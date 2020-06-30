Как выбрать матрас: несколько полезных советов

Хороший матрас способен сделать отдых полноценным, а сон крепким и здоровым. Удобное ложе избавляет человека от боли в суставах и мышцах, проблем со сном. С утра человек поднимается бодрым и готовым к новым свершениям. Чтобы правильно выбрать и выгодно купить матрас Киев рекомендует прислушаться к советам специалистов. Покупателю предстоит не только оценить внешние качества, но и свойства продукции, ее состав, особенности использованных при производстве материалов.
Классификация матрасов
В специализированном магазине «Магдек» предложена продукция от ведущих производителей. Изделия отличаются типом конструкции, наполнителем, назначением.
Тип конструкции
Качество продукции определяется ее «начинкой». Чаще всего под обивкой сокрыт пружинный блок, но и он может быть разным. Если основание:
- Пружинное – получает независимый или зависимый блок. В последнем случае пружины переплетены между собой, в первом – каждый элемент расположен в отдельном тканевом мешочке. Именно независимый блок предпочтительнее выбирать, поскольку в такой конструкции каждая деталь работает отдельно, поддерживает тело в правильном положении. Стандарт для большинства моделей остается таким: 256 пружин на 1 м2. Такая конструкция приравнивает изделие к ортопедическому.
- Беспружинное – создан из нескольких слоев разных материалов. Это блок, который состоит из натурального или искусственного латекса, кокосовой койры, разных синтетических и натуральных материалов.
Для постоянного использования рекомендовано выбирать матрас с независимым пружинным блоком.
По материалу наполнения
В производстве используют разные современные материалы. Чтобы разобраться в продукции, необходимо оценить свойства каждого:
- Латекс, натуральный или искусственный. Эластичный, практичный, долговечный материал, который не деформируется со временем и хорошо поддерживает позвоночный столб во время сна.
- Кокосовая койра. Гипоаллергенный, практичный, прочный и долговечный материал, который используется для наполнения жестких матрасов. Волокно обладает бактерицидными свойствами, не поддерживает процессы гниения и развития патогенной микрофлоры, потому часто используется для производства детских матрасов.
- Пенополиуретан. Эластичный, прочный, материал, который хорошо пропускает воздух, не вызывает аллергических реакций.
- Вязкоэластичная пена. Инновационный состав, который поддерживает позвоночник, позволяет принимать ему естественное положение, не затрудняет нормальный кровоток во время сна.
- Сизаль. Натуральные волокна, обладающие антистатическим действием, пропускают воздух, быстро отводят влагу от тела. Прочный материал, выдерживает интенсивные нагрузки.
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На выбор клиентов интернет магазина magdek.com.ua предложены двусторонние матрасы, которые переворачивают в зависимости от времени года. Теплая сторона дополнительно простегана шерстью, которая помогает сохранять тепло и быстро согреваться в холода.