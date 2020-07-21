 

Датчики, отслеживающие давления в шинах

Досуг Сегодня, 15:5957
Датчики, отслеживающие давления в шинах

Автолюбители время от времени проверяют давление в шинах. Обычно рекомендуется это делать не реже двух раз в год. Однако, после посещения шиномонтажа, и получив заверение специалиста, что  все в порядке, водитель перестает обращать внимание на шины длительное время. И зря, так как это может оказаться небезопасным. 

Чем грозит неправильное давление в шинах?

Шины, что накачаны плохо, несут большую нагрузку на боковинах. Это создает автомобилю негативные показатели:

Датчики, отслеживающие давления в шинах 

  • Управляемость ухудшается;
  • Тормозной путь увеличивается;
  • Повышается трение и, как следствие, нагрев, что способствует износу покрышки.

 

Специалисты Avtopro.ua напоминают, что как недостаточное, так и избыточное давление приводит к быстрому износу шин.

Датчик контроля давления

Датчики давления измеряют давление внутри шин и по радиоканалу передают данные приемному устройству, которое обычно совмещено с индикатором. Датчики получают питание от батарей небольшого размера. Сегодня датчики чаще устанавливают на внутренней стороне колесного вентиля. В системах контроля шин в легковых автомобилях принимаю участие 4 датчика. Они снабжены батареями, длительность работы которых ограничивается периодом 3-5 лет. Так как при движении, в результате трения шина нагревается, датчики обеспечивают замер температуры внутри шины. Поправка на температуру учитывается приемником, при выведении данных.

 

Есть приборы, которые крепятся на резьбу вентиля с наружной части колеса. Сигналы от приборов водитель может получать от смартфона в режиме Bluetooth. Недостатком таких датчиков  является то, что они не защищены от хищения. Более защищенным станет приборы, закрепленные в гнездо прикуривателя.  

Датчики, отслеживающие давления в шинах

Механические и электрические приборы

  • Механические датчики. считаются более удобными для отслеживания давления в шинах. Метод работы прибора основан на движении поршня. В зависимости от того, каково давление,  загораться красный, зеленый или желтый индикатор. Механические элементы выполняются в виде колпачков.
  • Электрические датчики. Устроены сложнее и крепятся довольно сложно, но отличаются точными показаниями. Электрические приборы представляют систему из четырех датчиков, отслеживающих давление и информацию от приемного блока. Сигналы поступают через установленные интервалы, поэтому давление находится под постоянным контролем. Электрические датчики устанавливаю на диск, поэтому являются защищенными. Их недостатком является сложность монтажа.

 

Покупка нового датчика

Рынок автозапчастей предлагает огромный выбор  датчиков. Продукция разнится ценой и качеством. Специалисты  не рекомендуют экономить на датчиках. Внимания заслуживает продукция следующих компаний: Behr/Hella, Wahler, Bosch, Lucas/TRW,VDO, Beru, NGK, FAE, Meat&Doria, MTE-THOMSON, Advantech, Intermotor, Quick Brake, Transpo. Приборы среднего качества предлагают фирмы Meyle, ERA, Hans Pries, AD, SWAG. Nipparts.

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Датчики, отслеживающие давления в шинах
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Досуг

Датчики, отслеживающие давления в шинах
Датчики, отслеживающие давления в шинах
Автолюбители время от времени проверяют давление в шинах. Обычно рекомендуется это делать не реже двух раз в год. Однако, после посещения шиномонтажа, и получив заверение специалиста, что  все в порядке, водитель перестает обращать внимание на шины длительное время. И зря, так как это может
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