Тромбоз: серьезное заболевание, которое нельзя игнорировать

Тромбоз - это серьезная болезнь, которое проявляется в закупорке просвета вен сгустками крови. В основном, этот недуг затрагивает кровеносную систему ног, и при отсутствии адекватного лечения последствия могут быть весьма плачевными.

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Самолечение не приведет ни к чему хорошему. В лучшем случае, самостоятельно подобранные препараты просто не принесут никакого эффекта. Потому, при наличии определенных симптомов необходимо посетить специалиста, который назначит определенный план терапии. Все прописанные медикаменты можно найти в онлайн-аптеке "Viridis".

Как распознать тромбоз

Тромбоз может стать причиной нарушения кровотока в нижних конечностях. Пациент, который страдает этим заболеванием ощущает следующее:

Боль.

Отек.

Усталость в ногах.

Кожа изменяет свой цвет, становится синюшной.

Люди, входящие в группу риска, имеют вредные привычки и малоподвижный образ жизни. Помимо этого, причинами тромбоза являются множество других факторов:

Беременность и роды. Когда женщина вынашивает в себе новую жизнь, ее организм подвергается глобальным перестройкам. Изменяется обмен веществ, повышается физическая нагрузка на ноги.

Тромбоз глубоких вен очень часто мучает пожилых людей.

Некоторые медикаменты могут провоцировать появление тромбов.

Ожирение является одним из самых распространенных факторов появления тромбоза.

Когда нарушается свертываемость крови или сам кровоток, человек может приобрести данное заболевание. Чтобы предотвратить его развитие, следует периодически проверять свое здоровье на профилактических осмотрах, чтобы заранее увидеть изменения в организме, и принять меры для их разрешения.

Диагностика и лечение тромбоза

Для диагностики чаще всего используют метод УЗИ и МРТ. С его помощью можно определить место и размеры тромба.

Лечение зависит от запущенности ситуации. Хирургическое вмешательство показано при запущенных и угрожающих состояниях. В процессе вмешательства в вену внедряют специальный кава-фильтр, который регулирует кровоток и мешает образованию тромбов.

Медикаментозное лечение часто совмещают с определенным режимом, диетой и ношением специальных компрессионных чулок.

Если вовремя обратиться к врачу и начать лечение, то можно избежать необратимых последствий.