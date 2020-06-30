Как выбрать матрас: несколько полезных советов

Хороший матрас способен сделать отдых полноценным, а сон крепким и здоровым. Удобное ложе избавляет человека от боли в суставах и мышцах, проблем со сном. С утра человек поднимается бодрым и готовым к новым свершениям. Чтобы правильно выбрать и выгодно купить матрас Киев рекомендует прислушаться к советам специалистов. Покупателю предстоит не только оценить внешние качества, но и свойства продукции, ее состав, особенности использованных при производстве материалов.

Классификация матрасов

В специализированном магазине «Магдек» предложена продукция от ведущих производителей. Изделия отличаются типом конструкции, наполнителем, назначением.

Тип конструкции

Качество продукции определяется ее «начинкой». Чаще всего под обивкой сокрыт пружинный блок, но и он может быть разным. Если основание:

Пружинное – получает независимый или зависимый блок. В последнем случае пружины переплетены между собой, в первом – каждый элемент расположен в отдельном тканевом мешочке. Именно независимый блок предпочтительнее выбирать, поскольку в такой конструкции каждая деталь работает отдельно, поддерживает тело в правильном положении. Стандарт для большинства моделей остается таким: 256 пружин на 1 м 2 . Такая конструкция приравнивает изделие к ортопедическому.

. Такая конструкция приравнивает изделие к ортопедическому. Беспружинное – создан из нескольких слоев разных материалов. Это блок, который состоит из натурального или искусственного латекса, кокосовой койры, разных синтетических и натуральных материалов.

Для постоянного использования рекомендовано выбирать матрас с независимым пружинным блоком.

По материалу наполнения

В производстве используют разные современные материалы. Чтобы разобраться в продукции, необходимо оценить свойства каждого:

Латекс, натуральный или искусственный. Эластичный, практичный, долговечный материал, который не деформируется со временем и хорошо поддерживает позвоночный столб во время сна.

Кокосовая койра. Гипоаллергенный, практичный, прочный и долговечный материал, который используется для наполнения жестких матрасов. Волокно обладает бактерицидными свойствами, не поддерживает процессы гниения и развития патогенной микрофлоры, потому часто используется для производства детских матрасов.

Пенополиуретан. Эластичный, прочный, материал, который хорошо пропускает воздух, не вызывает аллергических реакций.

Вязкоэластичная пена. Инновационный состав, который поддерживает позвоночник, позволяет принимать ему естественное положение, не затрудняет нормальный кровоток во время сна.

Сизаль. Натуральные волокна, обладающие антистатическим действием, пропускают воздух, быстро отводят влагу от тела. Прочный материал, выдерживает интенсивные нагрузки.

Также в каталоге https://magdek.com.ua/matrasi/ представлены ортопедические матрасы, изготовленные с применением инновационных материалов – Memory Foam и Latex. Оба наполнителя гипоаллергенные, долговечные, паропроницаемые.

На выбор клиентов интернет магазина magdek.com.ua предложены двусторонние матрасы, которые переворачивают в зависимости от времени года. Теплая сторона дополнительно простегана шерстью, которая помогает сохранять тепло и быстро согреваться в холода.