном для этого этапе.

Сотрудники компании находятся на связи с клиентом и оказывают всестороннюю помощь на всех этапах сотрудничества.

Для чего нужен посредник

На данный момент доставка из Америки, как, например, из Китая, невозможна, а значительное расстояние, недостаточное знание английского языка, отсутствие американского адреса и ряд других нюансов становятся серьезным препятствием для заказа. В результате клиенту часто приходится отказываться от выгодной покупки и переплачивать в отечественных магазинах, предлагающих менее качественные товары по высоким ценам. Подобных проблем удастся избежать, поскольку обращение в компанию USAinUA имеет множество преимуществ:

Индивидуальный подход к каждому заказчику. Помощь в оформлении заказа и формировании посылки. Два пути доставки: воздушный и морской. Второй вариант обойдется дешевле, первый – быстрее. Помощь в оплате пошлин на таможне.

Опытные сотрудники компании помогут клиенту разобраться с тонкостями оформления заказа и получить качественный товар на самых выгодных условиях.