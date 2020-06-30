 

Как выбрать матрас: несколько полезных советов

Досуг Сегодня, 11:5073
Как выбрать матрас: несколько полезных советов

Хороший матрас способен сделать отдых полноценным, а сон крепким и здоровым. Удобное ложе избавляет человека от боли в суставах и мышцах, проблем со сном. С утра человек поднимается бодрым и готовым к новым свершениям. Чтобы правильно выбрать и выгодно купить матрас Киев рекомендует прислушаться к советам специалистов. Покупателю предстоит не только оценить внешние качества, но и свойства продукции, ее состав, особенности использованных при производстве материалов.

Классификация матрасов

В специализированном магазине «Магдек» предложена продукция от ведущих производителей. Изделия отличаются типом конструкции, наполнителем, назначением.

Тип конструкции

матрасы ортопедические для снаКачество продукции определяется ее «начинкой». Чаще всего под обивкой сокрыт пружинный блок, но и он может быть разным. Если основание:

  • Пружинное – получает независимый или зависимый блок. В последнем случае пружины переплетены между собой, в первом – каждый элемент расположен в отдельном тканевом мешочке. Именно независимый блок предпочтительнее выбирать, поскольку в такой конструкции каждая деталь работает отдельно, поддерживает тело в правильном положении. Стандарт для большинства моделей остается таким: 256 пружин на 1 м2. Такая конструкция приравнивает изделие к ортопедическому.
  • Беспружинное – создан из нескольких слоев разных материалов. Это блок, который состоит из натурального или искусственного латекса, кокосовой койры, разных синтетических и натуральных материалов.

Для постоянного использования рекомендовано выбирать матрас с независимым пружинным блоком.

По материалу наполнения

В производстве используют разные современные материалы. Чтобы разобраться в продукции, необходимо оценить свойства каждого:

  • Латекс, натуральный или искусственный. Эластичный, практичный, долговечный материал, который не деформируется со временем и хорошо поддерживает позвоночный столб во время сна.
  • Кокосовая койра. Гипоаллергенный, практичный, прочный и долговечный материал, который используется для наполнения жестких матрасов. Волокно обладает бактерицидными свойствами, не поддерживает процессы гниения и развития патогенной микрофлоры, потому часто используется для производства детских матрасов.
  • Пенополиуретан. Эластичный, прочный, материал, который хорошо пропускает воздух, не вызывает аллергических реакций.
  • Вязкоэластичная пена. Инновационный состав, который поддерживает позвоночник, позволяет принимать ему естественное положение, не затрудняет нормальный кровоток во время сна.
  • Сизаль. Натуральные волокна, обладающие антистатическим действием, пропускают воздух, быстро отводят влагу от тела. Прочный материал, выдерживает интенсивные нагрузки.

Также в каталоге https://magdek.com.ua/matrasi/ представлены ортопедические матрасы, изготовленные с применением инновационных материалов – Memory Foam и Latex. Оба наполнителя гипоаллергенные, долговечные, паропроницаемые.

На выбор клиентов интернет магазина magdek.com.ua предложены двусторонние матрасы, которые переворачивают в зависимости от времени года. Теплая сторона дополнительно простегана шерстью, которая помогает сохранять тепло и быстро согреваться в холода.

Статья была интересной?
Поделитесь публикацией со своими друзьями!
Теги: news, Новости, Украина, Матрас, 7dniv, 7dnivinfo  
Как собрать идеальный браслет Pandora: полезные советы
Как собрать идеальный браслет Pandora: полезные советы
Как выбрать матрас: несколько полезных советов
Как выбрать матрас: несколько полезных советов
Тромбоз: серьезное заболевание, которое нельзя игнорировать
Тромбоз: серьезное заболевание, которое нельзя игнорировать
Брендовая мужская обувь в интернет-магазине «M1 Outlet»
Брендовая мужская обувь в интернет-магазине «M1 Outlet»
Датчики, отслеживающие давления в шинах
Датчики, отслеживающие давления в шинах
12000 гривен под 0% в Милоан доступны даже в кризис
12000 гривен под 0% в Милоан доступны даже в кризис
Доставка товаров из Америки – выгоды и особенности
Доставка товаров из Америки – выгоды и особенности
Бассейны из полипропилена: преимущества использования
Бассейны из полипропилена: преимущества использования
Гороскоп на сегодня (28.07.20)
Гороскоп на сегодня (28.07.20)
Какие сегодня праздники, события - 28 Июля
Какие сегодня праздники, события - 28 Июля
Услуги юриста по корпоративному праву: помощь профессионала в сложных бизнес-вопросах
Услуги юриста по корпоративному праву: помощь профессионала в сложных бизнес-вопросах
Многолетние растения в ландшафтном дизайне
Многолетние растения в ландшафтном дизайне

Новости по теме

Тонкости выбора детских джинсов
Тонкости выбора детских джинсов
30-июн-2020, 16:05
Toshiba 40S1650EV: обзор модели
Toshiba 40S1650EV: обзор модели
22-июн-2020, 12:03
Подвесные потолки: виды, особенности
Подвесные потолки: виды, особенности
22-июн-2020, 12:00
Особенности использования строительного щебня в ландшафтном дизайне
Особенности использования строительного щебня в ландшафтном дизайне
15-июн-2020, 22:33
Как защитить себя от шума на производстве
Как защитить себя от шума на производстве
1-июн-2020, 21:15

Последние новости

13:29
События
Появился еще один подозреваемый в деле Новак
13:17
События
Усилить пограничный режим договорились Украина и Беларусь
13:16
События
Запросов на экстрадицию задержанных в Беларуси боевиков "Вагнера" не исключает МИД
11:23
События
Поставки в РФ украинских товаров военного назначения разоблачила СБУ
11:22
События
Ограничить пользование интернетом может Беларусь
11:20
События
О чрезвычайном уровне пожарной опасности сообщили в Украине
11:03
События
Попасть в оранжевую карантинную зону может Киев
11:00
События
Автомобиль патрульной полиции в Одессе попал в ДТП
10:58
События
На четыре карантинные зоны поделят Украину
10:18
События
Контроль за нелегальным оборотом оружия намерены усилить в МВД
10:14
Политика
Экстрадировать из Беларуси в Украину наемников "Вагнера" предложили в СНБО
09:34
События
Обновлённые данные про заболевших и умерших от коронавируса в Украине 30.07 (состоянием на 09:00)
08:54
События
В Москве решили передвинуть водонапорную башню 1899 года, а не уничтожать
08:48
События
Когда откроют два новых КПВВ в Луганской области сообщили в Минреинтеграции
Вчера, 2020-07-29
22:00
События
На трассе Киев-Харьков расстреляли автомобиль
21:59
События
Шесть перехватывающих парковок обустроят на въездах в Киев
21:03
События
Дополнительную проверку пожарной безопасности проведут в Гослесагенствах
20:13
События
Масочный режим в общественных местах ввели в Румынии
20:03
События
Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак считает, что единичные нарушения "режима тишины" на Донбасса после перемирия не несут системный характер
19:14
События
Вместо пакета малыша Кабмин ввел денежные выплаты

Новости ТОП-7

Обновлённые данные про заболевших и умерших от коронавируса в Украине 29.07 (состоянием на 09:00)1766
Обновлённые данные про заболевших и умерших от коронавируса в Украине 30.07 (состоянием на 09:00)992
Когда откроют два новых КПВВ в Луганской области сообщили в Минреинтеграции541
На прекращение огня на Донбассе отреагировала Хорватия482
Для эвакуации затонувший танкер в Одессе могут разрезать450
COVID-19 подтвердили у замглавы Черниговской ОГА430
Военный в Ровенской области убил своего сослуживца421

Досуг

Как собрать идеальный браслет Pandora: полезные советы
Как собрать идеальный браслет Pandora: полезные советы
Ювелирные изделия от известного бренда Pandora уже не первый год покоряет сердца современных модниц. Особенной популярностью пользуются браслеты, которые можно собрать на любой, так сказать, вкус и цвет.
Сегодня, 13:5773
Как выбрать матрас: несколько полезных советов
Как выбрать матрас: несколько полезных советов
Качественный матрас позволяет полноценно отдыхать и вставать бодрым с утра. Чтобы подобрать продукцию, обращают внимание на характеристики.
Сегодня, 11:5074
Тромбоз: серьезное заболевание, которое нельзя игнорировать
Тромбоз: серьезное заболевание, которое нельзя игнорировать
Тромбоз не является безобидным заболеванием. Последствия могут быть весьма ужасными, потому важно начать терапию как можно раньше.
Сегодня, 11:4778
Брендовая мужская обувь в интернет-магазине «M1 Outlet»
Брендовая мужская обувь в интернет-магазине «M1 Outlet»
В интернет-магазине «M1 Outlet» можно найти брендовую мужскую обувь.
Сегодня, 11:4277
Датчики, отслеживающие давления в шинах
Датчики, отслеживающие давления в шинах
Автолюбители время от времени проверяют давление в шинах. Обычно рекомендуется это делать не реже двух раз в год. Однако, после посещения шиномонтажа, и получив заверение специалиста, что  все в порядке, водитель перестает обращать внимание на шины длительное время. И зря, так как это может
Вчера, 15:59232
12000 гривен под 0% в Милоан доступны даже в кризис
12000 гривен под 0% в Милоан доступны даже в кризис
Кредит под 0% от Милоан доступный даже в период карантина. Уже при первом обращении вы сможете получить 12 000 гривен на срок до 30 дней.
Вчера, 10:41234

События

Появился еще один подозреваемый в деле Новак
Появился еще один подозреваемый в деле Новак
Всего по делу уже фигурируют шесть человек
Сегодня, 13:2954
Усилить пограничный режим договорились Украина и Беларусь
Усилить пограничный режим договорились Украина и Беларусь
Страны также договорились об активизации взаимодействия между пограничными ведомствами
Сегодня, 13:1755
Запросов на экстрадицию задержанных в Беларуси боевиков "Вагнера" не исключает МИД
Запросов на экстрадицию задержанных в Беларуси боевиков "Вагнера" не исключает МИД
В МИД заявили, что эти боевики ставят угрозу всему миру
Сегодня, 13:1664
Поставки в РФ украинских товаров военного назначения разоблачила СБУ
Поставки в РФ украинских товаров военного назначения разоблачила СБУ
В РФ передавали и некоторые технологии по производству украинской военной продукции
Сегодня, 11:2381
Ограничить пользование интернетом может Беларусь
Ограничить пользование интернетом может Беларусь
Интернет могут отключить, если появится такая необходимость
Сегодня, 11:2279
О чрезвычайном уровне пожарной опасности сообщили в Украине
О чрезвычайном уровне пожарной опасности сообщили в Украине
Спасатели отмечают, что в этот период увеличится риск возникновения пожаров
Сегодня, 11:2081
7 Днів