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Как собрать идеальный браслет Pandora: полезные советы

Ювелирные изделия от известного бренда Pandora уже не первый год покоряет сердца современных модниц. Особенной популярностью пользуются браслеты, которые можно собрать на любой, так сказать, вкус и цвет.

Но для того, чтобы создать свой идеальный и эксклюзивный браслет, нужно, прежде всего, обзавестись всеми необходимыми для этого аксессуарами. Кстати, широчайший ассортимент оригинальных украшений представлен в интернет-магазине Пандора Маг по выгодным ценам и с доставкой по Украине.

Итак, если Вы решили собрать браслет Pandora, но хотите, чтобы в итоге получилось нечто уникальное, привлекательное и эстетически совершенное, предлагаем Вашему внимаю три ключевые советы, которые, надеемся, помогут создать ювелирное украшение, полностью соответствующее  всем Вашим индивидуальным требованиям.

Браслет Пандора начинается с основы

Прежде всего, нужно определиться с основой браслета. Она может быть:

  • Серебряной;
  • Золотой;
  • Кожаной.

Как показывает практика, наиболее популярные варианты – серебро и кожа, которые отличаются как формой, так и цветом. Помимо этого, обязательно учтите необходимый размер. Если с данным вопросом у Вас возникнут некоторые трудности, можно воспользоваться специальными таблицами размеров или проконсультироваться с менеджерами интернет-магазина pandoramag.com.ua.

Индивидуальные требования – превыше всего

Создавая браслет Пандора, прежде всего, учтите собственные вкусы и предпочтения. Определите для себя, каким должно быть Ваше идеальное украшение и двигайтесь в данном направлении. Стоит сразу же отметить, что все основы, шармы и прочие аксессуары от Pandora идеально сочетаются друг с другом, поэтому можно смело отдавать предпочтения понравившимся вариантам. Например, шармы Пандора мурано, выполненные из стекла ручной работы, которые отличаются просто великолепным внешним видом и достаточно широким выбором всевозможных моделей –  с цветочками и снежинками, со сверкающими звездочками и прочими интересными узорами.

Акценты – это важно

Чтобы браслет не получился, образно говоря, скучным, не будет лишним грамотно расставить  акценты. Поэтому, если у Вас серебряная основа, не стоит перегружать ее шармами из серебра. Попробуйте использовать и другие варианты, например, из муранского стекла или те же серебряные модели, но с разнообразными камушками и узорами.

Браслет – это украшение с богатой историей, которое не теряет своей актуальности. Но если Вы желаете внести в Ваш образ нотку изысканности, женственности и разнообразия, браслеты от Пандора – именно то, что Вам нужно.

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Теги: news, новости, Украина, браслет, Pandora, 7dniv, 7dnivinfo  
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Как собрать идеальный браслет Pandora: полезные советы
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