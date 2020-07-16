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Типы вторичных источников питания

Абсолютно каждое радиоэлектронное устройство требует использование вторичного источника питания. Служит он для преобразования напряжения сети или гальванических элементов в напряжение, необходимое для корректной работы прибора.

Перед тем как купить блок питания, важно разобраться какие бывают типы источников питания и как их выбирать.

Как правило, источник питания выполнен в виде отдельного блока. Если же устройство малогабаритное, блок питания может быть включен в электросхему самого устройства. Основными параметрами, которые предъявляют к блокам питания, являются высокий коэффициент полезного действия, стабильное напряжение на выходе и эргономичность.

Итак, разберемся для каких целей оправдано использование блока питания:

  • преобразование напряжения из переменного в постоянное и наоборот;

  • стабилизация и изменение уровня напряжения;

  • изменение частоты тока и его стабилизация;

  • минимизация потерь сети;

  • защита при коротких замыканиях.

Классификация источников питания осуществляется как по принципу действия, таки по конструктивному исполнению на четыре основных вида:

  1. Трансформаторный блок (линейный).

Главными элементами данного вида блоков выступают силовой трансформатор, диодный мост и фильтр на конденсаторе. Именно эти элементы из синусоиды (в такой форме напряжение поступает  из электросети) преобразуют ее в прямую линию (постоянный ток).  К плюсам такой конструкции можно отнести простоту, надежность и отсутствие высокочастотных помех. В свою очередь к минусам таких устройств относится не маленькие габариты и вес. Чем мощнее блок питания, тем он большего веса и размера.

  1. Импульсный блок (инверторный).

Такой блок помогает преобразовывать напряжение из постоянного в переменное. При этом изменяя его величину на выходе еще. В итоге мы имеем повторение импульсов в виде прямоугольников определенной длительности.

Конструктивно такой блок питания выполнен в одной из двух вариаций - с применением гальванической развязки (в таком исполнении получившийся импульс попадает в трансформатор) и без применения гальванической развязки (получившийся импульс попадает на выходной фильтр, который и срезает нижние частоты).

Неоспоримыми преимуществами импульсных блоков питания можно назвать их эргономичность, доступность, больший коэффициент полезного действия за счет отсутствия процессов перехода в электрических цепях.

К минусам можно отнести создание радиопомех и отсутствие работоспособности при сильных или наоборот, слабых нагрузках.

    1. Стабилизированный блок питания, который обеспечивает постоянство напряжение на выходе устройства за счет дополнения конструктива стабилизатором.

    2. Бесперебойный блок, который включается в случае внезапного отключения электросети.

Типы вторичных источников питания

При самостоятельном выборе блока питания, важно четкое понимание его применения и базовых характеристик. Самой важной является тип выходного напряжения. Кроме этого, любой блок должен выдавать необходимую нагрузку и силу тока. Значение выходного напряжения подбирается в зависимости от параметра необходимого конечному устройству. К примеру, подзарядка смартфона требует блок питания с постоянным напряжением 5 Вольт, а работа автомобильной лампочки  - 12 Вольт.

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Типы вторичных источников питания
Типы вторичных источников питания
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