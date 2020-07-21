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Досуг Сегодня, 10:4153
12000 гривен под 0% в Милоан доступны даже в кризис

Кредит под 0% от Милоан доступный даже в период карантина. Уже при первом обращении вы сможете получить 12 000 гривен на срок до 30 дней. Обратиться за финансовой помощью в Miloan можно в любое время — даже ночью. Заявки обрабатываются автоматизированной системой 24/7. Деньги переводятся на карту мгновенно.

 

В кризисный период марта-апреля некоторые МФО приостановили выдачу кредитов. Многие работали, но из-за просрочек потерпели большие убытки. Только шесть компаний продолжили выдавать кредиты под 0%. В их число вошла компания Милоан, которая несмотря на сложные времена на рынке потребительского кредитования, оказывала и продолжает оказывать клиентам финансовую поддержку.

Кто может получить кредит в кризис от Милоан?

Милоан сотрудничает со всеми категориями заемщиков. Беспроцентный кредит онлайн доступный даже временно безработным лицам. Подать заявку на кредит в период карантина можно, даже если вы:

 

  • студент колледжа, техникума, университета;
  • пенсионер в возрасте до 70 лет;
  • находитесь в декрете или в отпуске по уходу за ребенком;
  • уволились с работы или работаете неофициально;
  • имеете просрочку по кредиту в другом МФО или банке.

 

Требования Miloan к заемщикам достаточно лояльны и демократичны. Чтобы получить кредит под 0% достаточно быть совершеннолетним гражданином Украины и иметь банковскую карту с положительным балансом. Из документов нужны только паспорт и ИНН. Справку о доходах предоставлять не нужно.

На каких условиях можно получить кредит в Милоан? 

Причин для оформления кредита может быть много: не хватает денег на ремонт, путешествие, оплату коммуналки, покупку мобильного телефона и пр. Затрудненное финансовое положение может вызывать конфликты при общении с близкими, проблемы на работе и даже психологические заболевания. 

 

Miloan считает, что проблемы с деньгами нужно решать “здесь и сейчас”, не откладывая их в долгий ящик. Поэтому компания максимально упростила процедуру оформления займов для новых клиентов и создала для них выгодные условия:

 

  • сумма займа: 500-12000 гривен;
  • срок: 1-30 дней;
  • процентная ставка: 0,01% в день;
  • пролонгация: 3, 7, 15 дней;
  • документы: паспорт, ИНН;
  • карта: любого банка.

 

При последующих обращениях займ онлайн на карту выдается под 1,5% в день. Кредитный лимит увеличивается до 15 000 гривен. 

Как оформить первый кредит в Милоан?

Милоан выдает своим клиентам кредиты через интернет. Процедура занимает около 10 минут. Этого времени хватит для прохождения основных этапов оформления первого займа:

  • подачи заявки;
  • заполнения анкеты;
  • верификации карты;
  • подписания кредитного договора.

 

Для начала нужно перейти на сайт компании Милоан. Вверху главной страницы расположен кредитный калькулятор, на котором нужно указать сумму и срок кредита. Для продолжения нужно нажать кнопку Получить деньги. Следующий шаг — заполнение анкеты. В ней следует указать личные данные: ФИО, дату рождения, адрес прописки и фактического проживания, номер телефона, e-mail, информацию о трудоустройстве и семейном положении. В конце нужно ввести номер карты и пройти процедуру верификации. С вашего счета будет снята сумма до 1 гривны. Чтобы подтвердить, что карта принадлежит именно вам, нужно ввести точную сумму в копейках в специальное поле в личном кабинете. После успешного прохождения верификации заявка будет отправлена на обработку. Через 5 минут вы узнаете решение по кредиту. Для получения средств нужно подписать договор СМС-кодом. Как только деньги будут переведены на карту, вы получите уведомление. 

 

Как видите, получить онлайн-кредит в Милоан можно достаточно быстро даже в кризисный период — на простых и выгодных условиях.

 

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Теги: news, новости, Украина, Miloan, кредиты, займы, Киев  
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12000 гривен под 0% в Милоан доступны даже в кризис
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